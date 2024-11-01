Патриарх Кирилл: «Человечество, похоже, неспособно жить без войны»В своей новой книге глава РПЦ рассказал о собственном понимании патриотизма
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил сомнение в том, что человечество может жить без войн. Об этом глава Русской православной церкви (РПЦ) написал в своей книге «За Русь Святую: патриотизм и вера», опубликованной в октябре 2024 г. издательством Московской патриархии (есть в распоряжении «Ведомостей»).
«С сожалением приходится говорить о том, что человечество, похоже, не способно жить без войны – такова падшая природа человека, – но мы можем и должны минимизировать гуманитарный вред от военных действий, если эти действия начались», – написал патриарх.
Патриотизм для патриарха заключается не только в любви к Родине и ее народу, но и в верности идеям христианства, следует из книги. Россия же является миролюбивой страной и ее народ не стремится начинать военные конфликты с другими странами, дополнил глава Церкви.
При этом мирные отношения между странами не могут установиться без справедливости, считает Кирилл. Поэтому патриарх считает необходимым устранить «все эти диавольские помыслы» в сознании людей, которые не стремятся к «духовному единству Святой Руси».
В публикации патриарх также призывает молиться за российскую власть, народ страны, президента Владимира Путина и военнослужащих Вооруженных сил РФ. Церковь, по мнению Кирилла, должна быть «мобилизована» вместе с военными и политическими силами России.
Слова президента
Высказывания Владимира Путина появляются во всех семи главах книги патриарха. Всего глава РПЦ использовал 22 цитаты президента.
Самопожертвование российских военных, в том числе участников спецоперации, должно основываться на идее вечной жизни, которая утверждается в Евангелии от Иоанна (Ин. 17:3), продолжил глава РПЦ. «Сия есть жизнь вечная – и ты идешь на подвиг, отдаешь свою физическую жизнь, но помни: ты не погибнешь, ты не умрешь, ты будешь жить...» – заключил Кирилл.
В своей книге патриарх также дает определение понятию «русский мир». Эта концепция заключается в «общности святынь» людей разных этносов, вероисповеданий и культурных традиций, объяснил он. Там же глава РПЦ приводит цитату Путина: «Русский мир – это все поколения наших предков и наши потомки, которые будут жить после нас».
О цивилизационном самоопределении России размышляли и деятели культуры, среди них Кирилл вспомнил философов Владимира Соловьева и Николая Бердяева, писателя Федора Достоевского и других. Патриарх также привел в книге идею философа Ивана Ильина о том, что русская культура является «выстраданным чадом исторических катастроф и национальных бедствий, то и дело обрушивавшихся на нашу страну».
Россия не принимает духовных ценностей тех, кто «претендует на мировую власть», написал патриарх. Россия становится «островом свободы» от «бесовщины», заявил Кирилл.
Кирилл выпускает больше книг на общественные темы, чем предыдущий патриарх Алексий II, рассказал «Ведомостям» эксперт по истории РПЦ Алексей Макаркин. При этом в начале 2010-х гг. нынешний патриарх также писал книги для аудитории западных стран, публикации были посвящены православной трактовке прав человека, дополнил руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лукин.
«Укоренившимся» стилем патриарха Кирилла является то, что он связывает общую позицию РПЦ с личными размышлениями и «персонализирует» такие идеи, сказал Макаркин. Задача новой книги патриарха – приблизить его к верующим, провести с ними диалог, а также выступить для них «в роли пастыря», считает он. Лукин также отмечает, что книга написана «научно-популярным» языком, при этом Кирилл является автором и более сложных философских трудов.
Цитаты Путина могли быть использованы в книге для того, чтобы показать, что церковно-политические отношения являются основой российской государственности, предположил Лукин. Русская церковь «почти всегда» была лояльна государству, уточнил Макаркин. Исключением стал, например, период 1917–1927 гг., когда церковь пыталась отстоять свою самостоятельность в «формирующемся атеистическом государстве», сказал эксперт.