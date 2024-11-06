Минюст предложил дополнить КоАП обязательными работами за пропаганду нацизма

Борьба с демонстрацией нацистской символики всегда актуальна, а сейчас, к сожалению, на какое-то время ослабло воспитание, поэтому правонарушений стало больше, говорит адвокат Дмитрий Аграновский. По его мнению, было время, когда часть молодежи просто перестала понимать «какое это зло, и не видела в этом ничего такого уж совсем общественно опасного». Инициатива рассчитана на «педагогически запущенных граждан», но на практике необходимо будет соблюдать разъяснения Верховного суда о том, что именно является демонстрацией, сказал адвокат. Он напомнил о курьезных случаях, когда к ответственности пытались привлечь за фотографии с Парада Победы, и о дискуссии, стоит ли замазывать в киноленте фашистские знамена со свастикой.