Квадроберы вызывают обеспокоенность у большинства россиян

При этом более половины респондентов слышали о новой субкультуре (58%), в том числе почти треть хорошо знают, что это такое (31%). Осведомленность россиян о новом течении зависит от возраста, места проживания и образования. Среди опрошенных зумеров 87% заявили, что они знают или слышали о квадробинге. На втором месте находятся родители несовершеннолетних: те, у кого есть дети до семи лет (73%) и дети от восьми до 18 лет (68%). Представители реформенного поколения и поколения застоя меньше осведомлены о новом движении (29 и 15% соответственно). Наибольшую осведомленность демонстрируют жители мегаполисов – 70–72% респондентов, в то время как в селах этот показатель составляет 42%.