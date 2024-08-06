Объявлены кураторы секций X Санкт-Петербургского культурного форума

Объявлены кураторы секций X Санкт-Петербургского культурного форумаТема этого года – «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?»
Юбилейный X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур объявил имена кураторов десяти секций. Мероприятие состоится 12-14 сентября, темой форума станет «Культура XXI века: суверенитет или глобализм?», а основными площадками – Главный штаб Эрмитажа и Капелла Санкт-Петербурга.
«В деловую программу войдут дискуссии в рамках 10 тематических секций, для каждой из которых был выбран отдельный куратор», – сообщила председатель оргкомитета форума, вице-премьер Татьяна Голикова.
Секцию «Деловая культура» возглавит председатель госкорпорации «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов будет курировать пять дискуссий и шоу-программу секции «Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет», а заместитель министра науки и высшего образования, сопредседатель Ассоциации «РИО» Константин Могилевский будет отвечать за секцию «Право на наследие в многополярном мире».
За секцию «Культурное наследие: традиции и современность» будет отвечать директор Российского этнографического музея Юлия Купина. В рамках секции участники обсудят влияние традиций на уровень доверия в обществе и другие темы.
Развивать тему «Театров» будут художественный руководитель Государственного Театра Наций Евгений Миронов и художественный руководитель Московского театра Олега Табакова, председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков. Планируется обсудить театральный диалог России и Китая, театральное взаимодействие стран БРИКС, а также развитие отечественного театрального сегмента.
Председатель совета директоров киностудии «Ленфильм» Федор Бондарчук и исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов в рамках секции «Кино» будут исследовать современный кинематограф одновременно и как отражение актуальной реальности, и как инструмент ее формирования. Секции «Музеи» и «Цирк» возглавят генеральный директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев Михаил Пиотровский и генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный.
Первый заместитель генерального директора ИТАР-ТАСС Михаил Гусман будет отвечать за «Медийную культуру». Участники обсудят журналистскую этику при освещении культурных событий и этические стандарты СМИ по вопросам искусственного интеллекта (ИИ).
Генеральный директор Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга Ольга Хомова и народный артист России Денис Мацуев обсудят опыт концертного менеджмента на дискуссиях секции «Музыкальной культуры».
В 2023 г. на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге выступил президент РФ Владимир Путин. Он говорил, в частности, о месте России в мировом культурном процессе. По его словам, Россия верит в стремление просвещенных людей строить безопасный мир и будет работать со всеми, кто разделяет ценности мира и взаимоуважения. Путин говорил, что фальсификаторы пытаются замалчивать целые пласты истории, искусства, а российскую культуру вообще пытаются отменить, однако с отменой, как и санкциями, не заладилось. Пример тому – Международный музыкальный конкурс имени Чайковского, онлайн-аудитория которого превысила 50 млн человек.
Среди причин напряженности в мире Путин назвал «претензии отдельных сил на исключительность, в том числе на культурную». По его словам, у этих сил есть стремление подвергнуть «всех и вся унификации, причем по собственному шаблону, который они считают самым лучшим и самым универсальным». Такая «вульгарная глобализация» и культурная экспансия умножили конфликтный потенциал, считает президент, но будущее – за многообразным развитием.
Первый Санкт-Петербургский международный культурный форум прошел 9-11 ноября 2012 г. в Михайловском театре по инициативе комитета по культуре Санкт-Петербурга. 30 июля 2013 г. занимавший тогда пост премьер-министра РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о правительственной поддержке форума. В 2023 г. форум получил название «Форум объединенных культур». Его организаторы – правительство РФ, Министерство культуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.