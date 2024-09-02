Годовщины свадеб и их названия

Годовщины свадеб и их названияКак обозначаются сроки супружеской жизни
Годовщина свадьбы – важный день в жизни каждой супружеской пары. Современная традиция отмечать 50-летие и 25-летие со дня бракосочетания возникла в средневековой Германии в начале XVI в.: супруги получали в честь памятной даты подарки из золота и серебра. Со временем традиция присваивать годовщинам названия прижилась и расширилась. По одной из версий, викторианцы, были, вероятно, первыми, кто приспособил древние обычаи к предписанному списку подарков на каждую годовщину свадьбы.
Что означают свадебные годовщины
Годовщина первого года брака называется ситцевой свадьбой. Второго – бумажной. Непрочность ткани и бумаги символизируют первые годы брака, хрупкость отношений в молодой паре, пока новоиспеченные муж и жена только узнают друг друга.
Трехлетие совместной жизни называют кожаной свадьбой. Кожа – прочный материал, который символизирует супружество, прошедшее через испытания временем.
Четвертая годовщина – фруктовая или льняная – символизирует время наслаждения взаимным обществом и «плодами» супружеской жизни.
Первый юбилей брака – пятилетний – называют деревянной свадьбой. Дерево в данном случае символизирует прочность и устойчивость брака, его способность выдерживать жизненные бури.
С шестого по девятый год отмечаются чугунная, цинковая, медная, жестяная свадьбы.
Первую круглую годовщину брака – десятилетнюю – называют оловянной. Олово демонстрирует пластичность и одновременно прочность отношений супругов, также этот металл символизирует современную семью, которая умеет адаптироваться к изменяющимся условиям.
С 11-го по 14-й год отмечаются стальная, никелевая, ландышевая и агатовая годовщины свадеб. 15-летие со дня бракосочетания называется хрустальной или стеклянной свадьбой. Стекло в данном случае символизирует красоту и чистоту супружеских отношений.
16-й день рождения семьи называется топазовой свадьбой, 17-й – розовой, 18-й – бирюзовой, 19-й – гранатовой.
Далее в основном празднуются только юбилеи свадеб.
20-летняя годовщина брака называется фарфоровой свадьбой, 25-летняя – серебряной, 30-летняя – жемчужной.
35 лет со дня бракосочетания – коралловая свадьба. Коралловое дерево символизирует глубокие корни супружеской любви, укоренившиеся в сердце каждого из партнеров.
40 лет брака – рубиновая свадьба, поскольку этот камень, как и супружество, прошедшее через десятилетия, сияет ярким блеском и имеет высокую стоимость.
В 45 лет брака отмечают сапфировую свадьбу, а в полувековую годовщину – золотую. Золото – драгоценный металл, который символизирует мощь, величие и незыблемость супружеской любви.
55 лет брака — изумрудная свадьба, 60 лет – бриллиантовая или алмазная, 65 лет – железная или жасминовая. Интересно, что жасмин в данном случае является символом нежности и страсти, которые не угасают в долгой совместной жизни, а железо символизирует крепость брака.
70-летний юбилей называют благодатной (благодарной) свадьбой, 75-летний – коронной.
80 лет со дня регистрации брака называют дубовой, дуб – символ долголетия.
90-летие супружества – гранитная свадьба, в честь прочной горной породы.
У столетия брака тоже есть свое название – красная свадьба. Вековой юбилей совместной жизни в 2007 г. отметили 126-летний Нифтулла Агаев и 116-летняя Балбеим Агаева из азербайджанского села Зувуч. Они же и дали название этой годовщине свадьбы.
Свадебные традиции
В России принято справлять свадьбы пышно и торжественно. На Руси подготовка к бракосочетанию была разделена на три периода:
досвадебный, когда происходили сватовство и сговор, обручение, а также девичники и мальчишники;
свадебный, который включал в себя родительское благословение, само венчание и свадебный пир;
и послесвадебный, когда проходило праздничное застолье, переезд в дом жениха и посещение дома тещи «на блины».
Свадьбы на Руси было принято организовывать в «мясоедные» дни, когда не надо было придерживаться постов. Традиционно свадебными считались даты с 15 августа по 14 ноября и с 7 января до Масленицы. Нельзя было праздновать свадьбы в мае. В более поздний период, в дореволюционной России, свадьбы начали организовывать на Красную горку – в первое воскресенье после Пасхи. Считалось, что свадьба, сыгранная именно в этот день, станет залогом долгой счастливой семейной жизни. Эта традиция сохранилась до сих пор.
Отмечать свадебные годовщины в России начали с конца XIX в. Наибольшее распространение традиция получила в конце 1980-х гг., когда супругов, проживших вместе 25, 50, 65 лет, стали чествовать в ЗАГСах.