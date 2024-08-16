Семь российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов мира

Семь российских вузов вошли в Шанхайский рейтинг университетов мираПри этом все они, кроме МГУ, ухудшили свое положение за последние два года
Семь российских университетов вошли в Академический рейтинг университетов мира (ARWU), который ежегодно составляется в институте высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун. Этими вузами стали Московский государственный университет (МГУ), Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), Московский физико-технический институт (МФТИ), Уральский федеральный университет (УрФУ), Национальный исследовательский университет НИУ ВШЭ, Новосибирский государственный университет (НГУ) и Сколковский институт науки и технологий.
Места в рейтинге ранжируются только до 100, дальше вузы объединены в группы с диапазоном по 50 и 100 мест. МГУ находится в рейтинге выше всех – он в группе 101–150, после него идет СПбГУ – в группе 401–500. МФТИ расположился в диапазоне 501–600, УрФУ – 601–700, ВШЭ – 701–800, НГУ и Сколковский институт науки и технологий – 801–900.
В 2023 г. МГУ, СПбГУ и МФТИ занимали аналогичные позиции. ВШЭ, НГУ, УрФУ и Сколковский институт науки – в 701–800. Семеновский медицинский университет и МИФИ – в 901–1000 (в рейтинг 2024 г. эти два вуза не попали). В 2022 г. МГУ также был в рейтинге выше всех – в группе 101–150, после СПбГУ – в группе 301–400. МФТИ расположился в диапазоне 501–600, ВШЭ и Сеченовский университет – 601–700, НГУ и Сколковский институт науки и технологий – 701–800, Томский государственный университет (ТГУ) и УрФУ – 701–800, МИФИ – 801–900.
Академический рейтинг университетов мира ранжируется по формуле, которая учитывает сразу несколько показателей:
выпускников-лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (10%);
сотрудников – лауреатов Нобелевской или Филдсовской премии (20%);
список высокоцитируемых исследователей Highly Cited Researchers (20%);
статьи, опубликованные в журналах Nature или Science (20%);
индексы цитирования для естественных и гуманитарных наук Института научной информации (ISI) Science Citation Index и Social Sciences Citation Index;
индексы ведущих журналов Arts and Humanities Citation Index (20%);
совокупный результат предыдущих показателей по отношению к численности персонала вуза (10%).
ARWU считается одним из трех самых влиятельных и широко изучаемых университетских рейтингов, наряду с QS World University Rankings и Times Higher Education World University Rankings. С 2009 г. ARWU ежегодно публикуется и защищается авторским правом Shanghai Ranking Consultancy – организацией, специализирующейся на высшем образовании. Проректор НИУ ВШЭ Елена Одоевская отмечает, что рейтинг ARWU – один из самых объективных среди международных рейтингов. Он основывается только на фактических данных, в первую очередь – по научным публикациям.
Российские вузы в других международных рейтингах
В 2024 г. большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г. Например, МФТИ упал со 169-го на 182-е место, МИФИ – с 265-го на 311-е, СПбГУ – с 200-го на 216-е. МГУ опустился всего на одну ступень – с 57-го на 58-е место. Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Всего в предметный рейтинг QS по направлению «инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран.
Позиция в международном рейтинге важна, для того чтобы вуз был привлекателен для сотрудничества с иностранными организациями и студентами, сказала ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. Участники российского рынка образования оперируют данными международных рейтингов в качестве дополнительного фактора подтверждения престижа вуза. «Для РЭУ имеют значение позиции в институциональных и предметных рейтингах «Три миссии университета», QS и Times Higher Education. Именно с частичным упором на них определены и критерии рейтингования преподавателей, научных работников и учебно-научных подразделений», – добавила она.
Российские вузы начали активно участвовать в международных рейтингах после распада СССР, указал старший научный специалист Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС Борис Илюхин. Вузы тогда столкнулись с необходимостью привлекать иностранных студентов на коммерческую основу. «Конкуренция с ведущими мировыми вузами по возможностям трудоустройства выпускников оставалась сложной из-за отсутствия взаимного признания дипломов с ведущими странами мира (это как раз и было одним из главных теоретических плюсов Болонской системы), и зарубежный рынок труда для наших выпускников нельзя считать в полной мере открытым», – пояснил Илюхин.
Рейтинги вузов, по словам эксперта, важны, но не являются определяющими. Публикационная активность, которая является одним из основных элементов рейтингов вузов, не оказывает решающего влияния на уровень подготовки специалистов и их конкурентоспособность. Более важным показателем является уровень доходов выпускников вузов через 5–10 лет после окончания университета, заключил Илюхин.