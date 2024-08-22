Как будут отмечать День флага России

Как будут отмечать День флага РоссииОт концерта Shaman’a на Красной площади до лекций ветеранов спецоперации
В День флага России заслуженный артист России Shaman выступит на Красной площади с премьерной программой «Победа!», сообщил он СМИ. По словам певца, в дальнейшем он планирует представить новую программу более чем в 100 городах России, включая новые регионы.
В День флага России волонтеры отряда «Молодая гвардия Единой России» передадут многодетным и малообеспеченным семьям Донбасса «несколько тысяч» школьных рюкзаков, рассказал руководитель центрального штаба организации Александр Амелин. Он дополнил, что активисты «Единой России» также организуют для жителей новых регионов флешмобы и викторины.
В честь государственного праздника члены ЛДПР проведут торжественный митинг в Москве, на нем выступит председатель партии Леонид Слуцкий и депутаты фракции ЛДПР – в Госдуме. В рамках митинга пройдет флешмоб в поддержку кандидатов от партии на выборах в Мосгордуму, сообщили в партии. Там также добавили, что ЛДПР организует праздничные мероприятия во «всех регионах страны».
Ветераны спецоперации, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации прочитают для молодежи лекции об истории и значении символов государственности России, рассказали в обществе «Знание». Свои выступления лекторы проведут в парках, детских лагерях и библиотеках на территории страны. В частности, занятия запланированы в Курганской, Калининградской, Рязанской и Самарской областях.
Указ «О Дне Государственного флага Российской Федерации» подписал президент России Борис Ельцин 20 августа 1991 г. Согласно тексту документа, праздник приурочен к восстановлению исторического трехцветного государственного флага, «овеянного славой многих поколений россиян». Праздник учрежден в «целях воспитания» уважительного отношения к государственным символам у граждан России, сказано в указе. При виде государственного флага 66% россиян испытывают гордость или восхищение, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) за 2022 г. Симпатию в такие моменты ощущают другие 17% граждан, а безразличие – 11% из опрошенных. Остальные респонденты заявили, что испытывают антипатию (1%), раздражение и стыд (2%) при виде российского флага, либо затруднились ответить на вопрос (3%). ВЦИОМ провел опрос методом телефонного интервью, респондентами стали 1600 совершеннолетних россиян.