Абызов сможет подать на УДО через 3,5 года

Подать на условно-досрочное освобождение Абызов сможет не скоро – для этого ему надо отбыть 3/4 срока. Учитывая, что к настоящему моменту он провел в СИЗО около 5,5 года (из-за приговора к колонии строго режима срок в СИЗО засчитывается 1 к 1), а 3/4 от 12 лет лишения свободы составляет 9 лет, то обратиться за освобождением в суд он сможет не раньше, чем через 3,5 года.