Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контракту

Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контрактуСейчас такая возможность есть, в частности, на этапе предварительного расследования
Пленум Верховного суда принял проект постановления с законодательной инициативой об освобождении от уголовной ответственности призванных на военную службу или заключивших контракт в период мобилизации или в военное время на стадии судебного разбирательства, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службе суда. Поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы в ближайшее время будут направлены в Госдуму.
Зампредседателя наивысшей судебной инстанции Владимир Давыдов в ходе заседания пленума отметил, что сейчас «все эти процедуры уже предусмотрены действующем законодательством, реально применяются на практике, но только лишь в стадии предварительного расследования». Имеется в виду, пояснил судья, что они действуют в досудебном производстве, а также на стадии исполнения приговора, но не распространяются на судебные стадии с момента поступления дела в суд и до вступления в силу итогового судебного решения, т. е. на первые инстанции, подготовку дела к апелляции и апелляционное производство.
По мнению Давыдова, основания для освобождения от уголовной ответственности по самой природе универсальны и должны применяться на протяжении всего движения дела, включая как досудебное, так и судебное производство.
Противоречие касается прекращения уголовного дела взамен на контракт, пояснил военный юрист Сергей Локтев. Сейчас в случае и с осужденными, и с теми, кто находится на скамье подсудимых, действует правило: на время службы уголовное дело приостанавливается. Прекращение уголовного дела будет положено для получивших госнаграду, достигших предельного возраста, покинувших службу по состоянию здоровья – или когда боевые действия завершатся. Сейчас такое право предусмотрено для осужденных и тех, кто находится на стадии предварительного расследования, а для тех, кто на скамье подсудимых, действует фактически приостановка, а не освобождение от ответственности, резюмировал Локтев.
Инициатива Верховного суда – это логическое продолжение изменений последних дней, согласился зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев («Единая Россия»). Он не исключил, что это может послужить дополнительной мотивацией, чтобы отправиться в зону спецоперации. «На сегодняшний день рецидив среди лиц, которых освобождали и они вернулись со спецоперации, не больше, чем обычно. То, что рецидив будет, [такой риск] есть, – от этого никуда не денешься», – заявил он «Ведомостям».
Адвокат по уголовным делам, экс-следователь Александр Бурчук напомнил, что в марте вступили в силу поправки, согласно которым в период мобилизации, военного положения или в военное время контракт могут заключать граждане, совершившие преступление и имеющие судимость. При этом, по его мнению, сохраняется противоречие: статьей 23 закона о военной службе установлен запрет на прием на военную службу судимых лиц.
Военный юрист Юрий Лямин предположил, что определенный запрос на такое со стороны части подсудимых должен быть. «Многие из них могут сразу понимать, что на оправдание или мягкий приговор рассчитывать не приходится, и поэтому некоторые из них будут готовы сразу подписать контракт», – говорит эксперт. По словам Лямина, тем самым они смогут до минимума сократить для себя время заключения под стражей. Он согласен с тем, что поправки приведут к росту числа желающих пойти на контракт: «В суде страшнее всего перед обвинительным приговорам. Многие захотят рискнуть».