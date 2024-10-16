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Исследование РАНХиГС выявило значимость «сотрудников-универсалов» в медиа

Индустрия ожидает от работников креативности, системности и умения адаптироваться к изменениям
Максим Цуланов
Основные рабочие навыки при создании контента остаются важными даже на фоне цифровизации, развития искусственного интеллекта/ Freepik

Медиаорганизации находятся под серьезным влиянием технологических трендов и ценят сотрудников, способных брать различные задачи и адаптироваться. Это следует из результатов исследования Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, с которыми ознакомились «Ведомости».

Основные рабочие навыки при создании контента остаются важными даже на фоне цифровизации, развития искусственного интеллекта (ИИ) и роста роли соцсетей. В частности, работодатели ценят сотрудников-универсалов – экспертов, способных совмещать различные функции и оперативно адаптироваться к изменениям.

В исследовании были приведены мнения представителей современных медиа из журналистики, PR и государственных пресс-служб. Среди их ключевых рекомендаций по итогам интервью: усиление практики при обучении, интеграция курсов по развитию цифровых и надпрофессиональных навыков, регулярный мониторинг требований индустрии. Эксперты выделили, что для современного сотрудника медиа необходимы не только знания, но и креативность, аналитическое мышление, системное восприятие, личные качества и ценностные установки.

Руководитель магистерской программы «Цифровые коммуникации и новые медиа» в ИОН РАНХиГС Максим Поляков считает, что журналисты должны быть «экстравертами, эмпатичными». «Нужно тренировать эмоциональный интеллект и умение выстраивать эффективные коммуникации. Причем в цифровом мире сейчас вот эти навыки ценятся все больше и больше», – подчеркнул он. Касаясь темы образования, руководитель пресс-службы «Ростеха» Леонид Хозин отметил, что оно должно быть «практикоориентированным».

«Актуализация образовательных программ должна идти по пути синтеза фундаментальных знаний, практических навыков и понимания актуальных трендов индустрии для подготовки конкурентоспособных специалистов, способных эффективно работать в динамичной медиасреде», – говорится в тексте исследования. Как подчеркивается в исследовании, необходимо налаживание партнерства между вузами и профессиональным сообществом для эффективной подготовки будущих сотрудников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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