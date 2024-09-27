КС поручил создать резервный механизм лечения орфанных заболеваний

КС поручил создать резервный механизм лечения орфанных заболеванийПравительству придется обеспечивать все регионы закупкой лекарств при редких болезнях
Конституционный суд (КС) России постановил: законодатели должны создать резервный механизм для оперативного предоставления лекарств больным жизнеугрожающими редкими заболеваниями, когда региональным властям не хватает бюджетных средств на дорогие лекарства, говорится в решении суда, с которым ознакомились «Ведомости».
В апреле государственный совет Татарстана обратился в КС с жалобой на положения закона «Об основах охраны здоровья граждан». Оспаривались положения, предусматривающие обязанность российских субъектов обеспечивать граждан лекарственными препаратами для лечения редких (орфанных) заболеваний. Интересы госсовета представлял министр юстиции республики Рустем Загидуллин. Имеющийся сегодня механизм закупки препаратов за счет средств регионального бюджета не является эффективным, поскольку многие пациенты не могут получить препараты даже на основании вступившего в законную силу решения суда, говорилось в его обращении. «Предоставление лекарств зависит от бюджетных возможностей региона. Это приводит к неравному положению граждан в вопросе реализации их конституционного права на охрану здоровья», – отметил в беседе с «Ведомостями» Загидуллин. Поэтому Татарстан просил обозначить необходимость изменений в законодательстве, согласно которым обязанность по обеспечению жизненно важными лекарственными средствами была бы возложена на федеральный бюджет.
КС в своем решении напомнил, что федеральная система лекарственного обеспечения охватывает значительное количество граждан. Это происходит за счет формирования перечня препаратов на основе данных об их эффективности и централизации системы закупок. При этом благодаря региональной системе учитываются индивидуальные потребности больного. Суд считает, что неравенство финансовых возможностей регионов компенсируется механизмами перераспределения денег, включая возможность получения дотаций из федбюджета, а также расширением участия Российской Федерации в обеспечении граждан такими лекарствами.
В судебной практике, обратил внимание КС, выявлены случаи, когда на субъекты возлагаются дополнительные обязанности в сфере лечения редких заболеваний, что ведет к сокращению доступных бюджетных средств. Суд признал, что сейчас отсутствует механизм передачи уже закупленных лекарств или выделенных бюджетных средств при переезде граждан из одного субъекта в другой, что создает дополнительную нагрузку на региональные бюджеты.
Никакие обстоятельства финансового или организационного характера не могут служить оправданием для отказа или задержки предоставления лекарственной терапии гражданам, страдающим орфанными заболеваниями, резюмировала наивысшая инстанция. В итоге КС поручил законодателю внести в правовое регулирование необходимые изменения в возможно более короткий срок. А до этого момента на субъектах останется обязанность по обеспечению лекарствами граждан.
Загидуллин выразил надежду на то, что изменения в законодательство, которые предлагает КС в своем постановлении, будут внесены в ближайшем будущем. «Ведомости» направили запросы в Минздрав, аппарат вице-премьера Татьяны Голиковой, а также в комитет по охране здоровья Госдумы относительно проработки механизмов, указанных судом.
Сколько в РФ пациентов с редкими болезнями
По данным Росздравнадзора, по 17 орфанным заболеваниям на конец 2023 г. в федеральный регистр было включено 21 444 пациента (годом ранее – 22 218 человек). Из них 14 705 человек нуждаются в лекарствах и специализированных продуктах питания. При этом, как отмечает служба в информационно-аналитической записке к заседанию экспертного совета по орфанным заболеваниям в Госдуме 1 февраля 2024 г., в прошлом году амбулаторно лекарства и спецпитание на сумму 23,3 млрд руб. получили 22 636 человек. Всего же в перечень орфанных заболеваний входит 214 болезней.
Татарстан выбрал эффективный способ решения вопроса, говорит юрист Гарегин Митин. Он отметил, что наличие права законодательной инициативы не гарантировало принятия федерального закона, проект которого регион мог внести. Согласно п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции вопросы медицинской помощи, сохранения общественного здоровья и социального обеспечения находятся в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов, а значит, возложение обязанности по обеспечению лекарствами на субъекты конституционно, рассуждает он. Другое дело – ситуация с невозможностью исполнения этой обязанности конкретным субъектом, продолжил юрист. «Конституционное право у гражданина на охрану здоровья есть, значит, государство обязано его обеспечить. Такая логика имела место во многих решениях КС – в частности, по вопросам социальных выплат в 1990-е гг.», – напомнил Митин.
По мнению руководителя Центра международного правосудия Ивана Брикульского, это решение выполняет две важные задачи: первая – корректирует федерализм и доказывает, что институт федерализма в России оказался «неспящим», вторая – что любое конституционное право ничто, если для этого права нет материальной базы. «Нельзя говорить о том, что у тебя есть конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь, если в реальности у тебя нет доступа к лекарствам, от которых зависит твоя жизнь», – заявил юрист. По словам Брикульского, в своем решении КС установил любопытный баланс между субъектами и Федерацией, учитывая фактическое неравенство субъектов в их финансовых и экономических возможностях.
Происходит федерализация в вопросе обеспечения лекарствами пациентов с редкими заболеваниями, считает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Для снижения нагрузки на бюджеты субъектов в 2018–2019 гг. семь заболеваний вошли в программы лекарственного обеспечения высокозатратных нозологий, а эти пациенты стали получать препараты за счет средств федерального бюджета. Кроме того, для помощи детям с орфанными заболеваниями в 2021 г. был создан фонд «Круг добра», отметил Загидуллин. При этом, как отмечает Власов, вопрос обеспечения лекарствами взрослых решается довольно медленными темпами, так что помощь, оказанная пациентам в детском возрасте через «Круг добра», после достижения ими 20-летия может быть нивелирована в случае нехватки средств у регионов на закупку лекарств.