Проекты НТИ смогут получать негосударственное финансирование

Проекты НТИ смогут получать негосударственное финансированиеС 2024 года технологический суверенитет является основным приоритетом всех программ
Минобрнауки разработало проект постановления правительства об отмене запрета на внебюджетное софинансирование при реализации мероприятий технологического суверенитета в составе программ и проектов Национальной технологической инициативы (НТИ). Документ размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Министерство предлагает признать утратившим силу постановление правительства № 2478. В пояснительной записке говорится, что сейчас нет необходимости в специальном нормативном стимулировании получателей мер поддержки НТИ. Это произошло в связи с полной переориентацией НТИ на решение задач технологического суверенитета России. Отмена запрета будет способствовать привлечению внебюджетного софинансирования со стороны крупных финансовых институтов, частных компаний и корпораций, подчеркивается в документе. «Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.
Развитие НТИ как экосистемы осуществляют три организации. АНО «Платформа НТИ» разрабатывает и предоставляет сервисы для участников реализации НТИ, фонд НТИ оказывает финансовую и экспертную поддержку компаниям для реализации проектов НТИ из средств федерального бюджета. АНО «Университет Национальной технологической инициативы 2035» создает образовательные продукты и сервисы для развития профессиональных траекторий специалистов.
Привлечение внебюджетных средств для деятельности в рамках НТИ в целом и не было запрещено, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы организации. «Наоборот, это было в списке обязательных требований для стартапов, которые рассчитывали на поддержку в рамках НТИ. Требования по поиску соинвесторов снимались для тех мероприятий, которые, по признанию экспертного совета, были направлены на достижение техсуверенитета», – указал собеседник «Ведомостей».
Он также напомнил, что 28 февраля был принят указ президента «О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации», в которой отмечено понятие технологического суверенитета, а НТИ указана как один из инструментов ее реализации. Именно поэтому часть нормативных документов, в частности постановление № 2478, упраздняется и признается утратившими силу. С 2024 г. технологический суверенитет является основным приоритетом всех программ и проектов НТИ, поэтому специального регулирования более не требуется, заключил представитель пресс-службы.
Что такое НТИ
Национальная технологическая инициатива (НТИ) – это объединение представителей бизнеса и экспертных сообществ для развития в России перспективных технологических рынков и отраслей, которые могут стать основой мировой экономики в ближайшие 15–20 лет. Разработка НТИ началась в соответствии с поручением президента Владимира Путина по реализации послания Федеральному собранию от 4 декабря 2014 г.
НТИ отдает предпочтение в поддержке платформенным решениям: такие проекты способствуют развитию всего рынка в целом, а на их базе может возникнуть целое семейство новых продуктов и сервисов. Претенденты оцениваются по трем группам параметров: технологический уровень, экспортный уровень и размер бизнеса.
Директор Центра региональной политики ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Владимир Климанов считает, что НТИ выглядит «достаточно необычно» в системе государственного управления России. По его словам, это многоаспектное явление, которое включает в себя и поддержку технологических компаний, платформу и образовательный университет. «Хотя НТИ была упакована в один федеральный проект, ее курирование осуществлялось со стороны различных ведомств. Помимо Минобрнауки были задействованы Минэкономразвития, Минпромторг и другие ведомства. Существует разветвленная нормативно-правовая база для деятельности НТИ», – уточнил Климанов.
Как указывал «Ведомостям» партнер, лидер практики технологического консультирования компании ДРТ Тимофей Хорошев, среди успешных проектов НТИ можно отметить проект по созданию первой российской базовой станции 5G, разработанной «Сколтехом». Также, по словам эксперта, эффективно работает поддержка больших инфраструктурных центров («Автонет», «Аэронет», «Маринет» и т. д.). Счетная палата в своем отчете также называет НТИ «драйвером укрепления технологического суверенитета страны». «В результате реализации мер господдержки НТИ создано более 7600 новых или модернизированных продуктов, привлечено более 23 млрд руб. внебюджетного финансирования», – указано в отчете.
Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отмечает, что изначально НТИ была направлена на то, чтобы российские национальные проекты и достижения были максимально вовлечены в структуру экономики и при этом представлены на международной арене. По его словам, инициатива была поддержана государством и именно бюджетные средства были единственным источником поступления денег. Так как проекты разные и вовлечены в них разные люди, не только из госсектора, а также и частные лица и частные исследовательские центры, встал вопрос о финансировании.