Преступление и оправдание

Осенью 1894 г., 15 октября, по подозрению в государственной измене французской военной контрразведкой был арестован офицер генерального штаба Альфред Дрейфус. Судебный процесс занял всего два с половиной месяца и завершился обвинительным приговором. Дрейфуса, еврея по происхождению, заподозрили в шпионаже в пользу Германии. Наколенное перед Первой мировой войной, изрезанное коалициями и пропитанное полярными мировоззрениями общество, кажется, другого и не ожидало. Дело идеально собралось по политическому скрипту: от германского заказчика до еврейского исполнителя. Упущена лишь одна деталь: Альфред Дрейфус был ни в чем не виноват. История безосновательных обвинений стара как мир. Тем не менее «шпионаж» Дрейфуса был разоблачен вовсе не профессиональными детективами. За офицера боролась общественность, и в условиях разгорающейся антисемитской вражды эта история тогда казалась абсолютно нереальной. Такой она кажется и сейчас.