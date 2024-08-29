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До 80 000 школьников ежегодно смогут обучаться языкам программирования

Сейчас на информатике учат лишь простым программам или устаревшим Basic или Pascal
Анна Устинова
Григорий Сысоев / РИА Новости

В 8–11-х классах ежегодно будут обучать языкам программирования до 80 000 школьников, а к 2030 г. их число должно составить 400 000 человек. Это следует из одной из рабочих версий презентации мероприятий готовящегося федерального проекта «Подготовка кадров для экономики данных». Он входит в нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Документ есть в распоряжении «Ведомостей», его подлинность подтвердили собеседник в одной из IТ-компаний и источник, близкий к Минцифры.

По мероприятию «Код будущего» обучение 42% школьников языкам программирования будет проводиться онлайн, а 58% – офлайн, говорится в документе. Обучение современным языкам программирования «Код будущего» для школьников и студентов колледжей обязательно будет продолжено, подтвердил «Ведомостям» представитель Минцифры. Конкретных цифр представитель ведомства не привел, потому что план мероприятий нацпроекта еще прорабатывается. Сейчас его инициативы постоянно видоизменяются и корректируются с учетом мнения других ведомств, а итоговый документ будет представлен в правительство уже осенью, говорит представитель Минцифры.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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