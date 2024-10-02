В России создают систему прогнозирования для разработки инновационных лекарств

Что происходило с клиническими исследованиями

В 2022 г. число выданных разрешений на проведение клинических исследований (КИ) в России сократилось на 18,5% к предыдущему году – до 740, следует из отчета Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ). Наиболее резкое сокращение тогда случилось в сегменте международных многоцентровых клинических исследований (ММКИ) – на 66,2% в годовом выражении до 124 выданных разрешений, что стало худшим показателем за 19 лет наблюдений ассоциации. При этом 93% всех локальных исследований иностранных спонсоров и 78% отечественных пришлось на воспроизведенные препараты (дженерики), сказано в докладе. Исследования стали чаще проводить фармкомпании из Индии, Белоруссии и Ирана, заместив европейских и американских производителей. В 2023 г. Минздрав России выдал 761 разрешение на проведение КИ (+2,8% к 2022 г. и -16,2% к 2021 г.). Более 60% таких разрешений (473) было выдано для КИ дженериков. В первой половине 2024 г. количество выданных разрешений на КИ дженериков стало на треть меньше аналогичного периода 2023 г. (151 к 227), что может означать исчерпание возможностей роста по этому виду исследований, сказано в докладе АОКИ.