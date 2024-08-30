За что суд арестовал еще одного замминистра обороны

За что суд арестовал еще одного замминистра обороныПавел Попов ближайшие два месяца проведет в СИЗО «Бутырка»
Военный суд в Москве отправил под стражу очередного бывшего заместителя министра обороны, генерала армии запаса Павла Попова. Официально обвинение ему еще не предъявлено – для этого у следствия есть 10 дней с момента задержания, но суд уже поместил его в следственный изолятор № 2 по Москве («Бутырка») на два месяца.
О задержании Попова стало известно днем 29 августа. СКР сообщил, что в отношении его возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (УК). По версии следствия, в период 2021–2024 гг. Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, которые ранее привлечены к уголовной ответственности.
Кроме того, установили следователи, Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка. Через своих сотрудников он вынуждал руководителей коммерческих организаций, имеющих договорные отношения с парком «Патриот», выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их, пришли к выводу в СК. После постройки дома и благоустройства участка генерал продолжал обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 га.
Попова в военный суд на ст. м. «Щелковская» доставили на черном минивэне – он был в красном бомбере и с рюкзаком Marvel.
Мера пресечения Попову избиралась в закрытом от слушателей и представителей СМИ режиме. Закрыть процесс попросил следователь, указав суду на необходимость нераскрытия тайны следствия и неразглашения информации о ходе специальной военной операции. Суд к следователю прислушался и попросил журналистов удалиться из зала суда.
Арестованный причастность к вменяемому преступлению отрицает, рассказал его адвокат Игорь Дюкин.
«Он не считает себя причастным и дает показания, что изначально парк «Патриот» в его подчинении не находился, он им не руководил», – заявил защитник после суда. По его словам, в ходе слушания линия защиты строилась на том, что Попов уже военный пенсионер, должностным лицом не является, имеет семью и не опасен для общества. Адвокат просил не заключать своего доверителя под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения. Скрываться или оказывать давление Попов не сможет, заверил адвокат, который намерен обжаловать арест, несмотря на то, что сам генерал не протестует против заключения под стражу.
Что такое парк «патриот»
В 2014 г. Сергей Шойгу, на тот момент министр обороны (сейчас секретарь Совбеза), подписал приказ о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». В 2023 г. его переименовали в федеральное государственное автономное учреждение «Центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «Патриот». Ежегодно там проходит военно-технический форум «Армия».
Общая площадь парка составляет 5000 га. На площадке, в частности, расположены несколько экспозиций, танковый музей, храм Георгия Победоносца, главный храм Вооруженных сил России, зона реконструкции исторических событий.
Перед доставкой подозреваемого в суд следователи провели обыски на участке с домами в собственности Попова и членов его семьи. У них были обнаружены многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края, общая стоимость которых составляет более 500 млн руб. «Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела», – рассказали в СК.
Попов был уволен со своего поста вместе с первым замминистра обороны Русланом Цаликовым, а также двумя замминистрами – Татьяной Шевцовой и Николаем Панковым указом президента 17 июня. В ведомстве он отвечал за инновационное развитие, но после его ухода на эту позицию никто назначен не был. По словам источника, близкого к Минобороны, фактически Попов большую часть времени занимался делами парка «Патриот» и военного технополиса «Эра» на Кубани.
Уголовное преследование бывших военных чиновников
Кроме дел Павла Попова, Иванова, Ахмедова и Шестерова Главное военное следствие СКР расследует серию уголовных дел в отношении бывших военных чиновников, которые занимали должности в бытность Шойгу министром обороны. Среди них: экс-заместитель министра обороны Дмитрий Булгаков, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), начальник Главного управления связи – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Вадим Шамарин – его следствие обвинило в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). Экс-командующему 58-й армией Вооруженных сил РФ, генерал-майору Ивану Попову инкриминировали особо крупное мошенничество и служебный подлог (ч. 2 ст. 292 УК). Экс-гендиректору Военно-строительной компании Андрею Белкову следствие вменяет злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа (ст. 285.4 УК). Владимир Вертелецкий, начальник управления департамента Минобороны по обеспечению государственного оборонного заказа, также был задержан по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями. Главному кадровику Минобороны Юрию Кузнецову вменяется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК).
23 августа должность врио директора военно-патриотического парка «Патриот» занял заместитель директора – начальник Многофункционального огневого центра Владимир Михайлюк. Бывший директор военно-патриотического парка Вячеслав Ахмедов был арестован в начале августа по делу о хищениях. Вместе с ним был задержан замначальника главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров. Фигуранты, по версии следствия, вместе с соучастниками причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение работы парка «Патриот» и конгрессно-выставочного центра.
Пока идет расследование, Ахмедов находится в СИЗО, а Шестерова поместили под домашний арест. Участие в строительстве парка принимала компания «Оборонспецстрой», связанная с «Оборонстроем», который возглавлял бывший замминистра обороны Тимур Иванов. В конце апреля чиновник был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, Иванов совместно со своим приятелем бизнесменом Сергеем Бородиным получил взятку во время проведения подрядных и субподрядных работ. Она выражалась в оказании услуг имущественного характера, стоимость которых оценена более чем в 1 млрд руб.
В 2013 г. Иванов возглавил АО «Оборонстрой». ООО «Волжский берег» Бородин учредил вместе с ООО «Оборонспецстрой», связанной с «Оборонстроем» компанией, которая, в частности, принимала участие в строительстве парка «Патриот» в Кубинке.