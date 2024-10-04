Абызов сможет подать на УДО через 3,5 года

Абызов сможет подать на УДО через 3,5 годаМосгорсуд отказался оправдать бывшего министра и утвердил ему приговор
Московский городской суд оставил в силе 12-летний срок лишения свободы экс-министру по вопросам открытого правительства Михаилу Абызову. Такое наказание ему было назначено в декабре прошлого года по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве.
Теперь после решения апелляционной инстанции приговор вступил в законную силу. Это означает, что в ближайшее время Абызова этапируют из столичного СИЗО в колонию. Отбывать наказание бывшему министру предстоит в исправительной колонии строгого режима.
Апелляционные жалобы в Мосгорсуде рассматривались с июня. Абызов настаивает на своей невиновности и вновь просил суд вынести ему оправдательный приговор. Государственный обвинитель Людмила Баландина была бескомпромиссна – оснований для отмены приговора первой инстанции не усматривала, несмотря на то что за смягчение наказания фигурантам выступал представитель потерпевшего из АО «Региональные энергетические сети».
Выслушав доводы сторон, судебная коллегия признала законным наказание Абызову, скинув 100 000 руб. с дополнительного наказания главному фигуранту. Таким образом, сумма штрафа теперь составляет 79,9 млн руб. вместо 80 млн.
Подать на условно-досрочное освобождение Абызов сможет не скоро – для этого ему надо отбыть 3/4 срока. Учитывая, что к настоящему моменту он провел в СИЗО около 5,5 года (из-за приговора к колонии строго режима срок в СИЗО засчитывается 1 к 1), а 3/4 от 12 лет лишения свободы составляет 9 лет, то обратиться за освобождением в суд он сможет не раньше, чем через 3,5 года.
При этом адвокаты Абызова намерены продолжать бороться за отмену приговора в кассационной инстанции.
20 августа «Ведомости» писали, что пятеро осужденных по делу бывшего министра освобождены из-под стражи в связи с отбытием наказания еще до вступления приговора в силу. Вскоре к ним присоединится еще один фигурант – бывший гендиректор компании «Ру-ком» Николай Степанов. Мосгорсуд смягчил ему наказание на два года, с 8 до 6 лет лишения свободы, хотя сам он приговор не обжаловал. Степанов, как и Абызов, провел в СИЗО уже 5,5 года, соответственно, приблизительно через полгода сможет выйти на свободу.
Стоит отметить, что Абызов в суде просил применить конфискацию средств только к нему и не взыскивать их солидарно с других осужденных по его делу. «Я прошу коллегию не применять конфискацию к другим фигурантам дела. Ко всем, кроме меня. Я прошу, чтобы конфискация была только моих активов, которых достаточно для погашения долга», – цитирует его «Интерфакс».
22 декабря 2023 г. в Преображенском суде Москвы состоялось оглашение приговора Абызову, писали «Ведомости». Судья Вероника Сирагетян признала его виновным в организации преступного сообщества и хищении 4 млрд руб., назначив наказание в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 80 млн руб. Обвинитель же запрашивал для него наказание гораздо строже – в виде 19,5 года колонии строгого режима.
Согласно приговору, Абызов был лишен ордена Дружбы. Вместе с Абызовым на скамье подсудимых были еще 11 фигурантов. 9 из них получили реальные сроки в колониях разного режима: гендиректор принадлежавшей экс-министру группы «Ру-ком» Николай Степанов – 8 лет, его заместитель Максим Русаков – 12 лет, предприниматели Сергей Ильичев и Александр Пелипасов – по 9 лет, Галина Фрайденберг и Инна Пикалова – по 8 лет, Екатерина Заяц – 5,5 года, Олег Серебренников – 5 лет, Руслан Власов – 7 лет. Двое – Оксана Роженкова и Яна Балан – освобождены судом от отбытия наказания и из-под стражи в зале суда, им назначены штрафы.
Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски в размере 1,5 млрд руб. о возмещении вреда в полном объеме. Их заявляли потерпевшие миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Ранее осенью 2020 г. Гагаринский суд Москвы взыскал с Абызова и пяти иностранных юридических лиц в доход государства по иску Генпрокуратуры чуть более 32,5 млрд руб. Эта сумма стала рекордной в России по аналогичным гражданским искам. В настоящий момент экс-министр погасил за счет своего имущества уже 20 млрд руб. из этой суммы, заявляли в суде его защитники.
Дело Абызова
В 2012–2018 гг. Абызов занимал должность министра по вопросам открытого правительства. Был задержан в марте 2019 г.
Судом и следствием было установлено, что, уже будучи министром, он вместе с соучастниками, которые знакомы ему в том числе по работе в бизнесе, похитил 4 млрд руб. у Сибирской энергетической компании («Сибэко») и компании «Региональные электрические сети» (РЭС), крупных поставщиков энергии в Новосибирской области. Руководство этими компаниями он оставил из-за перехода на госслужбу.
Хищение произошло посредством заключения фиктивных сделок между компанией Blacksiris Trading Limited и «Сибэко», а также РЭС по приобретению последними по завышенной цене акций организаций, обслуживающих энергетические объекты. Деньги, посчитало следствие, были выведены за рубеж. Пострадавшими признаны миноритарии «Сибэко» и РЭС Николай Рубцов, Георгий Акопян и ФГУП «Алмазювелирэкспорт».
Судебный процесс длился почти два года.
Никто из фигурантов дела вину не признал. Адвокаты Абызова убеждали суд в полной абсурдности всех представленных обвинением доказательств.