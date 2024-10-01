Россия удерживает лидерство по темпам снижения смертности в ДТП

Но позитивная тенденция в России переломилась в 2023 г., когда смертность в ДТП вновь начала расти. Например, в январе – августе 2024 г. на российских дорогах погибло 8967 человек – на 2,1% больше, чем за тот же период 2023 г. (8785 случаев), и на 3% больше, чем в первые восемь месяцев 2022 г. (8706 случаев), следует из данных Росстата. Какие факторы на это повлияли, разбирались «Ведомости».