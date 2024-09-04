В Общественной палате обсудили геноцид советского народа

Законопроект о памяти жертв геноцида советского народа

Законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 гг.» разработан группой из 15 депутатов (включая заместителя председателя ГД Ирину Яровую и главу комитета по информполитике Александра Хинштейна) и шести сенаторов (Андрей Клишас, Лилия Гумерова и др.). В документе предлагается впервые установить понятие «геноцид советского народа». Им, согласно законопроекту, предлагается считать «действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, в период ВОВ путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп». Сейчас правовое регулирование в этой сфере осуществляется законами «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Но первый распространяется исключительно на защитников Отечества. А во втором законе хоть и упоминаются захоронения жертв войны, но не уточняется, кто к ним относится, а также отсутствуют нормы об учете и паспортизации таких захоронений и т. д. Широкий правовой пробел и решили закрыть авторы законодательной инициативы.