Для перевода на клинические рекомендации больницы ждут разъяснения Минздрава

Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (фракция КПРФ) считает, что переходный период, скорее всего, будет продлен еще на год, так как актуальные клинические рекомендации подготовлены еще не по всем болезням. Согласно ч. 10 ст. 37 закона об основах охраны здоровья, КР пересматриваются не реже одного раза в три года. По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, КР можно сравнить с маяком. Если в России не будет таких «маяков», т. е. единых подходов в организации лечения и, как следствие, в оценке его качества, то где-то «будет таргетная терапия, а где-то – йодная сетка». КР защищают как пациента, так и врача, уверен Жулев.