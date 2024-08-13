Росреестр определил признаки неосвоенных дачных земель

В дополнение Росреестр разработал еще один проект постановления правительства, устанавливающий перечень мероприятий по освоению земельных участков из состава земель населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. В частности, дачники должны освобождать земельные участки от сорняков и древесно-кустарной растительности, препятствующей использованию земельного участка по назначению. Уточняется, что при их удалении не допускается уничтожение растений, занесенных в Красную книгу РФ и субъектов. Кроме того, необходимо будет освободить участок от отходов производства и мусора. Если садовый участок «излишне увлажнен» или заболочен, то хозяин должен будет его осушить, понизив уровень грунтовых вод. Напротив, если участок иссушен, необходимо будет его увлажнить.