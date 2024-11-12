Фармкомпании просят ускорить включение новых лекарств в клинические рекомендации

Список дорогостоящих препаратов (по программе «14 ВЗН») обновляется как минимум раз в три года, следует из п. 7 правил формирования перечней. Тогда как пересмотр перечня ЖНВЛП происходит не реже одного раза в год, говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. Таким образом, возникает правовая коллизия, связанная с невозможностью госзакупок жизненно важных препаратов, которых нет в КР, считает он. По мнению Беспалова, для решения этого вопроса потребуется разъяснительное письмо от Минздрава.