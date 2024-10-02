Из российских зоопарков за неделю украли трех детенышей кенгуру

Из российских зоопарков за неделю украли трех детенышей кенгуруЖивотных могли похитить по заказу
Из российских зоопарков с разницей в два дня пропали три детеныша кенгуру. Кенгуренок Крош пропал в ночь на 27 сентября из Ярославского зоопарка. 30 сентября двое кенгурят валлаби пропали из калужского парка птиц «Воробьи».
По факту хищения животного из зоопарка Ярославля возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража), сообщили в пресс-службе областного УМВД.
В Калужской области также расследуется уголовное дело о хищении двух детенышей кенгуру. Соответствующее сообщение поступило в отдел полиции в Жуковском районе 30 сентября. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Дрессировщик Эдгар Запашный предположил, что кенгурят похитили по заказу.
«Скорее всего, это коммерческий заказ от кого-то из частников», – написал он в своем Telegram-канале.
Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя «Ведомостям» ситуацию с похищением кенгуру, заострил внимание на том факте, что инциденты произошли в сразу в двух регионах. Одиночный случай можно было бы списать на, условно, неуравновешенного человека – Бурматов приводит случай, когда молодой человек украл из зоопарка тигренка в подарок своей девушке на День святого Валентина. В случае с кенгуру история другая и, учитывая тот факт, что животных было несколько, – гораздо более серьезная. По словам Бурматова, на то, что действовал не случайный одиночка, указывает выбор животных: кенгуру, даже маленького, непросто поймать и организовать его перевозку.
«У нас в стране существует черный рынок экзотических животных, это факт. Этот рынок является полностью незаконным, теневым, но его объем – это сотни миллионов рублей, по самым скромным подсчетам. Животных покупают, продают, вывозят за границу через сопредельные государства бывшего СССР, а также привозят из-за границы через те же государства. Все это, естественно, незаконно», – рассказал депутат.
Животных продают в различные частные зверинцы, используют в коммерческих целях – для фотосессий, мероприятий, в цирках. Учитывая, что похищенные кенгуру разнополые, Бурматов не исключает вариант похищения для дальнейшего разведения, хотя это долгий и очень трудный процесс, требующий специальных знаний и условий. В случае если животные погибнут в процессе, можно будет говорить уже о другой статье УК – о жестоком обращении с животными.
Калужский журналист Евгений Серкин также считает, что кенгурят из парка птиц могли украсть под заказ. Гендиректор парка Андрей Ткаченко сообщил ему, что ущерб от кражи детенышей составил около 400 000 руб. По его словам, кенгурятам было около полугода, они еще питались молоком матери, в неопытных руках детенышей может ждать смерть.
Серкин также опубликовал фоторобот подозреваемого в похищении животных. Мужчину несколько дней подряд видели возле парка, на него обратили внимание сразу несколько человек. По данным журналиста, стоимость одного молодого животного варьируется от 200 000 до 350 000 руб.
2 октября Telegram-канал Shot сообщил, что по делу о похищениях кенгуру допрашивают сотрудников зоопарков. В Калуге рядом с местом преступления, по данным канала, нашли кусачки. По одной из версий, «работники могли украсть кенгурят для разведения». Shot приводит мнение экспертов, которые сообщили, что сейчас на черном рынке есть спрос на кенгуру, так как из-за границы их почти не привозят. В РФ кенгуру покупают для частных зоопарков, а также для продажи мяса.