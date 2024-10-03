День учителя: когда отмечается и что подаритьИстория и особенности профессионального праздника в России и мире
Педагог играет ключевую роль в воспитании и становлении личности ребенка. Более чем в ста странах День учителя приходится на 5 октября.
Международный праздник утвержден ЮНЕСКО в 1994 г. Дата выбрана неслучайно: именно 5 октября 1966 г. на специальной межправительственной конференции был принят первый глобальный документ, определяющий условия труда представителей профессии, – рекомендация «О положении учителей».
Впрочем, в ряде государств еще задолго до официально принятой даты стали отмечать праздники, посвященные работникам сферы образования.
Как празднуют День учителя в России
В России День учителя с 1965 г. и на протяжении почти 30 лет отмечался в первое воскресенье октября. После того как в 1994 г. был учрежден Всемирный День учителя, празднование указом президента РФ Бориса Ельцина перенесли на 5 октября. Традиционно в эту дату проходят:
торжественные линейки в образовательных учреждениях, где учащиеся чествуют преподавателей и дарят им подарки и цветы;
награждения педагогов за выдающиеся заслуги в своей работе;
праздничные концерты;
дни самоуправления, где старшеклассники примеряют на себя роль учителя.
Кроме того, ежегодно 5 октября подводятся итоги всероссийского педагогического конкурса «Учитель года», который впервые прошел еще в 1990 г. Лучшему педагогу вручается Большой хрустальный пеликан.
Что подарить учителю
Выбор подарка – важная часть любого праздника. Традиционно учителям дарят цветы и канцелярские принадлежности, сувениры, конфеты, чай или кофе. Также можно презентовать книгу, предметы декора, товары для хобби, сертификат, а вот преподносить педагогу слишком личные и дорогие подарки, а также деньги не стоит. Хотя конкретного запрета на дарение денег учителям нет, согласно ст. 575 ГК РФ, работникам образовательных организаций нельзя преподносить презенты, стоимость которых превышает 3000 руб.
Чтобы порадовать учителя в его профессиональный праздник, можно не только традиционно «скинуться на букет» или подарок, но организовать небольшой концерт силами детей и родителей. Правда, согласовать такое мероприятие в стенах образовательного учреждения лучше заранее с администрацией школы. Также будет уместен сувенир с поздравительной подписью от класса, который останется у преподавателя на память.
Положение учителей в современной России
Согласно опросу ВЦИОМа, проведенному в октябре 2023 г., около 90% россиян положительно отзывались о своих школьных педагогах. По мнению респондентов, учитель должен быть образованным, компетентным и эрудированным, а также уметь доступным языком объяснять сложные вещи.
«Часть участников исследования декларировали и две, и три положительные характеристики. Мы можем говорить, что люди воспринимают учительский труд, прежде всего, как призвание», – комментировал итоги опроса директор департамента политических исследований ВЦИОМа Михаил Мамонов.
Также, по данным исследованиям ВЦИОМа от ноября 2023 г., 86% жителей страны в той или иной степени интересуются новостями о российском школьном образовании. 52% респондентов отмечали, что больше всего доверяют информации, полученной от учителей и администрации учебного заведения.
Ситуация в образовании
Согласно результатам исследования профсоюза «Учитель», на начало учебного года 2023/2024 в государственных школах России работали 1,054 млн учителей, 88,4% из них – женщины. Кадровый дефицит составлял 18 160 человек. В среднем школьные педагоги трудятся на основном месте работы 27 часов в неделю, что составляет 1,5 ставки. Дополнительно занимаются репетиторством 38% учителей, преподаванием на онлайн-платформах – 26,5%.
По данным Росстата, средняя зарплата учителей, работающих в системе общего образования государственной и муниципальной форм собственности по субъектам РФ, в I квартале 2024 г. составляла 58 109 руб.
В начале 2023/2024 учебного года учителей старше 60 лет было 15,5% от общего числа лиц, занятых в профессии. Хотели бы сменить место работы почти 60% учителей до 30 лет и 50% – в возрастной группе от 30 до 50 лет.
Как празднуют День учителя в других странах
Дата национального Дня учителя во многих странах привязана к личности, внесшей особый вклад в политическую или общественную жизнь государства, его образовательные практики. Например, в Аргентине праздник отмечается 11 сентября – в день смерти писателя и бывшего президента страны Доминго Фаустино Сармьенто, а в Индии – 5 сентября – в день рождения ее второго президента Сарвепалли Радхакришнана. В Болгарии он приходится на 24 мая – День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, являющихся основоположниками глаголического алфавита. В Боливии дата праздника приурочена ко дню рождения писателя Модесто Омисте, который отстаивал право на бесплатное начальное образование и создавал первые государственные школы в стране. В Чехии и Словакии учителей поздравляют 28 марта – в день рождения основоположника педагогики Яна Амоса Коменского. В Албании праздник приходится на 7 марта и приурочен к открытию на ее территории в 1887 г. первой светской школы, где проходило обучение на албанском языке. В Белоруссии и Латвии педагогов чествуют в первое воскресенье октября, а в Австралии – в последнюю пятницу месяца.
Традиции празднования в разных странах также отличаются, хотя, как правило, в большинстве государств преподавателям в этот день принято вручать подарки, цветы и открытки. Например, в школах Афганистана это событие отмечается национальной едой, печеньем, музыкой. Учащиеся Чехии выдвигают своих лучших педагогов на конкурс «Золотой Амос». В Нигерии и на Филиппинах в этот день учителям полагается выходной.