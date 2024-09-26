Суд отправил экс-депутата от «Новых людей» Шилкина в СИЗО на два месяца

Суд отправил экс-депутата от «Новых людей» Шилкина в СИЗО на два месяцаСледствие предьявило ему обвинение в особо крупной растрате
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Согласно постановлению об аресте, Шилкин будет содержаться в СИЗО до 24 ноября. В партии «Ведомостям» заявили, что им неизвестны детали обвинения, предъявленного Григорию Шилкину. «В партию, а затем в Госдуму он пришел, уже будучи предпринимателем. Правильно, что Григорий не стал прятаться от возможных обвинений за депутатской неприкосновенностью и добровольно сложил мандат», – сказал «Ведомостям» представитель партии.
Задержание экс-депутата 26 сентября подтвердил «Ведомостям» источник в правоохранительных органах. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета, отметил собеседник. Первым о задержании Шилкина написало РБК. По информации источника издания, бывшего парламентария задержали в Архангельске. Его доставили в Москву для следственных действий. Следователи провели обыски по месту жительства и в офисе бывшего депутата.
По версии следствия, претензии следствия к Шилкину связаны с его деятельностью на посту главы ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие», который он занимал с 2009 по 2021 г. В деле фигурируют хищения на сумму около 2 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на источник.
В отношении Шилкина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Шилкин был депутатом Госдумы с 19 сентября 2021 г. по 26 июля 2024 г. Он досрочно сдал депутатский мандат, решив вернуться в сферу бизнеса.