Что изменится для россиян в сентябре

При расчете оплаты за сверхурочную работу работодатели будут учитывать компенсационные и стимулирующие выплаты. Сейчас они могут принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без учета таких выплат. В таком случае работодатели могут нарушать права работников и платить не больше, чем обычно. При этом договоры и соглашения, заключенные с сотрудниками до сентября 2024 г., не будут пересматриваться из-за нововведений.