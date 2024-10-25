Президентские эксперты не поддержали законопроект об охране голоса

«Представим себе ту же ситуацию, в которой актер/чтец/диктор, т. е. исполнитель, использует свой голос для создания фонограммы. Фонограмма ему не принадлежит, но голос принадлежит ему, – говорит Горбунов. – Возникает логичный вопрос, а может ли правообладатель фонограммы использовать такое произведение в соответствии с законом, если оно содержит в себе объект, прав на который у него нет? Могут ли быть переданы права на такое произведение третьим лицам в рамках исключительной лицензии и т. д.? Возникает множество вопросов, на которые законопроект ответа не дает». По его словам, инициатива нацелена на борьбу с фейками, но такие изменения вызывают массу вопросов в том числе в связи с тем, что мошенники, которые используют дипфейки, вряд ли все находятся в России.