Никаб, хиджаб, паранджа: смысл и различия

Никаб, хиджаб, паранджа: смысл и различияА также где закрывающая лицо женщин одежда запрещена властями
В мусульманской культуре есть многочисленные разновидности одежды, скрывающей, согласно нормам религиозного права, вне дома фигуру, волосы, шею и/или лицо женщины. Основные из них – никаб, хиджаб, чадра и паранджа.
При этом в Коране не говорится о конкретном способе покрытия. Не упоминается там, например, никаб, который в османский период ассоциировался с высоким статусом женщины, затем, с началом модернизации, – с отсталостью, а во второй половине ХХ в., – уже с распространением радикальных форм ислама, приверженцы которых активно продвигали соответствующий дресс-код в том числе для мусульманских диаспор в странах Европы. Это, в свою очередь, вызвало отторжение у части населения и властей там.
Поводом для обострения дискуссии в России стали теракты 23 июня 2024 г. в дагестанских Махачкале и Дербенте. Там произошли нападения в том числе на православный храм и синагогу, жертвами которых стал 21 человек, включая полицейских и православного священника. 25 июня глава Дагестана Сергей Меликов выступил против никаба с точки зрения безопасности, отметив, что под ним могут скрываться мужчины, а женщины – проносить запрещенные предметы. 29 июня председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил запретить никабы.
Вскоре после этого, в начале июля 2024 г., муфтият российского Дагестана заявил о планах специальной фетвой запретить ношение именно никаба, практика которого распространилась в республике с 1990-х гг., с распространением ислама салафитского толка. Но 2 июля муфтият региона не нашел для этого достаточно оснований. А 3 июля сообщил о «временном запрете». Наконец, 9 июля муфтият опубликовал неоднозначные разъяснения. Там отметили, что «возникла новая реальность», из-за которой никаб стал предметом «пристального внимания» к тем, кто его носит, и вызывает «у большей части населения страх и опасения». При этом авторы заявления также советуют женщинам, которые чувствуют на себе чей-то пристальный взгляд, прикрывать лицо веером или частью платка.
«Ведомости» разбирались в отличиях по строгости, регионах и странах распространения закрытой мусульманской женской одежды, а также почему ношение скрывающей лицо одежды ограничено властями ряда стран.
Никаб
Никаб переводится с арабского как «покрывало, вуаль». Он представляет собой мусульманский головной убор, который полностью закрывает лицо и шею женщины, оставляя только прорезь для глаз. Простейший никаб – квадратный кусок ткани, который надевается на голову и удерживается с помощью завязки или резинки. Второй вариант – налобная повязка, к которой пришиты два прямоугольных платка, закрывающих соответственно лицо и шею.
Никабы как составная часть женской одежды распространены в первую очередь в странах Аравийского полуострова с господствующими консервативными формами ислама. В частности, в Саудовской Аравии, а также в Йемене и на юге Пакистана.
Паранджа, бурка, чадра
Паранджа (от персидского фаранджи – «одежда с длинными рукавами») – мешковатая скрывающая фигуру верхняя женская одежда, закрывающая лицо волосяной сеткой – чачваном.
Паранджа носится в Афганистане. Она была закреплена как обязательная женская одежда при первом поколении движения «Талибан» (признано террористической и запрещена в России) в основанном ими частично признанном Исламском эмирате Афганистан (ИЭА). После падения первой итерации режима талибов проамериканская Исламская республика Афганистан (ИРА) отменила это предписание. Но оно было возобновлено в начале мая 2022 г. Это произошло через девять месяцев после восстановления власти талибов в стране, покинутой в августе 2021 г. войсками США, и провозглашения ими вновь ИЭА.
Кроме того, паранджа носится в некоторых провинциях Пакистана. В Средней Азии паранджа, расцвет культуры которой пришелся на XIX в., теперь массово не носится. Сначала в конце 1920-х гг. советская власть и местные женщины-активистки провели массовую кампанию против паранджи, вызвавшую сопротивление местного духовенства. Паранджа публично сжигалась партийными работниками. Власти уже постсоветского Таджикистана в 2007 г. запретили ношение «чуждой одежды», закрывающей лицо, в том числе паранджи.
Родственные парандже бурка и чадра часто ассоциируются с никабом. Но чадра (с персидского – «палатка») – это легкое покрывало, которые закрывает фигуру женщины с головы до ног, но не лицо. Бурка же ближе к парандже. Ее запрещено носить в общественных местах в 14 странах, включая Австрию, канадскую провинцию Квебек, Данию, Францию, Бельгию, Таджикистан, Латвию, Болгарию, Камерун, Чад, Республику Конго, Габон, Нидерланды, Марокко и Шри-Ланку.
Хиджаб
Хиджаб с арабского означает «преграда, завеса». Это более либеральный, чем никаб, паранджа или бурка, предмет одежды. В узком смысле это платок, который скрывает шею до подбородка, уши и волосы. Для женщин все тело, кроме кистей рук и стоп ниже лодыжек, по мнению большинства суннитских богословов, относится к области «аурат» или «аврат» – незащищенной части тела, которую необходимо прикрывать перед мужчинами, не считающимися родственниками, и которая способна спровоцировать влечение.
Хиджаб является официально обязательным для ношения в суннитской Саудовской Аравии и шиитском Иране. Подавляющее большинство женщин носят его в быту в Северной, Северо-Западной (Сахель) Африке и исповедующих ислам странах и регионах Африканского рога, Афганистане и Пакистане, а также в значительной мере в большинстве стран Средней Азии (Туркмения, Узбекистан, Таджикистан), Южной Азии (Бангладеш), Юго-Восточной Азии (мусульманские Малайзия, Индонезия и Бруней).
Власти Ирана согласно «законам скромности», принятым после исламской революции 1979 г., официально предписывают женщинам носить хиджаб, но не требуют закрывать лицо.
Часто с хиджабом путают химар, распространенный в ряде стран Азии. Он переводится с арабского как «вуаль». Его арабские женщины носили и до возникновения ислама. Это платок, покрывающий волосы, шею и грудь (в доисламскую эпоху – только волосы и шею).
Наиболее знаковые запреты: хроника
Мусульманские предметы одежды, закрывающие лицо женщин, с начала 2010-х гг. запрещаются последовательно законодательно в ряде стран Европы, Азии и Африки.
Франция. Наиболее резонансным стал закон о запрете сокрытия лица в публичных местах во Франции от июля 2010 г. Он включает в том числе никабы, паранджу, бурки и проч. Документ, несмотря на протесты, был признан соответствующим основному закону Конституционным судом страны, несмотря на протесты. Мотивами для принятия закона стали то, что такая одежда мешает точной идентификации человека и демонстрирует отказ от интеграции в секулярное французское общество. Закон предусматривает штрафы в 150 евро для тех, кто носит такую одежду в публичных местах, а также наказание от 30 000 евро до года тюрьмы за принуждение к ношению.
Бельгия. В Бельгии аналогичный закон действует с июля 2011 г. Нарушение предусматривает штраф в размере до 25 евро или до недели ареста.
Сенегал и Чад. В этих африканских странах ношение бурки запрещено с 2015 г.
Китай. В КНР носить бурки и никабы запрещено в населенном мусульманами-уйгурами Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) с апреля 2017 г. С февраля 2015 г. запрет действовал только в столице СУАРа Урумчи.
Германия. В ФРГ покрывать лицо запрещено с июня 2017 г. для госслужащих, включая военных и судей во время исполнения служебных обязанностей. За отказ показать лицо для идентификации предусмотрен штраф до 3000 евро или отказ в оказании услуги в госучреждении при обращении в никабе и аналогах.
Австрия. В Австрии запрет на закрытие лица от подбородка до линии волос действует по всей стране с октября 2017 г. Штраф за его нарушение – до 150 евро.
Дания. Запрет закрывать лицо в общественных местах Дании действует с августа 2018 г. За нарушение положен штраф в размере до 1000 датских крон (12 800 руб.), в случае рецидива – 10 000 крон.
Тунис. В Тунисе ношение никаба в госучреждениях запрещено с июля 2019 г.
Нидерланды. В Нидерландах частичный запрет на закрытие лица действует с августа 2019 г. в госучреждениях, общественном транспорте, школах, больницах.
Узбекистан. Здесь с ноября 2023 г. положен штраф за ношение препятствующей идентификации одежды от 3,3 млн до 4,95 млн сумов (25 000–36 000 руб.)
Таджикистан. В Таджикистане было запрещено ношение хиджаба с 2007 г., разрешен лишь был платок, завязываемый по-таджикски на затылке. В конце июня 2024 г. вновь запретили ношение «чуждой одежды» без пояснений, никаб это, хиджаб или что-то другое. Но до этого, в начале июня, председатель Совета улемов Таджикистана Саидмукаррам Абдукодирзода поддержал запрет на ношение хиджаба. Конкретных штрафов за нарушение нет.
Египет. В этой арабской стране Африки с 2023 г. запрещено ношение никабов в учебных заведениях.