Россия удерживает лидерство по темпам снижения смертности в ДТП

Россия удерживает лидерство по темпам снижения смертности в ДТПЧтобы повышать безопасность и далее, нужно улучшать состояние дорог и остановить старение автопарка
Число погибших в ДТП в России за последние 10 лет снизилось на 52%. Страна по темпам падения смертности на дорогах оказалась на 2-м месте среди 52 крупнейших экономик мира, следует из данных ВОЗ и ОЭСР, которые изучили «Ведомости». Если в 2013 г. на дорогах России погибло, по статистике ВОЗ, 28 935 человек, то в 2023 г., по данным Росстата, – 14 504. Относительно численности населения смертность в ДТП упала с 20,7 до 9,9 на 100 000 человек.
Лидером по снижению смертности в ДТП оказались ОАЭ, где смертность сократилась на 66%, а замыкают пятерку Норвегия, Южная Корея и Саудовская Аравия, где показатели также упали почти в 2 раза.
Но России предстоит еще догонять страны с самыми безопасными дорогами. В лидерах статистики тут были Гонконг и Норвегия, где в ДТП в год гибнет менее 2 человек на 100 000 человек. Но Москва, где показатель упал до уровня 2,3 погибшего на 100 000 населения, уже обгоняет такие мегаполисы, как Нью-Йорк и Пекин.
Одними из главных факторов падения смертности считаются улучшение качества дорог и рост безопасности автомобилей, снижение пьянства за рулем, обустройство дорог, в частности увеличение числа светофоров, фонарей, камер.
Но позитивная тенденция в России переломилась в 2023 г., когда смертность в ДТП вновь начала расти. Например, в январе – августе 2024 г. на российских дорогах погибло 8967 человек – на 2,1% больше, чем за тот же период 2023 г. (8785 случаев), и на 3% больше, чем в первые восемь месяцев 2022 г. (8706 случаев), следует из данных Росстата. Какие факторы на это повлияли, разбирались «Ведомости».