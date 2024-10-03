Дата национального Дня учителя во многих странах привязана к личности, внесшей особый вклад в политическую или общественную жизнь государства, его образовательные практики. Например, в Аргентине праздник отмечается 11 сентября – в день смерти писателя и бывшего президента страны Доминго Фаустино Сармьенто, а в Индии – 5 сентября – в день рождения ее второго президента Сарвепалли Радхакришнана. В Болгарии он приходится на 24 мая – День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, являющихся основоположниками глаголического алфавита. В Боливии дата праздника приурочена ко дню рождения писателя Модесто Омисте, который отстаивал право на бесплатное начальное образование и создавал первые государственные школы в стране. В Чехии и Словакии учителей поздравляют 28 марта – в день рождения основоположника педагогики Яна Амоса Коменского. В Албании праздник приходится на 7 марта и приурочен к открытию на ее территории в 1887 г. первой светской школы, где проходило обучение на албанском языке. В Белоруссии и Латвии педагогов чествуют в первое воскресенье октября, а в Австралии – в последнюю пятницу месяца.