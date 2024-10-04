Владимир Путин поддержал идею запустить «Разговоры о важном» в детсадах

Для воспитания патриотизма в детских садах в первую очередь необходимо, чтобы сами воспитатели «понимали, что такое патриотизм», считает исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская. Рассказывать детям о Родине «нужно очень дозированно» и на понятном для них языке, например используя игровые методики, продолжает она. По ее мнению, при проведении таких занятий также необходимо, чтобы воспитатели не продвигали детям «свою философию» и взгляды на мир, а говорили о простых и общих понятиях – например, любви к матери и дому.