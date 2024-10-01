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Россия удерживает лидерство по темпам снижения смертности в ДТП

Чтобы повышать безопасность и далее, нужно улучшать состояние дорог и остановить старение автопарка
Артем Косенок
Александр Соколов
Андрей Гордеев / Ведомости

Число погибших в ДТП в России за последние 10 лет снизилось на 52%. Страна по темпам падения смертности на дорогах оказалась на 2-м месте среди 52 крупнейших экономик мира, следует из данных ВОЗ и ОЭСР, которые изучили «Ведомости». Если в 2013 г. на дорогах России погибло, по статистике ВОЗ, 28 935 человек, то в 2023 г., по данным Росстата, – 14 504. Относительно численности населения смертность в ДТП упала с 20,7 до 9,9 на 100 000 человек.

Лидером по снижению смертности в ДТП оказались ОАЭ, где смертность сократилась на 66%, а замыкают пятерку Норвегия, Южная Корея и Саудовская Аравия, где показатели также упали почти в 2 раза.

Но России предстоит еще догонять страны с самыми безопасными дорогами. В лидерах статистики тут были Гонконг и Норвегия, где в ДТП в год гибнет менее 2 человек на 100 000 человек. Но Москва, где показатель упал до уровня 2,3 погибшего на 100 000 населения, уже обгоняет такие мегаполисы, как Нью-Йорк и Пекин.

Одними из главных факторов падения смертности считаются улучшение качества дорог и рост безопасности автомобилей, снижение пьянства за рулем, обустройство дорог, в частности увеличение числа светофоров, фонарей, камер.

Но позитивная тенденция в России переломилась в 2023 г., когда смертность в ДТП вновь начала расти. Например, в январе – августе 2024 г. на российских дорогах погибло 8967 человек – на 2,1% больше, чем за тот же период 2023 г. (8785 случаев), и на 3% больше, чем в первые восемь месяцев 2022 г. (8706 случаев), следует из данных Росстата. Какие факторы на это повлияли, разбирались «Ведомости».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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