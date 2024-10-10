В СИЗО разнообразят питание и добавят горячей еды

Бывший следователь, ныне адвокат Александр Бурчук говорит, что идея у Минюста хорошая, но сомневается, что инициатива с горячей едой реализуема. «Это технически невозможно. Когда этапируют на следственные действия или в суды, кухня еще закрыта. Возвращают тоже поздно, когда кухня уже закрыта. Готовить ночью никто не будет, потому что тогда нарушатся правила внутреннего распорядка», – сказал он. Бурчук также объяснил, что в соответствии с этими правилами имеются специальные нормы рациона для заключенных с заболеваниями. Тем, у кого диетическое питание, положены яйца, молоко, фрукты, свежие овощи, а у всех остальных – нормы по калориям. Но то, чем кормят по нормам в СИЗО, на сленге называется «положняковая еда» – для употребления невозможна и практически никто ею не питается, отмечает защитник. При этом, напоминает он, для содержащихся в СИЗО есть возможность заказа еды из ресторана, но это доступно лишь тем, у кого есть деньги.