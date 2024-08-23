Какие будут последствия у захвата заложников в ИК-19

Какие будут последствия у захвата заложников в ИК-19Возможность террористов нападать на колонии связана с кадровым голодом, считают эксперты
Второй за лето 2024 г. захват заложников террористами в пенитенциарном учреждении случился в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области. В прошлый раз, в июне 2024 г., инициаторами бунта стали содержащиеся в СИЗО-1 Ростова-на-Дону. Опрошенные «Ведомостями» эксперты рассказали, как в будущем предотвратить подобные события.
Сотрудники ФСИН должны исполнять свои обязанности и не делать то, чего нет в должностях инструкциях: не давать возможность пользоваться телефонами и не давать за деньги им заточки или оружие, сказал «Ведомостям» руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, к осужденным за терроризм должен быть особый подход по их содержанию. «Это не соблюдается ни в ростовском СИЗО, ни в волгоградской ИК, да и, наверное, и в других учреждениях», – отметил он.
Зампред комитета Госдумы по безопасности Эрнест Валеев («Единая Россия») в свою очередь не видит сейчас «правовых проблем, которые бы мешали наведению порядка в местах лишения свободы».
Ситуация в ростовском СИЗО стала следствием нарушения режима. Это было понятно уже на следующий день после того, как началось расследование. У арестованных в свободном доступе были телефоны, ножи, им разрешали выходить с локальных участков и из камер, напомнил экс-следователь по особо важным делам адвокат Александр Бурчук. В Волгограде на работе сказывается «удаленность от Москвы» и «низкая дисциплина», считает он.
Бурчук также рассказал, что сотрудникам ФСИН запрещено иметь при себе оружие во внутреннем периметре во избежание его попадания в руки заключенных. Система безопасности построена так: больше одного заключенного не должно находиться в помещении, пояснил эксперт.
Любое перемещение происходит по всем правилам конвоирования – три сотрудника на одного задержанного, если их было трое, то, соответственно, нужно девять сотрудников. В парашютном спорте и других дисциплинах, говорит Бурчук, правила безопасности «написаны кровью». А правила безопасности в колониях написаны в результате чрезвычайных происшествий, пришел к выводу бывший следователь.
При этом член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева отметила, что радикализм в местах заключения растет, а сотрудников в колониях существенно не хватает и они плохо защищены. Бурчук также связывает очередную атаку с кадровым голодом в системе ФСИН, который возник вследствие низких зарплат. «Если сотрудник будет получать зарплату 45 000–50 000 руб., то будет искать заработок на стороне», – считает Гончаров.
В марте на коллегии ФСИН директор службы Андрей Гостев заявил, что дефицит кадров за 2023 г. достиг 19%. По его словам, личный состав службы выполняет важнейшие государственные задачи в условиях значительного некомплекта, который сопровождается ростом нагрузок, возложением новых функций, не обеспеченных ни финансовыми, ни кадровыми ресурсами, психологической и физической усталостью.
Что случилось в ИК-19
Днем 23 августа в исправительной колонии № 19 города Суровикино Волгоградской области заключенные захватили заложников из числа сотрудников учреждения и других осужденных. Спустя почти четыре часа после этого Росгвардия сообщила о ликвидации захватчиков и освобождении заложников в результате штурма. Один из пострадавших сотрудников ФСИН скончался в больнице.
После бунта в Ростовском СИЗО № 1 начались разговоры о том, что та ситуация, которая сложилась в местах лишения свободы, порождает эти инциденты, отметил в беседе с «Ведомостями» член СПЧ Кирилл Кабанов. По его словам, за последние семь лет в исправительных колониях по всей России в разы увеличилось количество людей, которые одновременно воспринимают сразу две радикальные идеологии – ИГ и АУЕ (первая признана террористической, вторя – экстремистской, обе запрещены в РФ).
Сейчас, настаивает Кабанов, необходимо узнать, кто стоял идеологически за подготовкой этого нападения. «Мы должны, – считает член СПЧ, – также ввести новые нормы содержания: экстремисты должны находиться в самых жестких условиях».
Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложника, повлекший умышленное причинение смерти человеку) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная организованной группой либо с применением насилия, опасного для жизни или здоровья). Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.