Патриарх Кирилл: «Человечество, похоже, неспособно жить без войны»

«Укоренившимся» стилем патриарха Кирилла является то, что он связывает общую позицию РПЦ с личными размышлениями и «персонализирует» такие идеи, сказал Макаркин. Задача новой книги патриарха – приблизить его к верующим, провести с ними диалог, а также выступить для них «в роли пастыря», считает он. Лукин также отмечает, что книга написана «научно-популярным» языком, при этом Кирилл является автором и более сложных философских трудов.