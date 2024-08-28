Роспотребнадзор выявил случаи лихорадки Западного Нила в 22 регионах страны

Лихорадка действительно может привести к летальному исходу, однако у около 80% пациентов она протекает в легкой форме, говорит Поздняков. Тяжелые случаи, связанные с поражением центральной нервной системы, приходятся примерно на 20% заболевших инфекцией, рассказал эксперт. В группу риска входят люди старше 60 лет, пациенты с сахарным диабетом или злоупотребляющие алкогольными напитками, а также люди со сниженным иммунитетом (имеют хронический гепатит С, ВИЧ, онкологические заболевания), уточнил «Ведомостям» медицинский директор «СберЗдоровья» Вуада Мохамед Али.