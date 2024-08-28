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Минздрав хочет направить 1,2 млрд рублей на лечение покинувших приграничные регионы

Еще 511 млн рублей предлагается выделить из федбюджета на льготные лекарства для жителей трех областей
Анна Киселева
Илья Питалев / РИА Новости

Минздрав предлагает выделить Курской и Белгородской областям дополнительные 1,17 млрд руб. из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) для оплаты медицинской помощи жителям, вынужденно переехавшим в другие регионы России из-за вторжения подразделений украинской армии 6 августа. Соответствующий проект постановления правительства опубликован 26 августа на портале проектов нормативных правовых актов.

В данном проекте описаны правила предоставления в 2024 г. межбюджетных трансфертов из средств нормированного страхового запаса ФОМСа территориальным фондам ОМС (ТФОМС) Белгородской и Курской областей. В частности, ТФОМСу Белгородской области предлагается направить 493,5 млн руб., а ТФОМСу Курской области – 673 млн руб.

Как следует из пояснительной записки к проекту, работа ряда медицинских организаций в Белгородской и Курской областях приостановлена, а жители этих регионов переехали в другие субъекты. Дополнительные средства бюджетам ТФОМСов в Белгородской и Курской областях требуются для обеспечения взаиморасчетов с ТФОМСами регионов, в которые уехали белгородцы и куряне.

Еще один проект постановления правительства, разработанный Минздравом, предусматривает дополнительное финансирование в 511 млн руб. из федерального бюджета для закупки льготных лекарств, медизделий и лечебного питания для отдельных категорий граждан, включая детей-инвалидов. Данные средства предусмотрены на пять месяцев. На конец 2023 г. в Белгородской области число льготополучателей составило171 824 человека, в Брянской области – 99 123 человека, в Курской области – 122 967 человек, сказано в пояснительной записке к проекту. Согласно экспертным оценкам ведомства, количество покинувших данные субъекты граждан может составлять около 20% от всех, кто претендует на льготы, или 78 783 человека, также говорится в ней.

Дата окончания общественного обсуждения проектов – 9 сентября. «Ведомости» направили запросы в Минздрав и правительство с вопросом, может ли быть ускорена процедура выделения данных средств с учетом статуса ЧС федерального масштаба в Белгородской и Курской областях. Запросы также были направлены в ТФОМСы Белгородской и Курской областей.

По словам директора Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Ларисы Попович, оценить, будет ли достаточно тех средств, которые заложил в проекты Минздрав, сейчас невозможно. Так же как нельзя спрогнозировать возможные перебои с финансированием медицинской помощи, добавила она. При этом, как отмечает Попович, все механизмы отработаны: «Если деньги будут в избытке, их вернут, а если в недостатке – добавят». Взаиморасчеты между территориальными фондами, по ее словам, могут проводиться в течение месяца. По схожему принципу с 2022 г. организована компенсация лечения по ОМС жителей Луганской, Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей в других регионах страны.

Почти 1,7 млрд

выделят на оплату лечения жителей Курской и Белгородской областей, покинувших свои регионы

Численность населения в восьми пострадавших районах Курской области составляет 152 566 человек, сообщал 22 августа врио губернатора региона Алексей Смирнов на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. Из зоны ЧС, по его словам, на тот момент выехало 133 190 человек, осталось 19 376 человек. Куряне, покинувшие опасные районы, находятся у родственников и в пунктах временного размещения (ПВР). В последних, в частности, размещено 15 687 человек. В Белгородской области закрыто 35 населенных пунктов, сообщал на том же заседании губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в ПВР в области находится 3000 человек, еще 1000 человек – в ПВР в пяти регионах. Кроме того, за пределами Белгородской области в детских оздоровительных лагерях находится 6171 ребенок.

По словам депутата Госдумы от Курской области Екатерины Харченко (фракция «Единая Россия»), обращений о проблемах с получением медпомощи от курян, вынужденно уехавших в другие регионы, не поступало. В ручном режиме решаются лишь запросы от жителей восьми приграничных районов области, которые при эвакуации не взяли с собой глюкометр или тонометр. При этом, по ее словам, в социальных сетях врио губернатора есть все необходимые телефоны, по которым граждане могут звонить, чтобы решить эти вопросы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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