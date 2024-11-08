Путин: восстановление экосистем новых регионов является первоочередной задачей

Путин: восстановление экосистем новых регионов является первоочередной задачейИз-за ведения там боевых действий реки, леса и почва находятся не в лучшем состоянии
Комплексное восстановление экосистем «исторических регионов», т. е. Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей, – одна из первоочередных и наиболее востребованных задач в сфере экологии. Об этом говорится в тексте приветствия президента Владимира Путина, которое было направлено участникам второй Докучаевской конференции, посвященной экопроблемам в присоединенных субъектах.
«Налаживая здесь мирную жизнь, возрождая крупные промышленные предприятия, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, мы ориентируемся на самые высокие стандарты охраны окружающей среды, управление водными и лесными ресурсами», – следует из обращения президента. При этом, подчеркнул Путин, при реализации масштабных экологических программ «важно в полной мере использовать передовые достижения отечественной и зарубежной науки, активнее распространять лучший опыт и практики».
Мусорный вопрос
Новые регионы с 2025 г. в числе прочих станут участниками нового нацпроекта «Экологическое благополучие», напомнил в ходе конференции, проходящей в Ростове-на-Дону 6–8 ноября, первый замминистра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов. Например, в рамках федерального проекта «Генеральная уборка», входящего в нацпроект, в присоединенных субъектах ликвидируют шесть объектов накопленного вреда, поделился он. Это позволит улучшить качество жизни 123 000 человек, пообещал чиновник.
Как следует из презентации Цыганова, в числе этих объектов: в Луганской области – территория близ поселка Волчеяровка, загрязненная промышленными отходами химического производства, в Донецкой – могильники уже не действующего химического завода в Горловке и бывший мусорный полигон в Бердянске, в Запорожской области – два полигона, в Херсонской – бывший полигон и очистные сооружения в поселке Чаплынка.
С момента присоединения новых территорий к России по 2024 г. Российский экологический оператор (РЭО) закупил 296 единиц специализированной техники для уборки и утилизации отходов, 21 500 контейнеров и бункеров для мусора, поделился гендиректор РЭО Денис Буцаев. Уже к 2025 г. «исторические» субъекты будут укомплектованы на 95−98% спецтехникой для вывоза твердых коммунальных отходов, гарантирует он.
Водная проблема
В рамках же нового федерального проекта «Вода России» (2025–2030) планируется очистить порядка 65 км рек на новых территориях, продолжил Цыганов. Уделят внимание, в частности: реке Ольховой и Большой Каменке (ЛНР), Грузской и Кальчик (ДНР), Юншалы (Запорожская обл.) и Ингулец (Херсонская обл.). Одна из проблем, которая характерна, в частности, для новых территорий, – это сложности с доступом к чистой питьевой воде, добавил академик РАН Степан Калмыков.
Значительно усугубила ситуацию с водоснабжением катастрофа на Каховском водохранилище после разрушения плотины ГЭС в июне 2023 г., напомнил директор Южного филиала «ВНИИ Экология» в Донецке Роман Кишкань. «Вся часть, которая была под водохранилищем, сейчас болотистая, заиленная территория», – говорил 6 сентября губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью «РИА Новости». По его словам, из-за разрушения плотины водохранилища как такового больше не существует, остался только Днепр «в своих природных берегах».
Также на новых территориях наблюдается обмеление водохранилищ, разрушение гидротехнических сооружений, недостаточно эффективная работа очистных сооружений и загрязнение шахтных вод, добавил Кишкань.
Экология в военных условиях
Ведение военных действий оказывает негативное влияние на природу: в частности, это влечет за собой систематическое возникновение пожаров и разрастание площадей окопов, сетей стихийных дорог, воронок от взрывов, перечислил директор Института степи Уральского отделения РАН Александр Чибилев. Для восстановления экосистем необходимо, в частности, заняться рекультивацией поврежденных земель, сказал он. Еще одно последствие боевых столкновений – это повсеместное разрушение зданий, из-за чего увеличивается количество так называемых отходов строительства и сноса (остатки материалов разрушенных домов), обратил внимание Кишкань.
На полноценное восстановление экосистем новых регионов потребуются десятилетия, считает научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко. Боевые действия тормозят этот процесс, но свою лепту вносят также и наличие там промышленных объектов, изношенность расположенной инфраструктуры, а также недостаточно развитая экологическая культура, отметил он в беседе с «Ведомостями».
В Донецкой области исторически расположены крупные металлургические, химические и угольные предприятия, выбросы от которых загрязняют атмосферу. В Херсонской и Запорожской областях из-за промышленного загрязнения и сброса сточных вод без должной очистки ухудшается качество воды, продолжает Рыбальченко. В Луганской области особенно актуальна проблема деградации земель – там это обусловлено эрозией почвы, недостаточным восстановлением земель после добычи угля и вырубкой лесов, обратил внимание эколог.