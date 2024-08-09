Каждый четвертый регион установил нормативы за вывоз мусора с нарушением закона

Проблема с завышенными тарифами заключается в том, что регоператоры берут плату за вывоз мусора по нормативам, а не по фактическому количеству накопленных ТКО, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. При оплате по нормативам люди отдают деньги «за воздух», поскольку они могут не накопить столько мусора, сколько указано в нормативе, пояснил он. Мусор – это товар, ценный для переработки, поэтому правильно платить именно за него, а не за его вывоз, заключил Рыбальченко.