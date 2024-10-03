Следственный комитет взялся за криптовалюты

Следственный комитет взялся за криптовалютыСтоличное управление ведомства расследует уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex
Главное следственное управление по Москве расследует уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, об этом в среду рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко. Следователи задержали уже 96 фигурантов. Сейчас их доставляют в Москву для проведения следственных действий, а после, как ожидается, районный суд будет рассматривать ходатайства следствия об избрании им мер пресечения.
Само уголовное дело возбуждено по нескольким статьям: организация преступного сообщества и участие в нем (ч. 1, 2 ст. 210 УК), неправомерный доступ к компьютерной информации (ч. 3 ст. 272 УК), неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК) и незаконная банковская деятельность (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК).
По версии следствия, преступное сообщество было создано еще в 2013 г. фигурантами с целью личного обогащения. Как установили следователи, соучастники разработали инфраструктуру в виде анонимной платежной системы UAPS, криптовалютной биржи Cryptex и 33 онлайн-сервисов. В свою очередь, основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами сервисов для легализации их преступного дохода. Только за 2023 г., оценили в СК, оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд руб., а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд руб.
В рамках расследования оперативники провели 148 обысков по местам жительства и осуществления преступной деятельности организаторов и участников ОПС. Cryptex («Криптекс») позиционирует себя как «выгодная биржа криптовалют», где можно «безопасно купить/продать криптовалюту». Компания зарегистрирована на Карибских островах. В сентябре минфин США ввел санкции против сервиса.
Бывший следователь, адвокат Александр Бурчук отметил, что криптовалюты как средства платежа в настоящее время не легализованы и вся деятельность по их обороту в серой зоне, пока не разработаны и не введены четкие правила контроля со стороны ЦБ. «Все нормативные акты, направленные на это, еще не предполагают активного законного использования криптовалюты как средства платежа и механизмов исполнения 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 2001 г.», – пояснил эксперт.
Адвокат указал, что пока правоприменители привлекают только за использование криптовалюты в противозаконных целях – телефонное мошенничество, уклонение от уплаты налогов и легализацию. Но, судя по трендам, рассуждает собеседник, в ЕС и США уже есть радикальное ужесточение контроля уголовно-правовыми методами криптобирж и обменников. «Это одно из первых таких дел в России, но далеко не последнее», – убежден он.
Бурчук напомнил также, что спецкомитет ООН по разработке всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях представил странам-участницам на голосование вторую редакцию такой конвенции.
Практика расследования подобных дел по ст. 172 УК сейчас сложная, говорит специализирующийся на киберпреступлениях адвокат коллегии «Тер-Акопов и партнеры» Эмиль Агамалиев. Он рассказал «Ведомостям», что, возможно, состав ст. 210 (организация преступного сообщества) был добавлен следователями к этому делу не случайно, поскольку по другим статьям, которые инкриминируются фигурантам, под стражу обычно не заключают из-за их средней тяжести. Агамалиев также отметил, что особую сложность в расследовании таких уголовных для следствия представляет оценка извлеченного фигурантами дохода. Это связано с тем, что трудно посчитать все безналичные переводы на карту и трудно подсчитать точную сумму, извлеченную фигурантами в криптовалюте.
Действительно, подобные дела в России пока возбуждаются не часто. Но это не первое.
Например, в 2022 г. ФСБ России начала расследовать дело по запросу США в отношении ряда участников группировки REvil. Тогда задержанным фигурантам было предъявлено обвинение только в неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК). Обыски, как сообщили в ФСБ, прошли в домах 14 участников группы, у которых были изъяты свыше 426 млн руб., в том числе в криптовалюте, $600 000, 500 000 евро, а также компьютерная техника, криптокошельки и 20 автомобилей премиум-класса, писал «Интерфакс». В ФСБ отметили, что основанием для розыскных и следственных мероприятий послужило обращение компетентных органов США, сообщивших о лидере преступного сообщества и его причастности к посягательствам на информационные ресурсы зарубежных высокотехнологичных компаний путем внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрования информации и вымогательства денежных средств за ее дешифрование. Некоторые фигуранты уголовного дела о хакерской группировке REvil попали в поле зрения российских спецслужб еще в 2017 г.