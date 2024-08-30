За что суд арестовал еще одного замминистра обороны

«Он не считает себя причастным и дает показания, что изначально парк «Патриот» в его подчинении не находился, он им не руководил», – заявил защитник после суда. По его словам, в ходе слушания линия защиты строилась на том, что Попов уже военный пенсионер, должностным лицом не является, имеет семью и не опасен для общества. Адвокат просил не заключать своего доверителя под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения. Скрываться или оказывать давление Попов не сможет, заверил адвокат, который намерен обжаловать арест, несмотря на то, что сам генерал не протестует против заключения под стражу.