КС поручил создать резервный механизм лечения орфанных заболеваний

По мнению руководителя Центра международного правосудия Ивана Брикульского, это решение выполняет две важные задачи: первая – корректирует федерализм и доказывает, что институт федерализма в России оказался «неспящим», вторая – что любое конституционное право ничто, если для этого права нет материальной базы. «Нельзя говорить о том, что у тебя есть конституционное право на охрану здоровья и медицинскую помощь, если в реальности у тебя нет доступа к лекарствам, от которых зависит твоя жизнь», – заявил юрист. По словам Брикульского, в своем решении КС установил любопытный баланс между субъектами и Федерацией, учитывая фактическое неравенство субъектов в их финансовых и экономических возможностях.