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Владимир Путин поддержал идею запустить «Разговоры о важном» в детсадах

Вводить такие занятия надо «очень аккуратно», считает президент
Виталий Крюков
Пресс-служба президента России

В преддверии Дня учителя президент Владимир Путин встретился 3 октября по видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Глава государства обсудил с преподавателями, как развивать образование в дошкольных учреждениях, повысить качество отечественных библиотек и улучшать речевую культуру российских учеников.

На встрече Путин поддержал предложение воспитательницы вологодского детского сада Надежды Воронцовой распространить проект «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей с возраста пяти лет. Но при реализации таких занятий необходимо действовать «очень аккуратно» и консультироваться с детскими психологами, уточнил президент. В том числе важно учитывать уровень развития и интересы ребенка в таком возрасте, добавил он. По словам президента, понятия Родины и страны маленьким детям нужно связывать «с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими».

По мнению Воронцовой, ребенок знакомится с базовыми ценностями уже в дошкольном возрасте. «В пять лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину, как и многое другое способен понимать», – отметила она.

Во время встречи президент также напомнил, что благодаря работе преподавателей молодежь приобщается «к ценностям, которые объединяют наше общество». Президент, в частности, отметил пользу еженедельного поднятия флага и исполнения государственного гимна в российских школах (проводится в обязательном порядке с 2022/23 учебного года). Такие решения вместе с проведением «Разговоров о важном» для школьников и студентов колледжей были введены «очень своевременно» и имеют «хороший результат», отметил он.

«Потому что, если мы молодого человека не ориентируем в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться», – сказал Путин.

На встрече президент также поддержал предложение другого преподавателя – Елены Резник из гимназии в Кемеровской области – провести обновление школьных библиотек в России. Путин попросил министра просвещения Сергея Кравцова уделять внимание библиотекам при капитальном ремонте школ. Они предусматриваются при строительстве новых образовательных учреждений, напомнил президент. До конца 2024 г. в России планируется построить 400 школ, сказал он. Помимо навыков в цифровой культуре молодежи также необходимо развивать речевую культуру и уметь вчитываться «в то, что чувствует писатель».

Для воспитания патриотизма в детских садах в первую очередь необходимо, чтобы сами воспитатели «понимали, что такое патриотизм», считает исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская. Рассказывать детям о Родине «нужно очень дозированно» и на понятном для них языке, например используя игровые методики, продолжает она. По ее мнению, при проведении таких занятий также необходимо, чтобы воспитатели не продвигали детям «свою философию» и взгляды на мир, а говорили о простых и общих понятиях – например, любви к матери и дому.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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