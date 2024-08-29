До 80 000 школьников ежегодно смогут обучаться языкам программирования

До 80 000 школьников ежегодно смогут обучаться языкам программированияСейчас на информатике учат лишь простым программам или устаревшим Basic или Pascal
В 8–11-х классах ежегодно будут обучать языкам программирования до 80 000 школьников, а к 2030 г. их число должно составить 400 000 человек. Это следует из одной из рабочих версий презентации мероприятий готовящегося федерального проекта «Подготовка кадров для экономики данных». Он входит в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в одной из IТ-компаний и источник, близкий к Минцифры.
По мероприятию «Код будущего» обучение 42% школьников языкам программирования будет проводиться онлайн, а 58% – офлайн, говорится в документе. Обучение современным языкам программирования «Код будущего» для школьников и студентов колледжей обязательно будет продолжено, подтвердил «Ведомостям» представитель Минцифры. Конкретных цифр представитель ведомства не привел, потому что план мероприятий нацпроекта еще прорабатывается. Сейчас его инициативы постоянно видоизменяются и корректируются с учетом мнения других ведомств, а итоговый документ будет представлен в правительство уже осенью, говорит представитель Минцифры.