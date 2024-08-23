Какие будут последствия у захвата заложников в ИК-19

Сотрудники ФСИН должны исполнять свои обязанности и не делать то, чего нет в должностях инструкциях: не давать возможность пользоваться телефонами и не давать за деньги им заточки или оружие, сказал «Ведомостям» руководитель Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его мнению, к осужденным за терроризм должен быть особый подход по их содержанию. «Это не соблюдается ни в ростовском СИЗО, ни в волгоградской ИК, да и, наверное, и в других учреждениях», – отметил он.