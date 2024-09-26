Суд отправил экс-депутата от «Новых людей» Шилкина в СИЗО на два месяца

Согласно постановлению об аресте, Шилкин будет содержаться в СИЗО до 24 ноября. В партии «Ведомостям» заявили, что им неизвестны детали обвинения, предъявленного Григорию Шилкину. «В партию, а затем в Госдуму он пришел, уже будучи предпринимателем. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат», – сказал «Ведомостям» представитель партии.