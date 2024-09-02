Годовщины свадеб и их названия

Свадьбы на Руси было принято организовывать в «мясоедные» дни, когда не надо было придерживаться постов. Традиционно свадебными считались даты с 15 августа по 14 ноября и с 7 января до Масленицы. Нельзя было праздновать свадьбы в мае. В более поздний период, в дореволюционной России, свадьбы начали организовывать на Красную горку – в первое воскресенье после Пасхи. Считалось, что свадьба, сыгранная именно в этот день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Эта традиция сохранилась до сих пор.