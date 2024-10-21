КС разберется в праве посмертно зачатых детей на пенсии по потере кормильца

Осенью 2016 г. Щаникова использовала клетки умершего супруга для проведения оплодотворения. Биоматериал для ЭКО был получен еще при жизни мужа и подвергся криоконсервации. Более чем через 300 дней с момента смерти супруга у заявительницы родились близнецы. Щаникова обратилась в пенсионный орган за назначением страховой пенсии по случаю потери кормильца после подтверждения судом факта отцовства. В пенсии ее детям было отказано, из-за того что процедура оплодотворения проводилась после смерти супруга и близнецы не могли находиться у него на иждивении. Нижестоящие судебные инстанции подтвердили законность этого отказа. По мнению заявительницы, нормы закона «О страховых пенсиях» не соответствуют Конституции, поскольку лишают детей, зачатых с помощью медицинских технологий после смерти родителя, права на получение пенсии по потере кормильца. Таким образом, говорится в ее жалобе, устанавливается необоснованное различие в условиях приобретения права на получение пенсии исключительно в зависимости от способа зачатия.