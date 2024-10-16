Квадроберы вызывают обеспокоенность у большинства россиян

Квадроберы вызывают обеспокоенность у большинства россиянИнтерес детей к этому увлечению население связывает с негативным влиянием соцсетей и плохим воспитанием
Три четверти опрошенных россиян (74%) считают увлечение ребенка квадробикой поводом для беспокойства родителей. Оставшиеся 18% не видят в нем причин для волнения, 8% затруднились ответить, следует из результатов телефонного опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), с которыми ознакомились «Ведомости». В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
При этом более половины респондентов слышали о новой субкультуре (58%), в том числе почти треть хорошо знают, что это такое (31%). Осведомленность россиян о новом течении зависит от возраста, места проживания и образования. Среди опрошенных зумеров 87% заявили, что они знают или слышали о квадробинге. На втором месте находятся родители несовершеннолетних: те, у кого есть дети до семи лет (73%) и дети от восьми до 18 лет (68%). Представители реформенного поколения и поколения застоя меньше осведомлены о новом движении (29 и 15% соответственно). Наибольшую осведомленность демонстрируют жители мегаполисов – 70–72% респондентов, в то время как в селах этот показатель составляет 42%.
Плохое влияние или детское увлечение?
Более трети опрошенных россиян считают, что занятие детей и подростков квадробингом – это результат негативного социокультурного влияния (35%). В этом блоке ответов респонденты чаще всего упоминали воздействие соцсетей (15%), моды (7%), западной культуры (6%), реже – СМИ (2%).
Второй наиболее распространенный блок ответов, который выбирали респонденты, говоря о причинах увлечения квадробингом, – плохое воспитание и образование (32%). Здесь опрошенные часто говорили о проблемах в семье и дефиците внимания со стороны взрослых (16%), недостатке воспитания (8%), вседозволенности и отсутствии наказаний (3%), а также о бездуховности, необразованности и распущенности (3%). Третье по распространенности мнение – дети и подростки увлекаются квадробингом из-за возрастных особенностей (25%). Респонденты считают, что им присущи баловство (7%), активность и любознательность (6%), самовыражение и желание выделиться (5%). Еще 4% думают, что дети таким образом ищут себе друзей.
Кто такие квадроберы
Квадробикой (от лат. quattuor – «четыре» и англ. aerobics – «аэробика»), как правило, занимаются дети и подростки в возрасте 7–14 лет. В первую очередь она напоминает спортивное развлечение. В образе определенного зверя – в маске и с искусственным хвостом – дети выполняют акробатические трюки при помощи рук и ног.
18% россиян связывают популярность квадробинга с проблемами детского и подросткового досуга. В этом блоке ответов такое занятие чаще всего считают результатом безделья и наличия большого количества свободного времени у детей (12%). Еще 4% говорят об отсутствии доступного досуга – бесплатных кружков и спортивных секций. На последнем месте по распространенности находится мнение о личностных особенностях. 10% опрошенных считают, что квадробинг – это глупость, проявление проблем ребенка с психикой, протест или способ уйти от реальности.
Квадробинг пока нельзя назвать отдельной субкультурой, считает детский психолог, специалист сервиса психотерапии Alter Александра Бугаева. Для представителей субкультуры свойственны определенные нормы и ценности, а квадробинг – это, скорее, некое увлечение детей и подростков, отмечает эксперт. По ее словам, занятие сочетает в себе желание привлечь внимание и физическую активность, а тревогу стоит бить в том случае, если ребенок полностью погружен в увлечение и утрачивает контроль за временем. «Необходимо узнать, что это занятие дает ребенку. Все говорят о запрете или ограничении, но пока не очень понятно, что подростки получают от квадробинга», – сказала Бугаева.
Запретить нельзя контролировать
Россияне настороженно относятся к новой субкультуре. Каждый второй опрошенный заявил, что при встрече с квадробером испытал бы скорее неприятные эмоции (51%). Около трети респондентов отметили, что квадроберы не произвели бы на них никакого впечатления, а каждый девятый сказал о положительных эмоциях (31 и 11% соответственно). Еще 7% затруднились ответить.
Несмотря на то что родители выделяются в рейтинге по осведомленности о новом течении, они практически не отличаются от большинства россиян в вопросе отношения к нему. 52% опрошенных с детьми до семи лет и 53% респондентов с детьми от восьми до 18 лет испытали бы негативные эмоции от встречи с квадробером. Нейтрально к такой ситуации отнеслись бы 33 и 30% соответственно и только 11% говорят о позитивных эмоциях.
Вопрос о контроле или запрете квадробинга широко обсуждается в парламенте. В сентябре сенатор от Ярославской области Наталия Косихина предложила запретить субкультуру квадроберов. В октябре зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова сообщила о разработке законопроекта «о запрете пропаганды деструктивной идеологии, в том числе и квадроберства». По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, квадробинг – это западный проект «расчеловечивания».
По результатам опроса ВЦИОМа выяснилось, что россияне готовы поддержать ограничения. 38% респондентов полагают, что субкультуру нужно контролировать, а 35% высказались за полный запрет. Наименьшая часть поддерживает идею о свободе самовыражения (19%). Остальные 8% затруднились ответить.
Отрицательная оценка и желание контролировать исходит из того, что население не до конца понимает, что это за явление, считает социолог Денис Волков. Взрыв в информационном пространстве по теме квадробинга произошел в последние несколько недель, отмечает эксперт. «Есть само увлечение, не очень распространенное, а есть медиаприсутствие. Это разные процессы», – подчеркивает Волков. По его словам, квадробинг не будет долго находиться в центре обсуждения. Эксперт также не исключает, что до переключения внимания населения законодательные органы успеют принять регулирующую или запрещающую норму.