У регионов есть проблемы с расторжением договоров с операторами по вывозу мусора

У регионов есть проблемы с расторжением договоров с операторами по вывозу мусораЭту процедуру надо совершенствовать, считают в Совете Федерации
Одна из болевых точек в сфере по обращению с отходами – это отсутствие действенного механизма привлечения к ответственности недобросовестных региональных операторов, занимающихся вывозом мусора. Об этом в ходе расширенного заседания комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по экологии заявила член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Ольга Епифанова. Эта проблема была выявлена в ходе целевого мониторинга, который провел комитет по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко с декабря 2023 г. по март 2024 г., пояснила Епифанова. Его результаты говорят об «отсутствии действенного и безболезненного для регионов механизма расторжения соглашения с недобросовестными региональными операторами»: «Процедуру лишения статуса регоператора, если он не выполняет свои обязанности, необходимо совершенствовать».
Также некоторые регионы заявляли о сложностях применения штрафных санкций к регоператору за некачественную работу, добавила Епифанова. О каких именно регионах идет речь, она не сказала. В ряде субъектов работа региональных операторов вызывает «совершенно обоснованные нарекания», сказала она в ходе заседания комиссии СПЧ. Недобросовестное исполнение своих обязанностей региональными операторами характерно для большинства регионов, считает член комитета «Деловой России» по переработке отходов и вторичным ресурсам Сергей Завьялов. «Просто степень недобросовестности разная: где-то доходит до коллапса, а где-то ограничивается проблемами меньшего масштаба», – уточнил он в беседе с «Ведомостями».
По словам представителя пресс-службы Минприроды, вопросы работы регоператоров, проблемы и способы их решения разбираются еженедельно на заседаниях федерального штаба на базе министерства.
Российский экологический оператор (РЭО), в свою очередь, проводит ежедневный мониторинг в сфере по обращению с отходами. В рамках него оцениваются такие показатели деятельности, как, например: соблюдение схемы потоков твердых коммунальных отходов (ТКО) от источников их образования до объектов, доля кредиторской задолженности, доля фактической дебиторской задолженности, отклонение объема транспортируемых ТКО от территориальных схем, охват коммунальной услугой, сбор платы за нее, судебные решения и негативный информационный фон в СМИ, сказал «Ведомостям» представитель РЭО. При наличии дел о банкротстве статус регионального оператора автоматически поднимается до «красной зоны» для более глубокой оценки, уточнили там.
Сколько в России региональных операторов
В стране работают 184 региональных оператора, оказывающих услуги по вывозу мусора. Они покрывают 260 из 274 зон деятельности организаций по обращению ТКО в РФ
Проблема ответственности регоператоров сегодня действительно актуальна, заявил «Ведомостям» глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов. При этом в основном недобросовестность проявляют частные компании – на них воздействовать сложнее, чем на муниципальные предприятия, сказал он. Одна из ключевых проблем – отсутствие механизмов контроля со стороны властей: «Но и на нее нужно смотреть комплексно. Причины нарушений могут и не зависеть от самих регоператоров: например, несвоевременный вывоз мусора может быть связан с тем, что муниципалитеты не убрали вовремя снег на подъезде к контейнерной площадке».
Региональных операторов уже привлекают к ответственности, сказал «Ведомостям» зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов («Новые люди»). Субъекты не могут расторгнуть договор с региональным оператором и заменить его на нового в основном из-за того, что это неконкурентный рынок, считает эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Действующая система административных штрафов, по его мнению, не помогает возмещать ущерб, поэтому надо вводить внесудебные механизмы споров.