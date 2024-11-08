Путин: восстановление экосистем новых регионов является первоочередной задачей

Значительно усугубила ситуацию с водоснабжением катастрофа на Каховском водохранилище после разрушения плотины ГЭС в июне 2023 г., напомнил директор Южного филиала «ВНИИ Экология» в Донецке Роман Кишкань. «Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория», – говорил 6 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости». По его словам, из-за разрушения плотины водохранилища как такового больше не существует, остался только Днепр «в своих природных берегах».