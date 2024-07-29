Более 70% преподавателей тратят много времени на бюрократическую нагрузку

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин считает, что основная бумажная нагрузка выпадает на составление рабочих программ. Каждый преподаватель делает это самостоятельно, по всем курсам, которые ведет на основе учебного плана и федеральных государственных образовательных стандартов. Эта деятельность обладает рядом особенностей. «Например, литература в списке должна быть не старше пяти лет – но что плохого, если, например, по предмету «линейная алгебра» учебник советских времен? Даже если вы вписали год издания учебника моложе пяти лет, то не факт, что программу не вернут, – нужно проверить, что все книжки есть в библиотеке», – добавил он.