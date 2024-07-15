Эксперты прогнозируют нехватку кандидатов и докторов наук в России

Россия уже отстает по количеству выпускников из аспирантуры от стран, лидирующих по глобальному инновационному индексу (ГИИ), утверждают эксперты РАНХиГС. Количество выбывающих из состава преподавателей кандидатов наук превысило численность аспирантов, готовящихся к получению этого звания, и этот разрыв продолжает увеличиваться. С 2020 г. из ППС выбыл 74 271 кандидат наук, а выпускников аспирантуры, которые потенциально могут их заменить, всего 66 263. К примеру, в 2022 г. российскую аспирантуру окончило 13 800 человек.