Сотрудников и студентов РАНХиГС обязали развивать уважение к президенту

Этический кодекс также запрещает распространять недостоверную информацию, которая может нанести финансовый, репутационный или другой вред Президентской академии, а также ее сотрудникам и студентам. Не разрешаются в кодексе и «любые коррупционные проявления» в деятельности вуза. Согласно кодексу, в Академии также не допускается агрессия, притеснения и формы насилия над личностью, а также дискриминация по полу, расе и национальности, семейному и имущественному положению, другим признакам.