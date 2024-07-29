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Более 70% преподавателей тратят много времени на бюрократическую нагрузку

Больше всего от нее страдают специалисты по сельскохозяйственным наукам, образованию и педагогике
Анастасия Майер
Власти уже давно обсуждают загруженность преподавателей бумажной работой, сейчас на рассмотрении в Думе лежит соответствующий законопроект/ Григорий Сысоев / РИА Новости

Большинство преподавателей утверждают, что тратят на бумажную работу в вузе больше времени, чем им хотелось бы. Об этом говорится в результатах ежегодного опроса сотрудников вузов, который провел в мае – июне 2024 г. Институт социального анализа и прогнозирования ИПЭИ РАНХиГС. Всего в опросе приняли участие 21 164 респондента.

По словам 23% участников опроса, их желаемое время на отчетные документы совпало с фактическим, а 71% опрошенных тратят на бюрократию больше времени, чем хотели бы. Еще 0,6% респондентов утверждают, что отчетной документации в их работе меньше нужного объема.

Они практически единогласно (94%) придерживаются мнения, что составление отчетной документации не должно занимать более 25% рабочего времени. 70% говорят о 10% рабочего времени. Лишь 3% считают, что отчетности можно отдавать половину времени, а менее 1% (0,7%) готовы уделять 75% и более своего рабочего времени бумажной работе.

Госдума 25 июня в первом чтении одобрила законопроект о снижении бюрократической нагрузки на образовательные организации. Первый зампред думского комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга («Единая Россия») напоминает, что документ предлагает ограничить перечень запросов, которые будут поступать в образовательные организации. «Предлагается ограничить перечень документов, которые должны заполнять преподаватели. Для вузов он должен включать не больше двух документов: рабочая программа дисциплины, экзаменационная и зачетная ведомости», – добавил он.

Кто жалуется на бумажную работу больше всего

Чаще всего на несоответствие желаемого времени заполнения отчетности фактически затрачиваемому указывали респонденты, преподающие на следующих направлениях: сельскохозяйственные науки, образование и педагогика, экономика и менеджмент, инженерное дело, технологии, технические науки. Наименьшая доля считающих, что заполнение «бумаг» отнимает больше времени, чем хотелось бы, среди преподавателей юридических наук, медицинских дисциплин и физической культуры. Наибольшая усталость от отчетной документации выявлена в Южном (77%), Приволжском (73%) и Дальневосточном (73%) федеральных округах. Реже других избыток бумажной нагрузки отмечали респонденты из Северо-Западного федерального округа. Здесь также отмечается высокая доля недовольных количеством отчетных документов – 66%.

Старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин считает, что основная бумажная нагрузка выпадает на составление рабочих программ. Каждый преподаватель делает это самостоятельно, по всем курсам, которые ведет на основе учебного плана и федеральных государственных образовательных стандартов. Эта деятельность обладает рядом особенностей. «Например, литература в списке должна быть не старше пяти лет – но что плохого, если, например, по предмету «линейная алгебра» учебник советских времен? Даже если вы вписали год издания учебника моложе пяти лет, то не факт, что программу не вернут, – нужно проверить, что все книжки есть в библиотеке», – добавил он.

Главный научный сотрудник Центра финансово-экономических решений в образовании НИУ ВШЭ Ирина Абанкина напомнила о приказе Минобразования 2014 г., где определяется объем нагрузки на ставку заработной платы. Проверка курсовых и дипломных работ, руководство выпускными квалификационными работами – все это дополнительная нагрузка, говорит она: «Лекции, презентации, занятия и проверка студенческих работ по своему предмету также входят в этот объем. Хотя эту деятельность трудно отнести к административной нагрузке, она является значительной частью преподавательской работы и требует времени».

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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