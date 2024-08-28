Минздрав хочет направить 1,2 млрд рублей на лечение покинувших приграничные регионы

Минздрав хочет направить 1,2 млрд рублей на лечение покинувших приграничные регионыЕще 511 млн рублей предлагается выделить из федбюджета на льготные лекарства для жителей трех областей
Минздрав предлагает выделить Курской и Белгородской областям дополнительные 1,17 млрд руб. из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) для оплаты медицинской помощи жителям, вынужденно переехавшим в другие регионы России из-за вторжения подразделений украинской армии 6 августа. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 26 августа на портале проектов нормативных правовых актов.
В данном проекте описаны правила предоставления в 2024 г. межбюджетных трансфертов из средств нормированного страхового запаса ФОМСа территориальным фондам ОМС (ТФОМС) Белгородской и Курской областей. В частности, ТФОМСу Белгородской области предлагается направить 493,5 млн руб., а ТФОМСу Курской области – 673 млн руб.
Как следует из пояснительной записки к проекту, работа ряда медицинских организаций в Белгородской и Курской областях приостановлена, а жители этих регионов переехали в другие субъекты. Дополнительные средства бюджетам ТФОМСов в Белгородской и Курской областях требуются для обеспечения взаиморасчетов с ТФОМСами регионов, в которые уехали белгородцы и куряне.
Еще один проект постановления правительства, разработанный Минздравом, предусматривает дополнительное финансирование в 511 млн руб. из федерального бюджета для закупки льготных лекарств, медизделий и лечебного питания для отдельных категорий граждан, включая детей-инвалидов. Данные средства предусмотрены на пять месяцев. На конец 2023 г. в Белгородской области число льготополучателей составило171 824 человека, в Брянской области – 99 123 человека, в Курской области – 122 967 человек, сказано в пояснительной записке к проекту. Согласно экспертным оценкам ведомства, количество покинувших данные субъекты граждан может составлять около 20% от всех, кто претендует на льготы, или 78 783 человека, также говорится в ней.
Дата окончания общественного обсуждения проектов – 9 сентября. «Ведомости» направили запросы в Минздрав и правительство с вопросом, может ли быть ускорена процедура выделения данных средств с учетом статуса ЧС федерального масштаба в Белгородской и Курской областях. Запросы также были направлены в ТФОМСы Белгородской и Курской областей.
По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, оценить, будет ли достаточно тех средств, которые заложил в проекты Минздрав, сейчас невозможно. Так же как нельзя спрогнозировать возможные перебои с финансированием медицинской помощи, добавила она. При этом, как отмечает Попович, все механизмы отработаны: «Если деньги будут в избытке, их вернут, а если в недостатке – добавят». Взаиморасчеты между территориальными фондами, по ее словам, могут проводиться в течение месяца. По схожему принципу с 2022 г. организована компенсация лечения по ОМС жителей Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в других регионах страны.
Почти 1,7 млрд
выделят на оплату лечения жителей Курской и Белгородской областей, покинувших свои регионы
Численность населения в восьми пострадавших районах Курской области составляет 152 566 человек, сообщал 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Из зоны ЧС, по его словам, на тот момент выехало 133 190 человек, осталось 19 376 человек. Куряне, покинувшие опасные районы, находятся у родственников и в пунктах временного размещения (ПВР). В последних, в частности, размещено 15 687 человек. В Белгородской области закрыто 35 населенных пунктов, сообщал на том же заседании губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в ПВР в области находится 3000 человек, еще 1000 человек – в ПВР в пяти регионах. Кроме того, за пределами Белгородской области в детских оздоровительных лагерях находится 6171 ребенок.
По словам депутата Госдумы от Курской области Екатерины Харченко (фракция «Единая Россия»), обращений о проблемах с получением медпомощи от курян, вынужденно уехавших в другие регионы, не поступало. В ручном режиме решаются лишь запросы от жителей восьми приграничных районов области, которые при эвакуации не взяли с собой глюкометр или тонометр. При этом, по ее словам, в социальных сетях врио губернатора есть все необходимые телефоны, по которым граждане могут звонить, чтобы решить эти вопросы.