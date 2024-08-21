73% россиян не готовы доверять окружающим

Уровень межличностного доверия между гражданами влияет даже на смертность в стране, утверждается в статье группы ученых из Стокгольма, опубликованной в журнале Epidemiology and Community в 2019 г. Например, у жителей США с высоким уровнем доверия к окружающим риск смертности ниже на 17%, чем у тех, кто проявляет осторожность к другим людям, говорится в исследовании со ссылкой на данные американского Общего социального опроса (GSS) за 1978–2010 гг. Группы граждан с высоким уровнем доверия лучше поддерживают доступ к местным медицинским услугам, у них также реже наблюдается «девиантное поведение», связанное с заботой о здоровье, говорится в статье.