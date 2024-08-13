Росреестр определил признаки неосвоенных дачных земель

Росреестр определил признаки неосвоенных дачных земельПод этот признак подпадут наполовину заросшие сорняками участки, которые в течение года не убирает хозяин
Росреестр определил признаки неиспользования садовых и приусадебных земельных участков. К ним будут относиться разрушение или повреждение части садового дома, захламление и загрязнение мусором больше половины участка, наличие сорняков высотой более 1 м, а также отказ от выращивания в течение трех лет подряд и более сельскохозяйственных культур (для садовых участков) и сельхозпродукции (для приусадебных). Об этом говорится в проекте постановления правительства, разработанном Росреестром.
Предполагается, что проект вступит в силу с 1 марта 2025 г. В тексте уточняется, что неиспользованным будет считаться наполовину заросший сорняками участок, который не очистили от них в течение года и более. Касательно разрушенных элементов зданий говорится, что неиспользованным он будет значиться, если признаки разрушения не устранили в течение пяти лет и больше. Для огородов предлагается установить аналогичные характеристики неосвоения, за исключением пункта о разрушении строений.
Земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства (ИЖС), будут считаться неиспользуемыми в случае отсутствия фундамента здания или подземных элементов сооружения, которые не построили в течение двух лет и более, а также отсутствия в течение пяти и более лет уже построенного здания. Исключением, в частности, будет считаться ситуация, при которой здание не удалось возвести из-за действий органов госвласти и местного самоуправления, уточняется в тексте проекта.
Участки, на которых уже расположены здания и сооружения, будут считать неосвоенными, в случае если эти строения не используются для хозяйственной деятельности больше пяти лет. Кроме того, неиспользование участка определят по разрушенным или поврежденным элементам здания: в совокупности будет учитываться разрушение/повреждение крыши, стен, фундамента, отсутствие окон или стекол в окнах, отсутствие внутри строения работоспособных сетей инженерно-технического обеспечения. На устранение неполадок Росреестр также дает пять лет.
Сколько в России дачников
По данным Единого государственного реестра недвижимости, в России насчитывается 12,5 млн садовых участков и 540 000 огородных земельных участков. Общее количество населенных пунктов в стране составляет 170 000, писали «Ведомости» со ссылкой на представителя Росреестра. Так, садовый, дачный или приусадебный участок есть у 46% россиян, еще 21% хотели бы его приобрести, у 31% такого участка нет и приобретать его они не хотят, следует из результатов опроса фонда «Общественное мнение» (проведен в 2024 г.).
В дополнение Росреестр разработал еще один проект постановления правительства, устанавливающий перечень мероприятий по освоению земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. В частности, дачники должны освобождать земельные участки от сорняков и древесно-кустарной растительности, препятствующей использованию земельного участка по назначению. Уточняется, что при их удалении не допускается уничтожение растений, занесенных в Красную книгу РФ и субъектов. Кроме того, необходимо будет освободить участок от отходов производства и мусора. Если садовый участок «излишне увлажнен» или заболочен, то хозяин должен будет его осушить, понизив уровень грунтовых вод. Напротив, если участок иссушен, необходимо будет его увлажнить.
Сейчас в России установлены только признаки неиспользования в отношении земель сельскохозяйственного назначения. Согласно постановлению правительства от 2020 г., к ним относятся, например, наличие как минимум на половине площади участка сорняков, самовольных построек, а также загрязнений химическими веществами, в том числе радиоактивными, отходами производства. Еще один признак – захламление предметами, не связанными с ведением сельского хозяйства, на 20% и более площади земельного участка.
Что грозит за неиспользование дачного участка
За неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищного строительства, садоводства, огородничества, ч. 3 ст. 8.8. КоАПа предполагает административный штраф для физлиц в размере от 1 до 1,5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 20 000 руб., для должностных лиц – от 1,5 до 2% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 50 000 руб., для юрлиц – от 3 до 5% кадастровой стоимости земельного участка, но не менее 400 000 руб.
Собственники земельных участков, в том числе садоводы и огородники, будут обязаны начать их использование в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения, писали «Ведомости» 22 мая со ссылкой на одобренный правительственной комиссией по законопроектной деятельности проект Росреестра. Под освоением земельного участка будут подразумеваться мероприятия, необходимые для приведения его в пригодное для использования состояние. Закон уже принят.
Из-за отсутствия признаков неиспользования земельных участков сегодня председатели садово-огороднического товарищества и соседи не имеют действенного правового механизма для принуждения недобросовестных собственников к освоению земли, говорил ранее «Ведомостям» председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев. Сейчас значительное количество земельных участков не имеет определенных границ, а сами участки не поставлены на кадастровый учет, как и постройки, находящиеся на них, обратил внимание в беседе с «Ведомостями» председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ» Андрей Мисаров. Сейчас большое количество объектов недвижимости, построенных на земельных участках, эксплуатируются владельцами, но не ставятся на учет, в том числе для избежания последующего налогообложения, сказал он «Ведомостям».
Впрочем, по мнению эксперта Павла Склянчука, критерии носят во многом искусственный характер – правоприменитель должен будет определять статус заброшенности по совокупности различных признаков, перечень которых не должен быть исчерпывающим. «Неясно, как будут исчислять период, сколько на земле не выращивали овощи, или как выявят, участок зарос сорняками ровно наполовину, а не, например, на 40%», – добавил он.