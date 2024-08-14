Подсудимые смогут избежать ответственности на службе по контракту

Военный юрист Юрий Лямин предположил, что определенный запрос на такое со стороны части подсудимых должен быть. «Многие из них могут сразу понимать, что на оправдание или мягкий приговор рассчитывать не приходится, и поэтому некоторые из них будут готовы сразу подписать контракт», – говорит эксперт. По словам Лямина, тем самым они смогут до минимума сократить для себя время заключения под стражей. Он согласен с тем, что поправки приведут к росту числа желающих пойти на контракт: «В суде страшнее всего перед обвинительным приговорам. Многие захотят рискнуть».