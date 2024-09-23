Для перевода на клинические рекомендации больницы ждут разъяснения Минздрава

Для перевода на клинические рекомендации больницы ждут разъяснения МинздраваБез них высоки риски привлечения врачей к ответственности, считают депутаты
Для полноценного перехода российских больниц на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям (КР) с 2025 г. требуются оперативные разъяснения Минздрава. Об этом глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев и руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова сообщили на заседании экспертного совета профильного думского комитета 20 сентября.
КР – это протоколы для практикующих врачей. В них установлены алгоритмы диагностики и лечения пациента в конкретной клинической ситуации. Помимо них в КР представлены краткая информация о болезни, клиническая картина, критерии диагноза, прогнозы осложнений и риска, меры профилактики, наименования используемых для лечения препаратов, а также методы реабилитации и показания к диспансерному наблюдению. КР утверждает Минздрав. Переходный период по работе медорганизаций на основе КР для большинства российских регионов завершится 1 января 2025 г., для Республики Крым – 1 июля 2025 г. За несоблюдение КР клиникам и врачами грозит в том числе административная и уголовная ответственность.
По словам Башанкаева, не все КР можно выполнить в небольшой больнице, поэтому Минздраву необходимо обозначить, какая часть в этих документах с нового года будет являться рекомендацией, а что станет обязательным для выполнения. Например, в нормативных правовых актах сейчас четко не прописано, можно ли пациента маршрутизировать в пределах субъекта, округа или страны, если в медицинской организации нельзя оказать помощь в полном объеме, согласно КР, добавила Самойлова.
«Если мы будем привязываться к конкретной медорганизации, то у нас никогда не хватит кадров и финансового обеспечения <...> В моем понимании, мы сможем выполнить [все клинические рекомендации с 1 января 2025 г.], если четко пропишем критерии оказания лечебной или диагностической помощи», – сказала она. Как опасается Башанкаев, без разъяснений со стороны Минздрава с начала года «начнутся посадки» врачей.
КР и кадры
В стране сохраняется кадровый дефицит медработников, говорит глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Он оценивается в 30 000 врачей и 63 000 сотрудников со средним медицинским образованием, говорила в марте замглавы Минздрава Татьяна Семенова.
Опасения Башанкаева могут быть обоснованны, считает директор Центра политики в сфере здравоохранения НИУ ВШЭ Сергей Шишкин. По его словам, КР предполагают собой идеальный и «очень широкий» набор медицинских вмешательств при конкретной болезни у пациента, но их полное выполнение невозможно с учетом финансовых ресурсов. На практике врачи вынуждены делать меньше исследований, чем предписано, говорит он.
КР написаны «без связи с многообразием реальности», утверждает директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович. По ее мнению, КР имеют нормативные недоработки. Например, часто перечисленные в КР препараты не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов – больницы не будут закупать такие лекарства и пациент не получит должного лечения, продолжает она. «Следовательно, у пациента будет возникать вполне обоснованное право обращаться в суд», – говорит Попович. Ответственность за такие нарушения будет нести врач, считает эксперт.
Заместитель председателя думского комитета по охране здоровья Алексей Куринный (фракция КПРФ) считает, что переходный период, скорее всего, будет продлен еще на год, так как актуальные клинические рекомендации подготовлены еще не по всем болезням. Согласно ч. 10 ст. 37 закона об основах охраны здоровья, КР пересматриваются не реже одного раза в три года. По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, КР можно сравнить с маяком. Если в России не будет таких «маяков», т. е. единых подходов в организации лечения и, как следствие, в оценке его качества, то где-то «будет таргетная терапия, а где-то – йодная сетка». КР защищают как пациента, так и врача, уверен Жулев.
«Ведомости» направили запрос в Минздрав с просьбой прокомментировать обращение депутатов, а также предоставить статистику о доле подготовленных КР от общего числа заболеваний.