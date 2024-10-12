При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека. Что известно

ТАСС со ссылкой на оперативные службы писало, что взорвавшаяся цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Также были повреждены несколько автомобилей. Telegram-канал Baza сообщает, что люди погибли из-за отлетевшей в их сторону цистерны. При взрыве пострадали еще пять человек, они получили незначительные ожоги и травмы, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Чечни. По информации ведомства, помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации они отказались.