Приемные родители смогут взыскивать с опеки проценты за несвоевременные выплаты

Исакова не согласилась с такой позицией суда и дошла до наивысшей инстанции. В жалобе она настаивала на том, что сейчас в нормах ГК и Семейного кодекса есть правовая неопределенность. Рассмотрев жалобу, КС пришел к выводу, что оспариваемые нормы не противоречат Конституции. При этом суд выявил ряд характеристик вознаграждения приемным родителям, свидетельствующих о его гражданско-правовой природе. Из этого следует, что не исключается возможность взыскания процентов за неправомерное удержание средств как способа защиты прав приемного родителя в связи с несвоевременной выплатой причитающегося ему вознаграждения. Поэтому КС считает допустимым для защиты имущественных интересов приемных родителей применять п. 1 ст. 395 ГК при взыскании невыплаченного вовремя вознаграждения, чем обеспечивается наиболее эффективное восстановление их прав, говорится в постановлении суда. Дело Исаковой подлежит пересмотру.