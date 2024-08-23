Что изменится для россиян в сентябре

Что изменится для россиян в сентябреШколы без смартфонов, страховка для пассажиров такси и новые правила установки дорожных камер
В российских школах появятся новые предметы, а самим ученикам запретят на уроках пользоваться гаджетами. Для камер фотовидеофиксации введут единые правила их установки, а пассажиров такси будут страховать от ДТП. «Ведомости» изучили эти и другие документы, которые вступят в силу в сентябре.
В ответе за тех, кого привезли
Страхование пассажиров такси станет обязательным – без соответствующего полиса компании и ИП не смогут законно перевозить людей. Страховая выплата по так называемому обязательному страхованию гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) за причинение вреда жизни или здоровью пассажира будет достигать 2 млн руб. Для сравнения, сейчас пассажиры защищены только ОСАГО, максимальная компенсация по которому за гибель по вине перевозчика составляет лишь 500 000 руб.
С сентября в России изменится состав автомобильных аптечек. Приказ, опубликованный Минздравом, будет действовать до 1 сентября 2030 г. В новом составе аптечки по сравнению с предыдущим появятся многоразовое спасательное изотермическое одеяло и загубник для сердечно-легочной реанимации. При этом аптечки, укомплектованные до вступления изменений в силу, можно использовать и дальше. Но только до истечения срока годности и не позднее 1 сентября 2027 года. Также Минздрав утвердил новый состав аптечки для школ.
Без смартфона, но с триколором
В школах с сентября запретят пользоваться мобильными телефонами на уроках. Исключение распространяется на экстренные случаи, когда есть угроза жизни и здоровью учеников или педагогов. Ранее в августе 2022 г. также Минпросвещения ограничило в рамках новых санитарных правил использование мобильных телефонов на уроках.
Также в школах появится и новый предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Он заменит собой ОБЖ («Основы безопасности жизнедеятельности») и будет преподаваться в 5–11 классах. На предмете, в частности, будут проходить курс начальной военной подготовки и изучать правила оказания первой помощи. Кроме того, в школы с 1 по 9 классы вернут обязательные уроки труда, а для учеников старших классов введут курс внеурочных занятий «Семьеведение».
Образовательные организации (детсады, школы, колледжи, техникумы и вузы) независимо от формы собственности должны теперь будут вывешивать на своих зданиях или устанавливать на территории российский флаг. Ранее такая обязанность была только у школ.
По согласию и без
Вступят в силу новые правила оказания услуг телефонной связи. В частности, теперь операторы связи больше не смогут менять тарифный план без согласия клиента. При этом у компаний сохранилась возможность повышать абонентскую плату в одностороннем порядке.
С 11 сентября россияне смогут продавать жилье, которое находится в ипотеке, без согласия банка. Для этого теперь достаточно будет заявления. Такое право появится вне зависимости от размера кредита.
Работа сверхурочно
При расчете оплаты за сверхурочную работу работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Сейчас они могут принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без учета таких выплат. В таком случае работодатели могут нарушать права работников и платить не больше, чем обычно. При этом договоры и соглашения, заключенные с сотрудниками до сентября 2024 г., не будут пересматриваться из-за нововведений.