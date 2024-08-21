73% россиян не готовы доверять окружающим

73% россиян не готовы доверять окружающимОсторожность граждан может быть связана с травмирующими событиями и экономической ситуацией, говорят социологи
Почти три четверти россиян (73%) считают, что при взаимодействии с другими людьми «нужно соблюдать осторожность», следует из результатов июльского опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование есть в распоряжении «Ведомостей». Около четверти опрошенных (24%), наоборот, готовы доверять большинству людей, остальные респонденты (3%) затруднились дать ответ на вопрос социологов. ВЦИОМ провел опрос 28 июля методом телефонного интервью.
Шесть лет назад степень недоверия россиян к окружающим была почти на таком же уровне. В 2018 г. соблюдали осторожность при взаимодействии с другими людьми 74% опрошенных, а 23% доверяли людям, говорится в результатах опроса (3% затруднились с ответом).
Чем выше финансовая обеспеченность россиян, тем больше они готовы доверять другим, следует из опроса этого года. Согласно ему, состоятельные люди (оценивают материальное положение своей семьи как «очень хорошее» и «хорошее») проявляют доверие чаще тех, кто оценивает свое материальное положение как «плохое» и «очень плохое» – 30% против 15% соответственно.
У респондентов также спросили, ждут ли они обмана от окружающих, если у последних есть такая возможность. Чаще других такое поведение ожидают мужчины (40% против 28% у женщин) и молодежь 18–24 лет (45% против 28–35% среди старших возрастных категорий), утверждается в результатах опроса. Ожидают честного поведения в любых ситуациях 51% женщин и 45% мужчин, затруднились ответить 21 и 15% соответственно.
Низкий уровень межличностного доверия между россиянами сформировался еще во время кризиса 1990-х гг., тогда как после нормализации общественной жизни он начал повышаться, рассказал «Ведомостям» гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. По его словам, восстановление доверия было прервано из-за новых «травм» в обществе, в их числе – повышение пенсионного возраста в 2018 г., пандемия коронавируса, начало спецоперации и т. д. «Молодое поколение, на которое возлагали надежды социологи в части слома установок на недоверчивость, само оказалось жертвой новых трудных времен», – сказал Федоров.
Помимо социальных потрясений на уровень межличностного доверия также влияют экономические проблемы, эта зависимость наблюдается и в других странах, добавил социолог Денис Волков. Например, во время экономических трудностей в Испании в 2011 г. о доверии к людям говорили 19% граждан, а в 2023 г. этот показатель вырос до 41%, сказал он со ссылкой на данные Мирового исследования ценностей (World Values Survey).
Обеспеченные люди доверяют чаще благодаря тому, что имеют больший опыт взаимодействия с другими людьми, считает Волков. «Участие в различных объединениях, советах, организациях, безусловно, повышает доверие к другим», – сказал он.
Культура недоверия при этом существенно ограничивает возможности социального и экономического развития страны, уверен Федоров. Для изменения ситуации, по его мнению, нужны восстановление мира и продуманные меры социальной терапии.
Уровень межличностного доверия между гражданами влияет даже на смертность в стране, утверждается в статье группы ученых из Стокгольма, опубликованной в журнале Epidemiology and Community в 2019 г. Например, у жителей США с высоким уровнем доверия к окружающим риск смертности ниже на 17%, чем у тех, кто проявляет осторожность к другим людям, говорится в исследовании со ссылкой на данные американского Общего социального опроса (GSS) за 1978–2010 гг. Группы граждан с высоким уровнем доверия лучше поддерживают доступ к местным медицинским услугам, у них также реже наблюдается «девиантное поведение», связанное с заботой о здоровье, говорится в статье.