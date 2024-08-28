Роспотребнадзор выявил случаи лихорадки Западного Нила в 22 регионах страны

Роспотребнадзор выявил случаи лихорадки Западного Нила в 22 регионах страныИз-за потепления комары - переносчики вируса расширили ареал своего обитания
Заболеваемость лихорадкой Западного Нила в России превысила значение среднемноголетнего показателя на 13%, составив на конец августа 0,08 случая на 100 000 населения, говорится в сообщении Роспотребнадзора. Заражения инфекцией зарегистрированы в 22 из 89 регионов, заявили в службе.
Вирус Западного Нила (ВЗН) способен приводить к смертельным неврологическим болезням. Комары - переносчики вируса, по данным Роспотребнадзора, встречаются в регионах Центральной России и Поволжья. Тогда как эндемичными зонами лихорадки Западного Нила в России обычно являются южные регионы, следует из сообщения службы. В основном это Волгоградская и Астраханская области, сказал «Ведомостям» инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Увеличение ареала обитания комаров, способных переносить лихорадку, как заявили в Роспотребнадзоре, связано с «потеплением климата». Впрочем, представители службы считают превышение среднемноголетнего уровня заболеваемости по стране «незначительным». А также отмечают, что «в большинстве субъектов регистрируются единичные случаи» заражений. Кроме этого, рост числа выявленных заражений связан с тем, что с прошлого года Роспотребнадзор усилил работу «в части мониторинговых исследований», добавляют в службе.
Лихорадка Западного Нила – это инфекционное заболевание, ее природные очаги расположены в 90 странах Африки, Америки, Европы и Азии, сказано на сайте «Центра гигиенического образования населения» при Роспотребнадзоре. Согласно данным центра, к симптомам лихорадки относятся общая интоксикация, высокая температура, сыпь, а также головная, суставная и мышечная боли. В тяжелых случаях у заразившегося инфекцией могут развиться менингит и менингоэнцефалит, уточняется на сайте Роспотребнадзора.
Лихорадка действительно может привести к летальному исходу, однако у около 80% пациентов она протекает в легкой форме, говорит Поздняков. Тяжелые случаи, связанные с поражением центральной нервной системы, приходятся примерно на 20% заболевших инфекцией, рассказал эксперт. В группу риска входят люди старше 60 лет, пациенты с сахарным диабетом или злоупотребляющие алкогольными напитками, а также люди со сниженным иммунитетом (имеют хронический гепатит С, ВИЧ, онкологические заболевания), уточнил «Ведомостям» медицинский директор «СберЗдоровья» Вуада Мохамед Али.
Заражение ВЗН происходит при укусах кровососущих членистоногих насекомых, а именно комаров, аргасовых и иксодовых клещей. Естественным резервуаром лихорадки Западного Нила в природе являются птицы, которые мигрируют из эндемичных районов Африки, пояснил Поздняков. По его словам, комары становятся переносчиками инфекции после укуса инфицированной птицы, при этом от человека к человеку болезнь не передается. Большие эпидемиологические вспышки лихорадки невозможны из-за ограниченного количества переносчиков в виде птиц и насекомых, утверждает он.
При этом заболевание может фиксироваться в любом субъекте, где летом присутствуют комары и мигрировавшие из Африки птицы, уточнил инфекционист. Для борьбы с инфекцией людям необходимо избегать укусов комаров, использовать репелленты и не посещать болотистые места, где есть комары, сказал он.
Например, случаи заражения выявляются и в Подмосковье, уточнил врач-инфекционист сети клиник «Будь здоров» Глеб Рыжов. Спад заболеваемости ВЗН произойдет осенью, со снижением температуры воздуха, предположил он. Теплая погода увеличивает период жизни комаров, распространяющих заболевание, поясняется в сообщении Роспотребнадзора.