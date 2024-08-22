Как будут отмечать День флага России

Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» подписал президент России Борис Ельцин 20 августа 1991 г. Согласно тексту документа, праздник приурочен к восстановлению исторического трехцветного государственного флага, «овеянного славой многих поколений россиян». Праздник учрежден в «целях воспитания» уважительного отношения к государственным символам у граждан России, сказано в указе. При виде государственного флага 66% россиян испытывают гордость или восхищение, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 2022 г. Симпатию в такие моменты ощущают другие 17% граждан, а безразличие – 11% из опрошенных. Остальные респонденты заявили, что испытывают антипатию (1%), раздражение и стыд (2%) при виде российского флага, либо затруднились ответить на вопрос (3%). ВЦИОМ провел опрос методом телефонного интервью, респондентами стали 1600 совершеннолетних россиян.