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Сотрудников и студентов РАНХиГС обязали развивать уважение к президенту

Нарушение такого правила может привести к увольнению или исключению из вуза
Виталий Крюков
Максим Стулов / Ведомости

Сотрудников РАНХиГС обязали развивать уважение к президенту. Нарушение такого правила может привести к увольнению или исключению из вуза.

Преподавателей и студентов Президентской академии (РАНХиГС) обязали воспитывать «потребность в служении и уважении» к государству и президенту РФ.

Это следует из этического кодекса вуза – документ был принят ученым советом Академии и вступил в силу, сообщил 3 ноября ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал копию утвержденного документа.

«Гордимся статусом Президентской академии как ведущего университета, проявляем активную жизненную и гражданскую позицию, воспитывая потребность в служении и уважении к государству и президенту Российской Федерации», – сказано в первом положении кодекса.

Для соблюдения кодекса в Академии начнет работу этическая комиссия, аналогичный надзорный орган могут создать институты и филиалы РАНХиГС, уточняется в документе. Действие кодекса распространяется на всех сотрудников (включая преподавателей) и студентов РАНХиГС, говорится там. Нарушение положений кодекса может привести к увольнению сотрудника или исключению студента из вуза, сказано в документе.

Этический кодекс также запрещает распространять недостоверную информацию, которая может нанести финансовый, репутационный или другой вред Президентской академии, а также ее сотрудникам и студентам. Не разрешаются в кодексе и «любые коррупционные проявления» в деятельности вуза. Согласно кодексу, в Академии также не допускается агрессия, притеснения и формы насилия над личностью, а также дискриминация по полу, расе и национальности, семейному и имущественному положению, другим признакам.

Положение о служении государству и президенту в этическом кодексе «вытекает из статуса Академии», учредителем которой является правительство РФ, сказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также напомнил, что подчинены не Минобрнауки, а кабмину еще два российских университета – МГУ и СПбГУ. Из-за особого статуса выделенные средства на эти три вуза в федеральном бюджете прописываются отдельными строками, отметил он.

Этические кодексы должны быть приняты во всех российских вузах, считает председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. По его словам, обучение студента служению во благо общества является системным и ежедневным процессом, а этический кодекс способствует более эффективной передаче таких навыков.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

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