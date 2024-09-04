В Общественной палате обсудили геноцид советского народа

В Общественной палате обсудили геноцид советского народаВводящий такое понятие законопроект поддержан во время нулевого чтения в ОП
В Общественной палате (ОП) России предложили ввести уголовную ответственность за отрицание геноцида советского народа. Во время нулевого чтения проекта закона «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 гг.», который был концептуально поддержан, с такой инициативой выступил первый зампредседателя комиссии ОП по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов. Такая мера необходима для того, чтобы пресечь дезинформирование граждан страны о последствиях ВОВ, пояснил он.
Законопроект о памяти жертв геноцида советского народа был внесен единороссами в Госдуму 18 июня. Этот документ устанавливает формы увековечения памяти жертв геноцида и порядок захоронения (перезахоронения) их тел, сказала депутат Ольга Занко («Единая Россия»). По ее словам, сейчас в проекте в первый раз закрепляется понятие «геноцид советского народа». Таким образом, ответственность за отрицание геноцида можно будет ввести на следующем этапе, когда данная терминология появится в законодательстве, продолжила она.
Предложение Асафова можно представить в качестве отдельного законопроекта, пояснила «Ведомостям» Занко. Текущий же проект закона о памяти жертв геноцида будет рассмотрен Госдумой в первом чтении в сентябре, рассчитывает депутат. Кодексы можно менять только отдельными поправкам.
Предложение Асафова сочла важным первый зампред комиссии ОП по добровольчеству и молодежной политике Елена Родионова. По ее словам, оно будет рассмотрено на последующих чтениях законопроекта в ОП. Уголовная ответственность за отрицание геноцида советских граждан в период Великой Отечественной войны необходима для того, чтобы «пресечь определенные смысловые манипуляции» об истории СССР и его войны с нацистской Германией, считает Асафов. По его мнению, действующая редакция уголовной статьи о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) позволяет «некоторым участникам информационного пространства отрицать факт героизма» советского народа и геноцида против него.
Законопроект о памяти жертв геноцида советского народа
Законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 гг.» разработан группой из 15 депутатов (включая заместителя председателя ГД Ирину Яровую и главу комитета по информполитике Александра Хинштейна) и шести сенаторов (Андрей Клишас, Лилия Гумерова и др.). В документе предлагается впервые установить понятие «геноцид советского народа». Им, согласно законопроекту, предлагается считать «действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, в период ВОВ путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп». Сейчас правовое регулирование в этой сфере осуществляется законами «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Но первый распространяется исключительно на защитников Отечества. А во втором законе хоть и упоминаются захоронения жертв войны, но не уточняется, кто к ним относится, а также отсутствуют нормы об учете и паспортизации таких захоронений и т. д. Широкий правовой пробел и решили закрыть авторы законодательной инициативы.
Ответственность по статье о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) несут люди, которые отрицают факты, установленные приговором Международного военного трибунала для суда, и наказания главных военных преступников европейских стран альянса оси (в него входили Германия, Италия и Япония) или одобряют такие преступления. Ответственность также возлагается на лиц, которые публично распространяют заведомо ложные сведения о деятельности СССР и ветеранах ВОВ в период Второй мировой войны, уточняется там. «То есть если установленные нашим судом преступления, совершенные нацистской Германией и ее пособниками, не отражены в том самом приговоре [Международного военного трибунала], то по действующей норме УК никакой ответственности за отрицание нет», – сказал Асафов.
Внесение законопроекта об отрицании геноцида может оказаться преждевременным, так как действующая редакция ст. 354.1 УК РФ говорит об ответственности в том числе за «распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны», сказал «Ведомостям» управляющий партнер юридического бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Именно эту часть статьи можно применять в случае, если лицо отрицает геноцид советского народа, объяснил он. В «расширительном толковании» статей УК РФ отрицание геноцида также является оправданием действий и преступлений нацистской Германии, дополнил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Определение геноцида советского народа не установлено на законодательном уровне, но правоприменитель может использовать определение геноцида из ст. 347 УК РФ и конкретизировать его под конкретный исторический контекст, заключил Галанцев.