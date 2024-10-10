В СИЗО разнообразят питание и добавят горячей еды

В СИЗО разнообразят питание и добавят горячей едыГорячая пища будет предоставляться подследственным, которых возят в суд и на следственные действия
Министерство юстиции предложило усовершенствовать нормы питания осужденных и подследственных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы (УИС). Соответствующий проект ведомственного приказа размещен на портале проектов правовых актов. Изменения касаются приказа 2018 г. об установлении повышенных норм питания, замены одних продуктов другими и рационов при организации питания заключенных всех категорий на «мирное время».
Минюст предлагает добавить норму об обеспечении осужденных, подозреваемых или обвиняемых горячей пищей (помимо сухого пайка) в те дни, когда они кратковременно вывозятся из СИЗО для участия в следственных действиях и судебных заседаниях. Она будет выдаваться до выезда и по возвращении в СИЗО.
Кроме того, в проекте предлагается расширить нормы замены одних продуктов другими, что позволит разнообразить питание для заключенных. Например, хлеб могут заменить хлебцами (галетами), мясо – рыбой, а сухофрукты – фруктовыми палочками.
Инициатива была подготовлена в целях реализации положений Концепции развития УИС до 2030 г., утвержденной правительством, говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
1 октября члены совета по правам человека (СПЧ) предложили сократить нормы хлеба и увеличить нормы мяса, рыбы и яиц для заключенных, сообщила «Ведомостям» член СПЧ Ева Меркачева. По ее словам, существующие нормы предусматривают большое количество хлеба, который заключенные не берут, «не только потому, что он бывает иногда невкусный, но и потому, что столько хлеба не употребляет человек». Она также утверждает, что государство тратит на питание одного заключенного 90 руб. При этом Федеральная служба исполнения наказания (ФСИН) закупает продукты «совсем по иным ценам» (меньшим. – «Ведомости»), и это дает возможность увеличить нормы. «Если человек будет нормально питаться за решеткой, это означает, что он и болеть будет реже, и, соответственно, нагрузка на медиков тоже будет сокращаться», – считает она. Члены СПЧ участвуют в рабочей группе по изменению норм пищевого и вещевого довольствия заключенных и, по словам Меркачевой, во ФСИН поддержали предложения правозащитников.
Система питания в следственных изоляторах, безусловно, оставляет желать лучшего, сказал «Ведомостям» адвокат, партнер компании «Братья Яблоковы» Артем Яблоков. Поэтому передача продуктов – одна из основных целей, с которой СИЗО посещают родственники и близкие взятых под стражу лиц. Конечно, отметил эксперт, инициатива позволит облегчить работу зарегулированных кухонь мест содержания под стражей. Но есть опасность, рассуждает Яблоков, что это инициатива ради галочки – и, как и пробация осужденных, де-юре будет существовать в правовом поле, но де-факто вряд ли приведет к существенно позитивным результатам. Он считает, что намного важнее решить вопрос с обеспечением в настоящее время действующего рациона и необходимого объема калорий, питательных веществ для содержащихся в СИЗО лиц. Поэтому, заключил Яблоков, скорее важно не столько менять внутреннюю систему питания, сколько наладить систему снабжения, пусть и за счет родственников, которым нужна помощь в бесперебойных передачах продуктов «с воли».
Бывший следователь, ныне адвокат Александр Бурчук говорит, что идея у Минюста хорошая, но сомневается, что инициатива с горячей едой реализуема. «Это технически невозможно. Когда этапируют на следственные действия или в суды, кухня еще закрыта. Возвращают тоже поздно, когда кухня уже закрыта. Готовить ночью никто не будет, потому что тогда нарушатся правила внутреннего распорядка», – сказал он. Бурчук также объяснил, что в соответствии с этими правилами имеются специальные нормы рациона для заключенных с заболеваниями. Тем, у кого диетическое питание, положены яйца, молоко, фрукты, свежие овощи, а у всех остальных – нормы по калориям. Но то, чем кормят по нормам в СИЗО, на сленге называется «положняковая еда» – для употребления невозможна и практически никто ею не питается, отмечает защитник. При этом, напоминает он, для содержащихся в СИЗО есть возможность заказа еды из ресторана, но это доступно лишь тем, у кого есть деньги.