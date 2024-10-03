У регионов есть проблемы с расторжением договоров с операторами по вывозу мусора

Одна из болевых точек в сфере по обращению с отходами – это отсутствие действенного механизма привлечения к ответственности недобросовестных региональных операторов, занимающихся вывозом мусора. Об этом в ходе расширенного заседания комиссии Совета по правам человека (СПЧ) по экологии заявила член комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Ольга Епифанова. Эта проблема была выявлена в ходе целевого мониторинга, который провел комитет по поручению спикера верхней палаты Валентины Матвиенко с декабря 2023 г. по март 2024 г., пояснила Епифанова. Его результаты говорят об «отсутствии действенного и безболезненного для регионов механизма расторжения соглашения с недобросовестными региональными операторами»: «Процедуру лишения статуса регоператора, если он не выполняет свои обязанности, необходимо совершенствовать».