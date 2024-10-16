Исследование РАНХиГС выявило значимость «сотрудников-универсалов» в медиа

Исследование РАНХиГС выявило значимость «сотрудников-универсалов» в медиаИндустрия ожидает от работников креативности, системности и умения адаптироваться к изменениям
Медиаорганизации находятся под серьезным влиянием технологических трендов и ценят сотрудников, способных брать различные задачи и адаптироваться. Это следует из результатов исследования Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС, с которыми ознакомились «Ведомости».
Основные рабочие навыки при создании контента остаются важными даже на фоне цифровизации, развития искусственного интеллекта (ИИ) и роста роли соцсетей. В частности, работодатели ценят сотрудников-универсалов – экспертов, способных совмещать различные функции и оперативно адаптироваться к изменениям.
В исследовании были приведены мнения представителей современных медиа из журналистики, PR и государственных пресс-служб. Среди их ключевых рекомендаций по итогам интервью: усиление практики при обучении, интеграция курсов по развитию цифровых и надпрофессиональных навыков, регулярный мониторинг требований индустрии. Эксперты выделили, что для современного сотрудника медиа необходимы не только знания, но и креативность, аналитическое мышление, системное восприятие, личные качества и ценностные установки.
Руководитель магистерской программы «Цифровые коммуникации и новые медиа» в ИОН РАНХиГС Максим Поляков считает, что журналисты должны быть «экстравертами, эмпатичными». «Нужно тренировать эмоциональный интеллект и умение выстраивать эффективные коммуникации. Причем в цифровом мире сейчас вот эти навыки ценятся все больше и больше», – подчеркнул он. Касаясь темы образования, руководитель пресс-службы «Ростеха» Леонид Хозин отметил, что оно должно быть «практикоориентированным».
«Актуализация образовательных программ должна идти по пути синтеза фундаментальных знаний, практических навыков и понимания актуальных трендов индустрии для подготовки конкурентоспособных специалистов, способных эффективно работать в динамичной медиасреде», – говорится в тексте исследования. Как подчеркивается в исследовании, необходимо налаживание партнерства между вузами и профессиональным сообществом для эффективной подготовки будущих сотрудников.