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Как будут отмечать День флага России

От концерта Shaman’a на Красной площади до лекций ветеранов спецоперации
Ведомости
Праздник учрежден в «целях воспитания» уважительного отношения к государственным символам/ Максим Стулов / Ведомости

В День флага России заслуженный артист России Shaman выступит на Красной площади с премьерной программой «Победа!», сообщил он СМИ. По словам певца, в дальнейшем он планирует представить новую программу более чем в 100 городах России, включая новые регионы.

В День флага России волонтеры отряда «Молодая гвардия Единой России» передадут многодетным и малообеспеченным семьям Донбасса «несколько тысяч» школьных рюкзаков, рассказал руководитель центрального штаба организации Александр Амелин. Он дополнил, что активисты «Единой России» также организуют для жителей новых регионов флешмобы и викторины.

В честь государственного праздника члены ЛДПР проведут торжественный митинг в Москве, на нем выступит председатель партии Леонид Слуцкий и депутаты фракции ЛДПР – в Госдуме. В рамках митинга пройдет флешмоб в поддержку кандидатов от партии на выборах в Мосгордуму, сообщили в партии. Там также добавили, что ЛДПР организует праздничные мероприятия во «всех регионах страны».

Ветераны спецоперации, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации прочитают для молодежи лекции об истории и значении символов государственности России, рассказали в обществе «Знание». Свои выступления лекторы проведут в парках, детских лагерях и библиотеках на территории страны. В частности, занятия запланированы в Курганской, Калининградской, Рязанской и Самарской областях.

Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» подписал президент России Борис Ельцин 20 августа 1991 г. Согласно тексту документа, праздник приурочен к восстановлению исторического трехцветного государственного флага, «овеянного славой многих поколений россиян». Праздник учрежден в «целях воспитания» уважительного отношения к государственным символам у граждан России, сказано в указе. При виде государственного флага 66% россиян испытывают гордость или восхищение, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 2022 г. Симпатию в такие моменты ощущают другие 17% граждан, а безразличие – 11% из опрошенных. Остальные респонденты заявили, что испытывают антипатию (1%), раздражение и стыд (2%) при виде российского флага, либо затруднились ответить на вопрос (3%). ВЦИОМ провел опрос методом телефонного интервью, респондентами стали 1600 совершеннолетних россиян.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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