После прорыва дамбы в Орске усилят контроль за проектированием таких объектов

Сейчас госэкспертиза проводится, в частности, в отношении объектов, строительство и реконструкция которых будут осуществляться на землях особо охраняемых природных территорий федерального значения, объектов культурного наследия, а также объектов внеуличного транспорта и уникальных объектов, строительство и реконструкция которых предполагается в Москве. Гидротехнические сооружения третьего класса ответственности включают объекты, которые не представляют значительной угрозы для людей и окружающей среды, но могут вызывать экономические потери и нарушения в работе инфраструктуры при авариях, сказал «Ведомостям» научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Это могут быть малые плотины, водохранилища, каналы, насосные станции, шлюзы и др., пояснил он.