Из российских зоопарков за неделю украли трех детенышей кенгуру

Первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов, комментируя «Ведомостям» ситуацию с похищением кенгуру, заострил внимание на том факте, что инциденты произошли в сразу в двух регионах. Одиночный случай можно было бы списать на, условно, неуравновешенного человека – Бурматов приводит случай, когда молодой человек украл из зоопарка тигренка в подарок своей девушке на День святого Валентина. В случае с кенгуру история другая и, учитывая тот факт, что животных было несколько, – гораздо более серьезная. По словам Бурматова, на то, что действовал не случайный одиночка, указывает выбор животных: кенгуру, даже маленького, непросто поймать и организовать его перевозку.