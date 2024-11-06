Минюст предложил дополнить КоАП обязательными работами за пропаганду нацизма

Минюст предложил дополнить КоАП обязательными работами за пропаганду нацизмаЭто должно разгрузить судебных приставов и ИВС
Министерство юстиции предложило добавить обязательные работы в виде наказания за пропаганду или демонстрацию нацистской и экстремистской символики. Поправки в ст. 20.3 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) были одобрены для внесения в Госдуму, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
Сейчас правонарушение «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами» предусматривает два вида санкций для граждан: штраф от 1000 до 2000 руб. либо административный арест до 15 суток (с конфискацией предмета правонарушения).
Законопроектом вводится новое наказание в виде обязательных работ – до 100 часов. Из статистики Судебного департамента при Верховном суде следует, что в 2023 г. по сравнению с 2019 г. количество правонарушителей, признанных виновными по ст. 20.3 КоАПа, увеличилось почти в 2 раза. В 2019 г. их было 2388, в прошлом году – 5163. В большинстве случаев суды назначали наказание в виде административных штрафов. Но вместе с тем доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм этих штрафов сократилась. Поэтому, поясняют в Минюсте, дополнение в виде обязательных работ в качестве наказания поможет обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия.
В данном случае альтернативность наказания обеспечивает его исполнимость, считает партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. Приставы перегружены, им сложно приводить в исполнение такой объем решений. При этом, отмечает юрист, к общественным работам привлекают нечасто, потому что сложно найти фронт работ для правонарушителей.
Борьба с демонстрацией нацистской символики всегда актуальна, а сейчас, к сожалению, на какое-то время ослабло воспитание, поэтому правонарушений стало больше, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, было время, когда часть молодежи просто перестала понимать «какое это зло, и не видела в этом ничего такого уж совсем общественно опасного». Инициатива рассчитана на «педагогически запущенных граждан», но на практике необходимо будет соблюдать разъяснения Верховного суда о том, что именно является демонстрацией, сказал адвокат. Он напомнил о курьезных случаях, когда к ответственности пытались привлечь за фотографии с Парада Победы, и о дискуссии, стоит ли замазывать в киноленте фашистские знамена со свастикой.
В аргументации Минюста не ясно, как введение нового наказания связано с неисполнением прежнего, а также в чем связь между числом судебных решений по этой статье и предлагаемой новеллой, отметил руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов.
Обязательные работы заключаются в выполнении гражданином, совершившим административное правонарушение, бесплатных общественно полезных работ в свободное от основной работы, службы или учебы время. Виды таких работ и перечень организаций, в которых правонарушители отбывают обязательные работы, определяются органами местного самоуправления, пояснил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как правило, это уборка территории города, выполнение ремонта и содержание объектов внешнего благоустройства, озеленение и благоустройство территорий. Юрист пояснил, что изоляторы временного содержания (ИВС), где отбывают административные аресты, переполнены. Поэтому на практике суды чаще назначают штрафы вместо ареста, что, по сути, приводит к девальвации наказания, считает Хаминский. Закон запрещает перерабатывать более четырех часов в день, и отбывание наказания может растянуться на целый месяц, что должно образумить даже самых отчаянных нарушителей от совершения незаконных действий, добавил он.