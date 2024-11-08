ФСБ просит арестовать новосибирского бизнесмена Евгения Богорада

ФСБ просит арестовать новосибирского бизнесмена Евгения БогорадаПредприниматель стал фигурантом в деле об особо крупном мошенничестве против заместителя гендиректора АСВ Александра Попелюха
Лефортовский райсуд Москвы в четверг зарегистрировал ходатайство Следственного управления ФСБ об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу новосибирского бизнесмена Евгения Богорада, обнаружили «Ведомости». Представитель суда подтвердил, что такой материал зарегистрирован, не уточнив до какого числа следствие просит его арестовать.
Дата и время заседания пока не назначены, следует из картотеки. Вместе с тем в июне 2024 г. Богорад уже был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве в Новосибирске. В сентябре ему продлили содержание под стражей до 13 ноября.
Богорад – бывший руководитель сибирского филиала госкомпании при Росимуществе «ФТ-центр», занимающейся управлением федеральной недвижимостью. В октябре его этапировали в Москву для проведения следственных действий по делу о мошенничестве заместителя директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха, писал «Коммерсантъ».
9 октября Лефортовский суд арестовал Попелюха. До этого оперативники ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ, были опрошены два топ-менеджера агентства. В деле заместителя руководителя агентства фигурирует ущерб в размере 200 млн руб. из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске, писали «Ведомости». Крупнейший в России аквапарк был в залоге у Межтопэнергобанка. После банкротства он перешел под конкурсное управление АСВ. Попелюх, ранее занимавший должность зампрокурора Новосибирской области, по версии следствия, причастен к хищению денег, полученных от эксплуатации аквапарка.
АСВ получило аквапарк по делу о банкротстве Межтопэнергобанка и компании «ВДТ строй». Из-за долга перед Межтопэнергобанком аквапарк «Аквамир», который компания построила в Новосибирске, был передан банку в качестве залога. С 2017 г. объект находился под конкурсным управлением АСВ. После аквапарком стала управлять управляющая организация, а площади объекта сдавались в аренду. Правоохранители заинтересовались занижением арендной платы и механизмом эксплуатации здания, в результате которого «скрываются реальные доходы от имущественного комплекса, а должник и кредиторы недополучают значительные денежные суммы».
В рамках этого уголовного дела суд поместил под домашний арест еще нескольких фигурантов: президента и генерального директора «РАТМ-холдинга» Эдуарда Тарана (его следствие считает заказчиком преступления), учредителя ООО «Белая сфера-констракшн» Аркадия Тарабрина, а также экс-замминистра экономического развития Новосибирской области Наталию Муханову и Дмитрия Воронина, участвовавшего в процедуре банкротства ООО «ВДТ строй», которому принадлежал развлекательный комплекс.
Это не первое уголовное преследование Богорада. В 2009 г. в отношении бизнесмена и еще нескольких фигурантов в Новосибирске возбудили уголовное дело об особо крупном мошенничестве – заключении фиктивных договоров об оказании госкомпании услуг. Сумма ущерба составила 236 млн руб.
Богорад скрывался от российских следователей в Израиле, но в 2017 г. решил вернуться в Россию и сам сдался властям. В 2019 г. Центральный райсуд Новосибирска признал его виновным и назначил относительно мягкое наказание – 5,5 года лишения свободы условно со штрафом 500 000 руб., при том что прокуратура запрашивала для него наказание в виде 6,5 года в колонии.