Бизнесмен Сергей Говядин требует 44 млрд рублей с девелопера Альберта Худояна

Бизнесмен Сергей Говядин требует 44 млрд рублей с девелопера Альберта ХудоянаИсковые требования от предпринимателя также заявлены к застройщику «Прайм парк»
Бизнесмен Сергей Говядин обратился в суд с гражданским иском к осужденному девелоперу Альберту Худояну и ООО «Специализированный застройщик «Прайм парк» с требованием взыскать с них убытки. Как узнали «Ведомости», заявленная сумма требований составляет 44 292 867 264 руб. солидарно с двух ответчиков
В ООО «Специализированный застройщик «Прайм парк», который является девелопером одноименного премиального жилого квартала на Ленинградском проспекте в Москве, подтвердили «Ведомостям» информацию об иске. «Мы в курсе. На деятельность компании это никак не повлияет». Адвокат по уголовному делу Худояна Сергей Чижиков сказал «Ведомостям», что об этом иске ему неизвестно. С истцом связаться не удалось.
Иск Говядина был принят к производству Тверским судом Москвы 9 августа. 28 августа, следует из картотеки, назначена беседа (предварительное заседание), которая проходит в закрытом режиме. Категория заявленного иска – 128 (споры, возникающие в связи с участием граждан в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости).
Первое уголовное дело в отношении экс-владельца Optima Development Альберта Худояна было возбуждено в 2019 г. из-за махинации с землей, на которой возводится ЖК Prime Park. Следствием и судом было установлено, что Худоян с подельниками похитили у компании Mansfield Executive Limited права долгосрочной аренды трех земельных участков. В результате иностранная компания утратила 50% права собственности на нежилое здание, права аренды трех земельных участков, а также полностью утратила свою долю в уставном капитале коммерческой организации». Причиненный ущерб следствие оценило на общую сумму более 4,2 млрд руб.
25 ноября 2021 г. Коптевский районный суд Москвы приговорил Худояна к шести годам колонии общего режима, признав его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Впоследствии Московский городской суд ужесточил девелоперу наказание и добавил к сроку еще два года колонии. Также по решению апелляционной инстанции был увеличен штраф на 200 000 руб., т. е. до 1 млн руб.
Вместе с Худояном по этому делу получил наказание экс-гендиректор компании «Авиасити» Сергей Коноплев в виде пяти лет колонии и штрафа в размере 400 000 руб.
Суд при вынесении приговора также удовлетворил заявленный гражданский иск от потерпевшей стороны и взыскал с Худояна и Коноплева 4,2 млрд солидарно.
Prime park
Жилой квартал строится на месте старого аэровокзала на Ленинградском проспекте с конца 2017 г. Годом ранее градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила возвести на участке площадью 39,2 га чуть менее 400 000 кв. м, из которых 250 000 кв. м – жилье. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова называет уникальным проект с точки зрения роста средней цены квадратного метра. С момента старта его стоимость увеличилась более чем на 265%.
А1 стала его владельцем в марте 2019 г. Его приобретение она объясняла диверсификацией инвестиционного портфеля. Сама компания становилась финансовым инвестором проекта, а Optima Development оставалась девелопером и основным подрядчиком. С момента приобретения актива А1 за последние четыре года были достроены и введены в эксплуатацию четыре корпуса общей площадью более 120 000 кв. м, пояснил представитель Optima Development. На каких условиях А1 вышла из проекта, узнать не удалось.
Инвесткомпания А1 (структура «Альфа-групп») вышла из проекта премиального жилого комплекса Prime Park, писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из его участников, в декабре 2022 г. Компания «расторгла договор на приобретение данного актива из-за наличия судебного решения, подвергающего сомнению юридическую чистоту права владения той стороны, у которой она и приобрела его в 2019 г.».
По делу Худояна также проходили два генерала МВД – Александр Бирюков и Александр Краковский, которых Следственный комитет обвинил в злоупотреблении полномочиями и получении взятки на сумму в 10 млн руб. По версии следствия, в 2019 г. они содействовали в переводе Худояна под домашний арест. Экс-генералы больше года провели в СИЗО, но в июне 2021 г. суд поместил их под домашний арест. Вину и связь с Худояном они не признали.
В марте 2023 г. Худоян стал фигурантом еще одного дела о мошенничестве в особо крупном размере, писали «Ведомости». Адвокат Худояна Сергей Чижиков говорил, что речь идет о сумме 3,7 млрд руб. В апреле этого года Следственный департамент МВД завершил расследование. Сейчас обвиняемый и его защита знакомятся c материалами уголовного дела, а после утверждения обвинения в прокуратуре дело направят в суд для разбирательства по существу.
Главное следственное управление МВД РФ по Москве возбудило дело еще в мае 2022 г., а обвинение предъявило 27 января. Об этом стало известно только 9 марта: «Ведомости» обнаружили в картотеке поступивший материал с ходатайством об избрании меры пресечения в виде ареста в отношении Худояна, при том что экс-девелопер уже осужден и отбывает наказание.
Потерпевшей стороной признана офшорная компания Mansfield Executive Ltd. В том же статусе она фигурировала в материалах предыдущего расследования в отношении девелопера. Бизнесмен Сергей Говядин в новом деле числится как бенефициар офшора, а не его представитель. При этом имени бывшего депутата Госдумы Ильдара Саймиева, с которым взаимодействовал, по версии следствия, Худоян, в материалах второго дела нет.