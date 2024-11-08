ФСБ просит арестовать новосибирского бизнесмена Евгения Богорада

Богорад скрывался от российских следователей в Израиле, но в 2017 г. решил вернуться в Россию и сам сдался властям. В 2019 г. Центральный райсуд Новосибирска признал его виновным и назначил относительно мягкое наказание – 5,5 года лишения свободы условно со штрафом 500 000 руб., при том что прокуратура запрашивала для него наказание в виде 6,5 года в колонии.