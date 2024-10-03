Следственный комитет взялся за криптовалюты

Например, в 2022 г. ФСБ России начала расследовать дело по запросу США в отношении ряда участников группировки REvil. Тогда задержанным фигурантам было предъявлено обвинение только в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 000, 500 000 евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса, писал «Интерфакс». В ФСБ отметили, что основанием для розыскных и следственных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование. Некоторые фигуранты уголовного дела о хакерской группировке REvil попали в поле зрения российских спецслужб еще в 2017 г.