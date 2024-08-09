Каждый четвертый регион установил нормативы за вывоз мусора с нарушением закона

Каждый четвертый регион установил нормативы за вывоз мусора с нарушением законаОбщая сумма экономически необоснованных средств в тарифах за 2023 год составила почти 4,5 млрд рублей
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения требований законодательства при установлении тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в 23 регионах: это республики Чувашия, Бурятия, Чечня, Калмыкия, Северная Осетия – Алания, Якутия, Ханты-Мансийский автономный округ, Саратовская, Орловская, Кемеровская, Смоленская, Рязанская, Калининградская, Тульская, Оренбургская, Костромская, Пермская, Омская и Курганская области, Забайкальский, Хабаровский, Краснодарский и Красноярский край. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы ФАС.
Общая сумма по завышению тарифов за 2023 г. составила почти 4,5 млрд руб., следует из сообщения на сайте ведомства. Среди выявленных нарушений значатся, например, отсутствие оценки со стороны регионального органа регулирования использования регоператором средств, выделенных из федерального бюджета, нарушение методологии при проведении региональным органом регулирования корректировок необходимой валовой выручки, а также завышение затрат на транспортирование ТКО, учтенных в тарифах региональных операторов.
В июне Российский экологический оператор (РЭО) выявил дефицит водителей мусоровозов у более 60% регоператоров. «Для качественного оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО необходимо первостепенно обеспечить своевременный вывоз отходов с мест их накопления. Но даже при полной укомплектованности автопарка, сделать это невозможно при отсутствии водителей спецтехники», – говорилось в сообщении пресс-службы. Кроме того, по данным РЭО, кадровый дефицит составляет в среднем 30% от необходимого количества работников.
При этом в ряде регионов с 1 июля 2024 г. тарифы были снижены: в Костромской области (по трем разным зонам снижение тарифов составило 1,43%, 1,37% и 0,9%), в Калмыкии (на 10,6%), для юрлиц – в Хабаровском крае (на 6,4%), Омской области (на 0,5%) и Чувашии (на 6%). В Оренбургской области ФАС предотвратила запланированный рост на 17%, в Рязанской области остановили плановый рост со второго полугодия 2024 г. на 1,8%, следует из сообщения службы.
Как сейчас вывозят мусор
Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов предусматривают два порядка расчета размера платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО: исходя из нормативов потребления (накопления) ТКО и исходя из объема вывезенных контейнеров для накопления ТКО (фактического количества вывезенных ТКО). В случае расчета по нормативу перерасчет платежей в связи с отсутствием граждан по месту жительства предусмотрен, а в случае оплаты по факту – нет, писали «Ведомости».
В апреле 2024 г. служба проводила проверку корректности установления тарифов в Дальневосточном федеральном округе – тогда служба изучила 11 регионов: Забайкальский, Хабаровский, Приморский, Камчатский край, республики Бурятия и Якутия, Еврейскую автономную область, Амурскую, Магаданскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ. Кроме того, например, в феврале служба выписала предписание об устранении нарушений регоператору Белгородской области.
4,5 млрд руб. – это порядка 1,5% от того, сколько собирают регоператоры по всей стране, поэтому может показаться, что это небольшая цифра в масштабах страны, но нарушения выявлены не во всех регионах, обратил внимание в беседе с «Ведомостями» член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. «Так что процент неосновательного завышения тарифов в регионах-нарушителях резко выше, а это уже значительно», – добавил он. Ответственность за это никто не несет – это рабочий процесс согласования тарифов, пояснил Завьялов.
Проблема с завышенными тарифами заключается в том, что регоператоры берут плату за вывоз мусора по нормативам, а не по фактическому количеству накопленных ТКО, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. При оплате по нормативам люди отдают деньги «за воздух», поскольку они могут не накопить столько мусора, сколько указано в нормативе, пояснил он. Мусор – это товар, ценный для переработки, поэтому правильно платить именно за него, а не за его вывоз, заключил Рыбальченко.