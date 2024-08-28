Минздрав хочет направить 1,2 млрд рублей на лечение покинувших приграничные регионы

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, оценить, будет ли достаточно тех средств, которые заложил в проекты Минздрав, сейчас невозможно. Так же как нельзя спрогнозировать возможные перебои с финансированием медицинской помощи, добавила она. При этом, как отмечает Попович, все механизмы отработаны: «Если деньги будут в избытке, их вернут, а если в недостатке – добавят». Взаиморасчеты между территориальными фондами, по ее словам, могут проводиться в течение месяца. По схожему принципу с 2022 г. организована компенсация лечения по ОМС жителей Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в других регионах страны.