Следствие потребовало арестовать экс-депутата Госдумы Шилкина
Следственный комитет требует арестовать бывшего депутата Госдумы от партии «Новые люди» Григория Шилкина по подозрению в хищении в особо крупном размере, следует из данных картотеки Басманного районного суда Москвы.
Экс-депутат был задержан, подтвердили «Ведомостям» в правоохранительных органах. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат Следственного комитета, отметил собеседник.
Судебное заседание по избранию меры пресечения Шилкину пока не назначено.
В отношении Шилкина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенная организованной группой в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Шилкин был депутатом Госдумы с 19 сентября 2021 г. по 26 июля 2024 г. Он досрочно сдал депутатский мандат, решив вернуться в сферу бизнеса.