До 80 000 школьников ежегодно смогут обучаться языкам программирования

В 8–11-х классах ежегодно будут обучать языкам программирования до 80 000 школьников, а к 2030 г. их число должно составить 400 000 человек. Это следует из одной из рабочих версий презентации мероприятий готовящегося федерального проекта «Подготовка кадров для экономики данных». Он входит в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в одной из IТ-компаний и источник, близкий к Минцифры.