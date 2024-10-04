Владимир Путин поддержал идею запустить «Разговоры о важном» в детсадах

Владимир Путин поддержал идею запустить «Разговоры о важном» в детсадахВводить такие занятия надо «очень аккуратно», считает президент
В преддверии Дня учителя президент Владимир Путин встретился 3 октября по видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов в сфере образования. Глава государства обсудил с преподавателями, как развивать образование в дошкольных учреждениях, повысить качество отечественных библиотек и улучшать речевую культуру российских учеников.
На встрече Путин поддержал предложение воспитательницы вологодского детского сада Надежды Воронцовой распространить проект «Разговоры о важном» на дошкольные учреждения для детей с возраста пяти лет. Но при реализации таких занятий необходимо действовать «очень аккуратно» и консультироваться с детскими психологами, уточнил президент. В том числе важно учитывать уровень развития и интересы ребенка в таком возрасте, добавил он. По словам президента, понятия Родины и страны маленьким детям нужно связывать «с мамой, с папой, с бабушкой, с дедушкой, с братом или сестрой, с младшими или старшими».
По мнению Воронцовой, ребенок знакомится с базовыми ценностями уже в дошкольном возрасте. «В пять лет ребенок уже способен понимать, как любить Родину, как и многое другое способен понимать», – отметила она.
Во время встречи президент также напомнил, что благодаря работе преподавателей молодежь приобщается «к ценностям, которые объединяют наше общество». Президент, в частности, отметил пользу еженедельного поднятия флага и исполнения государственного гимна в российских школах (проводится в обязательном порядке с 2022/23 учебного года). Такие решения вместе с проведением «Разговоров о важном» для школьников и студентов колледжей были введены «очень своевременно» и имеют «хороший результат», отметил он.
«Потому что, если мы молодого человека не ориентируем в пространстве и не ориентируем его в бесконечном потоке информации, самому молодому человеку очень трудно сориентироваться», – сказал Путин.
На встрече президент также поддержал предложение другого преподавателя – Елены Резник из гимназии в Кемеровской области – провести обновление школьных библиотек в России. Путин попросил министра просвещения Сергея Кравцова уделять внимание библиотекам при капитальном ремонте школ. Они предусматриваются при строительстве новых образовательных учреждений, напомнил президент. До конца 2024 г. в России планируется построить 400 школ, сказал он. Помимо навыков в цифровой культуре молодежи также необходимо развивать речевую культуру и уметь вчитываться «в то, что чувствует писатель».
Для воспитания патриотизма в детских садах в первую очередь необходимо, чтобы сами воспитатели «понимали, что такое патриотизм», считает исполнительный директор Национальной родительской ассоциации Лариса Санатовская. Рассказывать детям о Родине «нужно очень дозированно» и на понятном для них языке, например используя игровые методики, продолжает она. По ее мнению, при проведении таких занятий также необходимо, чтобы воспитатели не продвигали детям «свою философию» и взгляды на мир, а говорили о простых и общих понятиях – например, любви к матери и дому.