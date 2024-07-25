На поддержку преподавателей фундаментальных дисциплин выделено 1,5 млрд рублей

На поддержку преподавателей фундаментальных дисциплин выделено 1,5 млрд рублейЭто позволит стимулировать специалистов заниматься преподаванием, а не только научной деятельностью, считают эксперты
Правительство выделило 1,5 млрд руб. на повышение оплаты труда научно-педагогических работников, преподающих фундаментальные дисциплины. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин 24 июля на встрече с молодыми учеными в Новосибирске.
Как отметил сам Мишустин, перечень таких дисциплин изменяется. «Сейчас уже очень сложно определять, что такое фундаментальная наука в XXI в. Если раньше была физика, химия, математика и биология, то сейчас на смежных направлениях развития науки очень много специальных дисциплин. А искусственный интеллект? И сильный преподаватель, который умеет пользоваться самыми сложными алгоритмами, войдет туда или нет?» – сказал он.
Чтобы определить перечень таких дисциплин, по словам Мишустина, будет запущен пилотный проект. «Очень четко подошли к этому, отработали, посмотрели на смежные специальности. И выбрали 50 инженерных школ, в которых мы начнем такой пилот», – сказал он. В них с 1 сентября будет повышена оплата труда преподавателей.
О запуске пилотного проекта по поддержке преподавателей фундаментальных дисциплин министр науки и высшего образования Валерий Фальков объявил 29 февраля. Он напомнил, что такое поручение дал президент Владимир Путина во время послания Федеральному собранию. Фальков отмечал, что в пилотный проект вошли шесть вузов. Среди них в том числе Новосибирский государственный университет, рассказал Мишустин. «В первые год-полтора у любого студента происходит формирование некоего каркаса, фундамента. Это ключевые дисциплины от теоретической механики до, условно говоря, русского языка, истории, философии и ряда других дисциплин в зависимости от профиля», – говорил Фальков.
Мишустин также сообщил, что правительство увеличит именные стипендии для студентов и аспирантов еще по 12 направлениям. «Увеличены восемь именных стипендий, мы долго обсуждали: до 15 000 руб. для студентов и до 20 000 руб. для аспирантов (см. врез). Потому что они были совсем уж по несколько сотен руб.», – перечислил он. До конца года мы распространим это на выплату стипендий еще по 12 направлениям.
Что такое именная стипендия
Именная стипендия – это денежная выплата для студентов или аспирантов. Получить эту выплату могут обучающиеся вузов за значительные достижения в области науки, творчества, общественной жизни. В отличие от академической и социальной стипендии размер, порядок начисления и сроки выплаты именной стипендии определяет учредитель: государственная или коммерческая организация, фонд или физическое лицо, взявшее на себя обязательства по выплатам. Закон об образовании допускает получение студентом нескольких стипендий одновременно. К именным выплатам относятся стипендии имени Евгения Примакова (5000 руб. в месяц в течение года), Анатолия Собчака (15 000 руб.), Владимира Потанина (25 000 руб.). и т. д.
Директор Центра креативной экономики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Татьяна Абанкина отмечает, что мера правительства направлена прежде всего на тех сотрудников, которые совмещают преподавательскую и научную деятельность. «Дело в том, что мы замечаем старение педагогических кадров и выход их на пенсию. Очень важно, чтобы молодежь могла включиться в преподавание именно фундаментальных дисциплин», – отметила она.
Вопрос был поставлен для того, чтобы выровнять оплату труда за преподавательскую и исследовательскую деятельность, а также различные доплаты, считает она. Абанкина указывает, что наукометрия продвинута гораздо больше, чем преподавание во многих вузах. Доплаты лучшим преподавателям, в том числе высоко оцениваемым студентами, распространены не везде.
«Возникла идея, которая очень адресно нацелена поддержать преподавателей и выровнять возможности по сравнению с оплачиваемой научной работой. Нужно показать, что можно участвовать в проектах, в том числе вместе со студентами, потом публиковать результаты и получать деньги за публикационную активность», – заключила Абанкина.
Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС (Президентской академии) Борис Илюхин отмечает, что зарплата преподавателя в университете выше, чем в школах. При этом преподаватель высшей математики, аналитической геометрии или теории вероятностей и математической статистики – это человек «высочайшего уровня знаний и квалификации». По его словам, за рубежом зарплаты таких людей выше в десятки раз. Он напомнил, что в 1990-е гг. были попытки повысить зарплаты преподавателей, но делалось это зачастую через их дополнительную нагрузку в научно-исследовательских работах.
«Учебную нагрузку никто не сокращал, а совмещать полную лекционную занятость и науку сложно. При этом большинство вузов несколько лет назад повысили нормы нагрузки, одновременно переведя почти всех сотрудников с полных ставок на их доли (0,8, 0,75 ставки), чтобы отчитаться о повышении зарплат», – добавил он.
Отдельный вопрос, как указывает Илюхин, – каков перечень фундаментальных дисциплин? «Например, английский язык – это фундаментальная дисциплина? Или, например, специальные дисциплины – радиолокация, радионавигация, теория управления (на основе которой дроны в том числе летают и подлодки плавают)», – заключил он.