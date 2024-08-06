Объявлены кураторы секций X Санкт-Петербургского культурного форума

В 2023 г. на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге выступил президент РФ Владимир Путин. Он говорил, в частности, о месте России в мировом культурном процессе. По его словам, Россия верит в стремление просвещенных людей строить безопасный мир и будет работать со всеми, кто разделяет ценности мира и взаимоуважения. Путин говорил, что фальсификаторы пытаются замалчивать целые пласты истории, искусства, а российскую культуру вообще пытаются отменить, однако с отменой, как и санкциями, не заладилось. Пример тому – Международный музыкальный конкурс имени Чайковского, онлайн-аудитория которого превысила 50 млн человек.