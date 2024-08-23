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Что изменится для россиян в сентябре

Школы без смартфонов, страховка для пассажиров такси и новые правила установки дорожных камер
Артем Косенок
Андрей Гордеев / Ведомости

В российских школах появятся новые предметы, а самим ученикам запретят на уроках пользоваться гаджетами. Для камер фотовидеофиксации введут единые правила их установки, а пассажиров такси будут страховать от ДТП. «Ведомости» изучили эти и другие документы, которые вступят в силу в сентябре.

В ответе за тех, кого привезли

Страхование пассажиров такси станет обязательным – без соответствующего полиса компании и ИП не смогут законно перевозить людей. Страховая выплата по так называемому обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни или здоровью пассажира будет достигать 2 млн руб. Для сравнения, сейчас пассажиры защищены только ОСАГО, максимальная компенсация по которому за гибель по вине перевозчика составляет лишь 500 000 руб.

Правительство утвердило новые единые правила к комплексам фотовидеофиксации нарушений ПДД. В частности, утвержден перечень мест для их установки, а расстояние между ними должно быть не меньше 1 км в населенном пункте и 5 км за его пределами.

С сентября в России изменится состав автомобильных аптечек. Приказ, опубликованный Минздравом, будет действовать до 1 сентября 2030 г. В новом составе аптечки по сравнению с предыдущим появятся многоразовое спасательное изотермическое одеяло и загубник для сердечно-легочной реанимации. При этом аптечки, укомплектованные до вступления изменений в силу, можно использовать и дальше. Но только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года. Также Минздрав утвердил новый состав аптечки для школ.

Без смартфона, но с триколором

В школах с сентября запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Исключение распространяется на экстренные случаи, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов. Ранее в августе 2022 г. также Минпросвещения ограничило в рамках новых санитарных правил использование мобильных телефонов на уроках.

Также в школах появится и новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он заменит собой ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») и будет преподаваться в 5–11 классах. На предмете, в частности, будут проходить курс начальной военной подготовки и изучать правила оказания первой помощи. Кроме того, в школы с 1 по 9 классы вернут обязательные уроки труда, а для учеников старших классов введут курс внеурочных занятий «Семьеведение».

Образовательные организации (детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы) независимо от формы собственности должны теперь будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории российский флаг. Ранее такая обязанность была только у школ.

По согласию и без

Вступят в силу новые правила оказания услуг телефонной связи. В частности, теперь операторы связи больше не смогут менять тарифный план без согласия клиента. При этом у компаний сохранилась возможность повышать абонентскую плату в одностороннем порядке. 

С 11 сентября россияне смогут продавать жилье, которое находится в ипотеке, без согласия банка. Для этого теперь достаточно будет заявления. Такое право появится вне зависимости от размера кредита.

Работа сверхурочно

При расчете оплаты за сверхурочную работу работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Сейчас они могут принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без учета таких выплат. В таком случае работодатели могут нарушать права работников и платить не больше, чем обычно. При этом договоры и соглашения, заключенные с сотрудниками до сентября 2024 г., не будут пересматриваться из-за нововведений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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