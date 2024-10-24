Союз пациентов просит выдавать бесплатные лекарства гипертоникам

Союз пациентов просит выдавать бесплатные лекарства гипертоникамМинздрав рассматривает несколько категорий больных для включения в программу лекобеспечения
Всероссийский союз пациентов (ВСП) предложил включить в программу бесплатного лекарственного обеспечения в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ)» новую категорию пациентов – с резистентной артериальной гипертензией (т. е. с гипертонией, устойчивой к лечению) в сочетании с хронической болезнью почек (ХБП). Соответствующую дорожную карту пациентская организация подготовила после проведения всероссийского форума «Сердечно-сосудистые заболевания и продолжительность жизни» 25 июня. Ее копия есть у «Ведомостей», она также была отправлена 1 октября вице-премьеру Татьяне Голиковой. Представитель аппарата Голиковой сообщил «Ведомостям», что «обращение будет рассмотрено в установленном порядке и ответ направят заявителю».
«Ведомости» также направили запрос в Минздрав с просьбой оценить целесообразность предложения союза пациентов.
В России насчитывается порядка 16 млн человек с гипертонией, включая 7,6 млн пациентов трудоспособного возраста, следует из письма ВСП. Из общего числа пациентов с этим заболеванием около 10% имеют резистентную форму. Такую же долю называла ранее врач-кардиолог медицинской компании «Сберздоровье» Татьяна Симонова.
При этом 18% пациентов с ХБП имеют артериальную гипертензию – это более 300 000 пациентов, пишет ВСП. Всего в России на конец 2023 г. от ХБП страдало около 19 млн человек, следует из резолюции круглого стола «Современные подходы к организации диспансерного наблюдения и статистического учета пациентов с ХБП» в Общественной палате. Больные с ХБП в 10–20 раз чаще умирают от ССЗ, говорилось там же. Почки участвуют в поддержании артериального давления, в том числе поэтому у больных с поражением почек ухудшается течение артериальной гипертензии, поясняла «Ведомостям» кардиолог, заместитель главного врача медцентра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Анна Жукова.
10 млн
преждевременных смертей и около 200 млн инвалидностей фиксируется от ССЗ, отметил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Несмотря на то что артериальная гипертензия входит в перечень социально значимых заболеваний, на федеральном уровне не предпринимаются «большие системные меры», например, по информированию населения об этом заболевании, сказал он
У пациентов, имеющих одновременно резистентную артериальную гипертензию и ХБП, существенно выше риски инвалидизации и смерти, говорится в письме союза.
Гипертония более чем у 70% ею страдающих сочетается с другими факторами риска: болезнью почек, сахарным диабетом, ожирением, сказал генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто на совещании комитета Госдумы по охране здоровья 22 октября. Он также привел результаты исследования центра, в котором участвовало 20 000 больных с сердечно-сосудистой недостаточностью. Выяснилось, что у 40% из них зафиксирована повышенная частота развития поражения почек.
К 2050 г. ХБП может занять 6-е место в структуре общей заболеваемости, отметил на том же заседании в Думе заведующий кафедрой внутренних болезней Института непрерывного медицинского и фармацевтического образования кардиолог Сергей Недогода. По его словам, при давлении свыше 120 мм рт. ст. каждые дополнительные 10 мм рт. ст. увеличивают риск ХБП на 6%.
Как писали «Ведомости» 24 июля со ссылкой на письмо Минздрава, это ведомство прорабатывало вопрос включения группы пациентов с резистентной гипертонией и ХБП в программу бесплатного лекобеспечения. По оценкам фармакологов, годовой объем финансирования для обеспечения новой группы пациентов бесплатными лекарствами составляет около 8–9 млрд руб.
Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на совещании в Госдуме 22 октября подтвердил, что Минздрав совместно с главными внештатными специалистами работает над потенциальным расширением программы. По его словам, в нее могут быть включены гипертония с патологией почек, мерцательная аритмия при сохраненной фракции выброса, гипертония с хронической сердечной недостаточностью.
С 2020 г. на бесплатные лекарства для пациентов, перенесших инфаркты и инсульты, в рамках федерального проекта «Борьба с ССЗ» из федерального бюджета выделялось 10,15 млрд руб. ежегодно. В 2024 г. размер такой субсидии вырос до 11,52 млрд руб. за счет включения новых категорий больных – тех, кто имеет ишемическую болезнь сердца в сочетании с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью. Льготные лекарства получают около 960 000 пациентов с ССЗ, сказал Глаголев.
В 2025–2027 гг. на лекарства для граждан с ССЗ в новом федбюджете предусмотрено 34,2 млрд руб., сообщал советник министра финансов Владимир Шалаев.