Эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в России

Эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в РоссииЭто может привести к конкуренции между вузами и научными организациями за кадры
По их оценке, к 2035 г. доля кандидатов наук в численности профессорско-преподавательского состава (ППС) снизится до 42,6% (в 2023 г. было 57,3%), а докторов – до 6,9% (в прошлом году – 14,7%). В абсолютных цифрах стране будет не хватать 18 200 кандидатов и 2500 докторов наук. Об этом говорится в исследовании Центра экономики непрерывного образования Института прикладных экономических исследований РАНХиГС (Президентская академия).
Россия уже отстает по количеству выпускников из аспирантуры от стран, лидирующих по глобальному инновационному индексу (ГИИ), утверждают эксперты РАНХиГС. Количество выбывающих из состава преподавателей кандидатов наук превысило численность аспирантов, готовящихся к получению этого звания, и этот разрыв продолжает увеличиваться. С 2020 г. из ППС выбыл 74 271 кандидат наук, а выпускников аспирантуры, которые потенциально могут их заменить, всего 66 263. К примеру, в 2022 г. российскую аспирантуру окончило 13 800 человек.
Вице-президент РАН, научный руководитель химического факультета МГУ Степан Калмыков считает, что системная проблема подготовки кадров высшей квалификации связана с низкими стипендиями аспирантов. «Происходит некий «социальный сговор» – научный руководитель берет себе аспирантов, ведь ему выгодно, потому что у него идет стаж педагогической работы. А аспиранту выгодно, потому что ему предоставляется почти бесплатное общежитие, он где-то работает, а ближе к концу аспирантуры он благополучно ее покидает», – сказал он.
Что такое ГИИ
Глобальный инновационный индекс – это ежегодный доклад Всемирной организации интеллектуальной собственности, который составляет рейтинг из 132 стран по уровню их инновационного развития. Он был создан в 2007 г. ГИИ учитывает 81 показатель из международных и частных источников.
Калмыков добавил, что из-за подобной системы около половины студентов уходят из аспирантуры. Молодые люди не могут совмещать научную деятельность и подработку. На недостаточный уровень стипендии аспирантов указывает и первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Он считает, что должны быть обеспечены условия, чтобы учащийся занимался наукой и мог «отвлекаться только на педагогическую деятельность».
По оценке Мажуги, уже сейчас сохраняется большая конкуренция между вузами за высший преподавательский состав. «Один преподаватель работает одновременно и в научной деятельности, и в преподавательской. Вузу это хорошо, потому что у него появляется ученый из научно-исследовательской организации, который им закрывает показатели по публикационной активности», – пояснил он.
По словам начальника отдела координации поисковых исследований МФТИ Елены Жебрак, доктора наук составляют четверть от преподавателей вуза. В нем действует система, при которой ученых мотивируют «еще на младших курсах разглядеть самых талантливых ребят и увлечь их именно своим направлением исследования».