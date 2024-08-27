Бизнесмен Сергей Говядин требует 44 млрд рублей с девелопера Альберта Худояна

Prime park

Жилой квартал строится на месте старого аэровокзала на Ленинградском проспекте с конца 2017 г. Годом ранее градостроительно-земельная комиссия Москвы разрешила возвести на участке площадью 39,2 га чуть менее 400 000 кв. м, из которых 250 000 кв. м – жилье. Управляющий партнер Dombook и председатель совета директоров «Бест-новостроя» Ирина Доброхотова называет уникальным проект с точки зрения роста средней цены квадратного метра. С момента старта его стоимость увеличилась более чем на 265%.

А1 стала его владельцем в марте 2019 г. Его приобретение она объясняла диверсификацией инвестиционного портфеля. Сама компания становилась финансовым инвестором проекта, а Optima Development оставалась девелопером и основным подрядчиком. С момента приобретения актива А1 за последние четыре года были достроены и введены в эксплуатацию четыре корпуса общей площадью более 120 000 кв. м, пояснил представитель Optima Development. На каких условиях А1 вышла из проекта, узнать не удалось.

Инвесткомпания А1 (структура «Альфа-групп») вышла из проекта премиального жилого комплекса Prime Park, писали «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из его участников, в декабре 2022 г. Компания «расторгла договор на приобретение данного актива из-за наличия судебного решения, подвергающего сомнению юридическую чистоту права владения той стороны, у которой она и приобрела его в 2019 г.».