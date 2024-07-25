Проекты НТИ смогут получать негосударственное финансирование

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко отмечает, что изначально НТИ была направлена на то, чтобы российские национальные проекты и достижения были максимально вовлечены в структуру экономики и при этом представлены на международной арене. По его словам, инициатива была поддержана государством и именно бюджетные средства были единственным источником поступления денег. Так как проекты разные и вовлечены в них разные люди, не только из госсектора, а также и частные лица и частные исследовательские центры, встал вопрос о финансировании.