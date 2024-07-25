На поддержку преподавателей фундаментальных дисциплин выделено 1,5 млрд рублей

Мишустин также сообщил, что правительство увеличит именные стипендии для студентов и аспирантов еще по 12 направлениям. «Увеличены восемь именных стипендий, мы долго обсуждали: до 15 000 руб. для студентов и до 20 000 руб. для аспирантов (см. врез). Потому что они были совсем уж по несколько сотен руб.», – перечислил он. До конца года мы распространим это на выплату стипендий еще по 12 направлениям.