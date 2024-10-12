При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека. Что известно

При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека. Что известноЗаправка уничтожена, возбуждено уголовное дело
В результате взрыва на автозаправочной станции в столице Чечни Грозном погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщило МЧС России, объявляя о ликвидации возгорания.
На АЗС на проспекте Мохаммеда Али в столице Чечни произошел взрыв цистерны с газом с последующем горением, сообщало ведомство днем 12 октября. Изначально было известно о нескольких пострадавших. На месте пожара работали 35 человек и семь единиц техники, сообщала пресс-служба МЧС России. Сама заправка полностью уничтожена, следует из опубликованного ведомством видео. Площадь пожара составила 900 кв. м.
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования близким погибших. Ситуация находится под его «личным контролем», написал глава региона в своем Telegram-канале.
«На месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом», – заявил Кадыров.
ТАСС со ссылкой на оперативные службы писало, что взорвавшаяся цистерна отлетела во двор жилого дома, повредив его угол. Также были повреждены несколько автомобилей. Telegram-канал Baza сообщает, что люди погибли из-за отлетевшей в их сторону цистерны. При взрыве пострадали еще пять человек, они получили незначительные ожоги и травмы, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения Чечни. По информации ведомства, помощь пострадавшим оказали на месте, от госпитализации они отказались.
Telegram-канал Shot писал, что Ростехнадзор во время последней проверки на АЗС «Лидер», где произошел взрыв, выявил девять нарушений. Проверка, как утверждается, проходила в 2021 г. Среди нарушений – отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе. Кроме того, небезопасно работали сливоналивные устройства.
Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении по факту пожара уголовного дела по ч.3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, а также причастные к совершению преступления лица, говорится в сообщении ведомства.