Нобелевская премия по химии присуждена за изучение структуры белков

Открытие Хассабиса и Джампера также связано с предсказанием структуры белка, которая определяет его функцию. В 1959 г. Джон Кендрю и Макс Перуц из Кембриджа с помощью рентгеновской кристаллографии построили первые трехмерные модели белков. В 1961 г. Кристиан Анфинсен выяснил, что структура белка определяется последовательностью аминокислот в нем. С тех пор ученых интересовал вопрос, как предсказать структуру белка, если эти последовательности известны. В 1994 г. с этой целью был запущен проект «Критическая оценка прогнозирования структуры белка» (CASP), проводившийся каждые два года.