Сотрудников и студентов РАНХиГС обязали развивать уважение к президенту

Сотрудников и студентов РАНХиГС обязали развивать уважение к президентуНарушение такого правила может привести к увольнению или исключению из вуза
Сотрудников РАНХиГС обязали развивать уважение к президенту. Нарушение такого правила может привести к увольнению или исключению из вуза.
Преподавателей и студентов Президентской академии (РАНХиГС) обязали воспитывать «потребность в служении и уважении» к государству и президенту РФ.
Это следует из этического кодекса вуза – документ был принят ученым советом Академии и вступил в силу, сообщил 3 ноября ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал копию утвержденного документа.
«Гордимся статусом Президентской академии как ведущего университета, проявляем активную жизненную и гражданскую позицию, воспитывая потребность в служении и уважении к государству и президенту Российской Федерации», – сказано в первом положении кодекса.
Для соблюдения кодекса в Академии начнет работу этическая комиссия, аналогичный надзорный орган могут создать институты и филиалы РАНХиГС, уточняется в документе. Действие кодекса распространяется на всех сотрудников (включая преподавателей) и студентов РАНХиГС, говорится там. Нарушение положений кодекса может привести к увольнению сотрудника или исключению студента из вуза, сказано в документе.
Этический кодекс также запрещает распространять недостоверную информацию, которая может нанести финансовый, репутационный или другой вред Президентской академии, а также ее сотрудникам и студентам. Не разрешаются в кодексе и «любые коррупционные проявления» в деятельности вуза. Согласно кодексу, в Академии также не допускается агрессия, притеснения и формы насилия над личностью, а также дискриминация по полу, расе и национальности, семейному и имущественному положению, другим признакам.
Положение о служении государству и президенту в этическом кодексе «вытекает из статуса Академии», учредителем которой является правительство РФ, сказал директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Он также напомнил, что подчинены не Минобрнауки, а кабмину еще два российских университета – МГУ и СПбГУ. Из-за особого статуса выделенные средства на эти три вуза в федеральном бюджете прописываются отдельными строками, отметил он.
Этические кодексы должны быть приняты во всех российских вузах, считает председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев. По его словам, обучение студента служению во благо общества является системным и ежедневным процессом, а этический кодекс способствует более эффективной передаче таких навыков.