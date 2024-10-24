Союз пациентов просит выдавать бесплатные лекарства гипертоникам

При этом 18% пациентов с ХБП имеют артериальную гипертензию – это более 300 000 пациентов, пишет ВСП. Всего в России на конец 2023 г. от ХБП страдало около 19 млн человек, следует из резолюции круглого стола «Современные подходы к организации диспансерного наблюдения и статистического учета пациентов с ХБП» в Общественной палате. Больные с ХБП в 10–20 раз чаще умирают от ССЗ, говорилось там же. Почки участвуют в поддержании артериального давления, в том числе поэтому у больных с поражением почек ухудшается течение артериальной гипертензии, поясняла «Ведомостям» кардиолог, заместитель главного врача медцентра «Будь здоров» на Рязанском проспекте Анна Жукова.