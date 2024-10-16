Приемные родители смогут взыскивать с опеки проценты за несвоевременные выплаты

Приемные родители смогут взыскивать с опеки проценты за несвоевременные выплатыКонституционный суд допустил применение нормы Гражданского кодекса для такого взыскания
Конституционный суд (КС) позволил применять норму Гражданского кодекса (ГК) для удовлетворения требований о взыскании процентов за несвоевременные выплаты вознаграждения органами опеки и попечительства. С жалобой в КС обратились москвичи Наталия Исакова и Иван Тюрин. Сейчас в соответствии с условиями договора о приемной семье родители имеют право на получение вознаграждения и оплаты за свой труд.
В апреле 2021 г. заявители подали иск в районный суд столицы к управлению социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа об обязании выплатить им ежемесячное вознаграждение, а также проценты за пользование чужими (положенными приемным родителям) денежными средствами и компенсацию морального вреда. Люблинский суд удовлетворил требования приемных родителей, но частично (более 3 млн руб.), писали «Ведомости». Впоследствии апелляционные инстанции отменили это решение. Верховный суд указал в определении, что ежемесячное вознаграждение приемному родителю по своему характеру и назначению является формой государственной финансовой поддержки приемной семьи, т. е. целевой выплатой, проценты за пользование чужими денежными средствами в рамках ст. 395 ГК РФ на социальную выплату начислению не подлежат.
Исакова не согласилась с такой позицией суда и дошла до наивысшей инстанции. В жалобе она настаивала на том, что сейчас в нормах ГК и Семейного кодекса есть правовая неопределенность. Рассмотрев жалобу, КС пришел к выводу, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции. При этом суд выявил ряд характеристик вознаграждения приемным родителям, свидетельствующих о его гражданско-правовой природе. Из этого следует, что не исключается возможность взыскания процентов за неправомерное удержание средств как способа защиты прав приемного родителя в связи с несвоевременной выплатой причитающегося ему вознаграждения. Поэтому КС считает допустимым для защиты имущественных интересов приемных родителей применять п. 1 ст. 395 ГК при взыскании невыплаченного вовремя вознаграждения, чем обеспечивается наиболее эффективное восстановление их прав, говорится в постановлении суда. Дело Исаковой подлежит пересмотру.
Своим постановлением КС фактически переломил устоявшуюся судебную практику, отмечает юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. «КС специально подчеркнул, что выявленный конституционно-правовой смысл указанных законоположений является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование в правоприменительной практике», – пояснил он. Поэтому, говорит Хаминский, помимо пересмотра конкретного дела заявительницы по заявлению лиц должны быть пересмотрены и все другие дела, где суды отказали во взыскании процентов с органов опеки за просроченную выплату вознаграждения.
Сам факт того, что КС признал норму содержательно не противоречащей Конституции, а указал лишь на неконституционное истолкование, говорит о том, что дефект был не в норме как таковой, отметил руководитель Центра международного правосудия Иван Брикульский. По его мнению, наивысшая инстанция в этом случае выступает тем органом, который делает за нижестоящие инстанции их работу – «как бы подчищает и рихтует дефекты».
Постановление КС имеет очень важное значение для эффективного восстановления прав приемных родителей, защиты их имущественных интересов, сказала «Ведомостям» управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. До этого законодательство не содержало положений, прямо определяющих правовую природу вознаграждения, причитающегося приемному родителю, а соответственно, не было однозначного ответа на вопрос о возможности или невозможности применения п. 1 ст. 395 ГК, пояснила юрист. Теперь посредством конституционного истолкования принятый правоприменительной практикой подход скорректирован.