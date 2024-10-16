После прорыва дамбы в Орске усилят контроль за проектированием таких объектов

После прорыва дамбы в Орске усилят контроль за проектированием таких объектовМинстрой выступил с инициативой о проведении госэкспертизы перед строительством гидротехнических сооружений
После прорыва дамбы в Орске в апреле 2024 г. власти могут усилить контроль за проектированием гидротехнических сооружений. С инициативой о проведении государственной экспертизы в отношении проектной документации и инженерных изысканий при строительстве объектов третьего класса ответственности (к такому типу относилась дамба в Орске) выступил Минстрой. В пояснительной записке к разработанному им документу говорится, что сейчас отмечается не очень высокий уровень проектирования сооружений инженерной защиты. Изменения предлагается внести в постановление правительства «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».
Сейчас госэкспертиза проводится, в частности, в отношении объектов, строительство и реконструкция которых будут осуществляться на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, объектов культурного наследия, а также объектов внеуличного транспорта и уникальных объектов, строительство и реконструкция которых предполагается в Москве. Гидротехнические сооружения третьего класса ответственности включают объекты, которые не представляют значительной угрозы для людей и окружающей среды, но могут вызывать экономические потери и нарушения в работе инфраструктуры при авариях, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Это могут быть малые плотины, водохранилища, каналы, насосные станции, шлюзы и др., пояснил он.
Сейчас при строительстве таких объектов проверяется только декларация безопасности гидротехнического сооружения, а госэкспертиза проектных документов проводится только по инициативе собственников, пояснил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук. Предлагаемые Минстроем изменения могут привести к удорожанию проектно-сметной документации, но зато снизят риски повторения ситуации, аналогичной той, которая произошла в Орске, подчеркнул он. Сооружения третьего класса ответственности действительно очень плохо проектируются, но вряд ли проведение госэкспертизы позволит решить накопившиеся проблемы в этой сфере без воссоздания инженерной школы, сказал «Ведомостям» эколог, гидрогеолог Георгий Каваносян.
Наводнение в Орске
Весной 2024 г. паводок накрыл 39 регионов России. Сильнее всего он затронул Оренбургскую область, где 5 апреля в Орске прорвало дамбу. Прорыв дамбы произошел «в связи с несвоевременно принятыми мерами, направленными на содержание гидротехнического сооружения в надлежащем техническом состоянии», сообщила прокуратура региона 6 апреля. Впрочем, директор компании, которая строила дамбу, 8 апреля в интервью «Первому каналу» заявил, что испортить сооружение могли грызуны. Днем позже мэр города Василий Козупица опроверг эту теорию, заявив, что настоящая причина прорыва дамбы – «невероятно высокий паводок». 11 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин раскритиковал дамбу, сказав, что она не стоит потраченного на нее 1 млрд руб., и назвал ее «земляным валом».
Из-за низкокачественного проектирования гидротехнических сооружений третьего класса ответственности происходит удорожание работ и несоблюдение установленных сроков строительства, говорится в тексте пояснительной записки к проекту поправок в постановление правительства. Кроме того, недостаточно качественное проектирование может привести к чрезвычайной ситуации (ЧС), из-за которой люди и организации могут понести материальные убытки, утверждается там же. Например, Оренбургской области на ликвидацию последствий ЧС, вызванной прорывом дамбы и «катастрофическим паводком» 2024 г., из федерального бюджета выделено 10,4 млрд руб., уточняется в пояснительной записке. Госэкспертиза проектной документации поможет снизить вероятность подобных происшествий в будущем, поскольку с ее помощью можно будет выявить проектные ошибки на ранних стадиях, говорит Рыбальченко.
Прорыв дамбы в Орске весной мог произойти из-за того, что при ее проектировании не были до конца учтены перспективные факторы развития территории (например, влияние автодорог, подходных насыпей и пространств под мостами, хозяйственного освоения территории) и изменяющиеся природно-климатические условия (увеличение количества осадков, зарастание поймы, увеличение водотока), говорил ранее «Ведомостям» доцент департамента международного и публичного права Финансового университета Игорь Семеновский. Это не первая инициатива со стороны профильных министерств, с помощью которой власти пытаются решить выявленные из-за паводков в Оренбургской области проблемы. Например, Минприроды в июне разработал проект постановления, в котором говорилось о необходимости технико-экономического обоснования мероприятий по защите Орска от затоплений, писали «Ведомости».