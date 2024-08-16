Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Семь российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов мира

При этом все они, кроме МГУ, ухудшили свое положение за последние два года
Анастасия Майер
МГУ находится в рейтинге выше всех – он в группе 101–150, после него идет СПбГУ / Алексей Орлов / Ведомости

Семь российских университетов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. Этими вузами стали Московский государственный университет (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Национальный исследовательский университет НИУ ВШЭ, Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сколковский институт науки и технологий.

Места в рейтинге ранжируются только до 100, дальше вузы объединены в группы с диапазоном по 50 и 100 мест. МГУ находится в рейтинге выше всех – он в группе 101–150, после него идет СПбГУ – в группе 401–500. МФТИ расположился в диапазоне 501–600, УрФУ – 601–700, ВШЭ – 701–800, НГУ и Сколковский институт науки и технологий – 801–900.

В 2023 г. МГУ, СПбГУ и МФТИ занимали аналогичные позиции. ВШЭ, НГУ, УрФУ и Сколковский институт науки – в 701–800. Семеновский медицинский университет и МИФИ – в 901–1000 (в рейтинг 2024 г. эти два вуза не попали). В 2022 г. МГУ также был в рейтинге выше всех – в группе 101–150, после СПбГУ – в группе 301–400. МФТИ расположился в диапазоне 501–600, ВШЭ и Сеченовский университет – 601–700, НГУ и Сколковский институт науки и технологий – 701–800, Томский государственный университет (ТГУ) и УрФУ – 701–800, МИФИ – 801–900.

Академический рейтинг университетов мира ранжируется по формуле, которая учитывает сразу несколько показателей:

  • выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (10%);

  • сотрудников – лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (20%);

  • список высокоцитируемых исследователей Highly Cited Researchers (20%);

  • статьи, опубликованные в журналах Nature или Science (20%);

  • индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института научной информации (ISI) Science Citation Index и Social Sciences Citation Index;

  • индексы ведущих журналов Arts and Humanities Citation Index (20%);

  • совокупный результат предыдущих показателей по отношению к численности персонала вуза (10%).

ARWU считается одним из трех самых влиятельных и широко изучаемых университетских рейтингов, наряду с QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings. С 2009 г. ARWU ежегодно публикуется и защищается авторским правом Shanghai Ranking Consultancy – организацией, специализирующейся на высшем образовании. Проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская отмечает, что рейтинг ARWU – один из самых объективных среди международных рейтингов. Он основывается только на фактических данных, в первую очередь – по научным публикациям.

Российские вузы в других международных рейтингах

В 2024 г. большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г. Например, МФТИ упал со 169-го на 182-е место, МИФИ – с 265-го на 311-е, СПбГУ – с 200-го на 216-е. МГУ опустился всего на одну ступень – с 57-го на 58-е место. Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Всего в предметный рейтинг QS по направлению «инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран.

Позиция в международном рейтинге важна, для того чтобы вуз был привлекателен для сотрудничества с иностранными организациями и студентами, сказала ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. Участники российского рынка образования оперируют данными международных рейтингов в качестве дополнительного фактора подтверждения престижа вуза. «Для РЭУ имеют значение позиции в институциональных и предметных рейтингах «Три миссии университета», QS и Times Higher Education. Именно с частичным упором на них определены и критерии рейтингования преподавателей, научных работников и учебно-научных подразделений», – добавила она.

Российские вузы начали активно участвовать в международных рейтингах после распада СССР, указал старший научный специалист Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин. Вузы тогда столкнулись с необходимостью привлекать иностранных студентов на коммерческую основу. «Конкуренция с ведущими мировыми вузами по возможностям трудоустройства выпускников оставалась сложной из-за отсутствия взаимного признания дипломов с ведущими странами мира (это как раз и было одним из главных теоретических плюсов Болонской системы), и зарубежный рынок труда для наших выпускников нельзя считать в полной мере открытым», – пояснил Илюхин.

Рейтинги вузов, по словам эксперта, важны, но не являются определяющими. Публикационная активность, которая является одним из основных элементов рейтингов вузов, не оказывает решающего влияния на уровень подготовки специалистов и их конкурентоспособность. Более важным показателем является уровень доходов выпускников вузов через 5–10 лет после окончания университета, заключил Илюхин.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных