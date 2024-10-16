Исследование РАНХиГС выявило значимость «сотрудников-универсалов» в медиа

Руководитель магистерской программы «Цифровые коммуникации и новые медиа» в ИОН РАНХиГС Максим Поляков считает, что журналисты должны быть «экстравертами, эмпатичными». «Нужно тренировать эмоциональный интеллект и умение выстраивать эффективные коммуникации. Причем в цифровом мире сейчас вот эти навыки ценятся все больше и больше», – подчеркнул он. Касаясь темы образования, руководитель пресс-службы «Ростеха» Леонид Хозин отметил, что оно должно быть «практикоориентированным».