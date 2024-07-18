Никаб, хиджаб, паранджа: смысл и различия

Вскоре после этого, в начале июля 2024 г., муфтият российского Дагестана заявил о планах специальной фетвой запретить ношение именно никаба, практика которого распространилась в республике с 1990-х гг., с распространением ислама салафитского толка. Но 2 июля муфтият региона не нашел для этого достаточно оснований. А 3 июля сообщил о «временном запрете». Наконец, 9 июля муфтият опубликовал неоднозначные разъяснения. Там отметили, что «возникла новая реальность», из-за которой никаб стал предметом «пристального внимания» к тем, кто его носит, и вызывает «у большей части населения страх и опасения». При этом авторы заявления также советуют женщинам, которые чувствуют на себе чей-то пристальный взгляд, прикрывать лицо веером или частью платка.